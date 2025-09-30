Ausgezeichnete Beiträge des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025

Engagement bedeutet: sich für etwas einsetzen mit viel Kraft und Zeit.

Auch für mich gibt es neue Aspekte .

Er sagt: Die Texte sind sehr gut recherchiert .

An diesem Tag hat PRO RETINA Deutschland die Gewinner bekannt gegeben.

Eine Jury ist eine Gruppe von Menschen, die etwas zusammen bewerten.

Bild von der Jury des PRO-RETINA Journalistenpreises 2025

Foto: PRO RETINA Deutschland

Bonn (kobinet) Wie gehen junge Menschen mit dem Wissen um, dass sie erblinden werden? Wie gelingt es blinden Menschen, auch beruflich weiter am Leben teilzuhaben? Was passiert mit Augenimplantaten ohne Wartung und Kundendienst? Das sind drei der Themen, die die Gewinner des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025 in ihren Beiträgen aufgegriffen haben. Ausgezeichnet wurden sie von der Jury wegen der Themenwahl, der Rechercheleistung und der Aufbereitung der Themen. Anlässlich des World Retina Day am 28. September 2025 gab PRO RETINA Deutschland die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt.

Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied der Expertenjury für den PRO RETINA-Journalistenpreis, erklärte anlässlich der Auszeichnung der Gewinnerbeiträge: „Die Medien spielen eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung und Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Seheinschränkung. Deshalb freue ich mich darüber, dass es einige Bewerbungen beim PRO RETINA-Journalistenpreis gibt, die nicht nur durch eine ausgezeichnete Recherche, sondern auch durch eine sensible und kenntnisreiche Sprache überzeugen. Auch für mich als blinden Menschen gibt es in diesen Beiträgen interessante neue Aspekte!“

Dario Madani, Geschäftsführer von PRO RETINA, dankte allen Bewerberinnen und Bewerbern sowie der Jury: „Augengesundheit, Barrierefreiheit und Teilhabe gehen jeden Menschen an. Mit der Auszeichnung danken wir allen, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Inklusion geleistet haben.“ Die Palette der Themen der Bewerbungen reichte von neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der Diagnostik über Berichte von Menschen, die trotz Seheinschränkung besondere Leistungen erbringen, bis zu Reportagen über Menschen mit sehr seltenen Erkrankungen.

Die Gewinner des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025:

Kategorie „Forschung fördern“

Katharina von Ruschkowski, GEO

„Ich wollte mein Kind noch sehen“: Von jungen Menschen, die erblinden – und auf die Forschung hoffen

Kategorie „Krankheit bewältigen“

Ulrike Heimes, NDR

Netzhautablösung

Kategorie „Selbstbestimmt leben“

Jessica Braun, DLF

Im Dunkeln gelassen: Vom Implantat zu Elektroschrott im Auge

Kategorie „Versorgung verbessern“

Kay Müller, Flensburger Tagblatt

Yoga-Lehrerin kämpft für mehr Blindengeld

Sonderkategorie Social Media

Birte Gernhardt, Weltverbesserer-Podcast

SOVI – die Einkaufs-App für Barrierefreiheit

Ermittelt wurden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer Expertenjury aus Politik, Gesundheitswesen, Journalismus und Sport. „Wir sind stolz, so renommierte Expertinnen und Experten für die Jury gewonnen zu haben und danken ihnen vielmals für ihr außerordentliches Engagement“, erklärt Dario Madani. Mitglieder der Jury des PRO RETINA-Journalistenpreises sind:

Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Anke Christians, Medizinjournalistin und Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk

Prof. Dr. Dr. Peter Charbel Issa, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München

Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer der Wort & Bild Verlagsgruppe und Chefredakteur

Anja Renner, leidenschaftliche Para-Triathletin

Erdin Ciplak alias Mr. Blindlife, studierter Sozialarbeiter und Content Creator