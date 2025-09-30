Ausgezeichnete Beiträge des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025

Junge Menschen werden blind.
Wie gehen sie damit um?
Blinde Menschen wollen arbeiten.
Wie schaffen sie das?
Augen-Implantate brauchen Wartung.
Was passiert ohne Wartung?
Das sind 3 wichtige Themen.
Diese Themen haben Journalisten aufgeschrieben.
Journalisten schreiben für Zeitungen und berichten im Radio oder Fernsehen.
Die Journalisten haben einen Preis bekommen.
Der Preis heißt: PRO RETINA-Journalisten-Preis 2025.
Eine Jury hat die besten Texte gewählt.
Eine Jury ist eine Gruppe von Menschen, die etwas zusammen bewerten.
Am 28. September 2025 war der Welt-Netzhaut-Tag.
An diesem Tag hat PRO RETINA Deutschland die Gewinner bekannt gegeben.
Jürgen Dusel ist Behinderten-Beauftragter der Bundes-Regierung.
Er hilft Menschen mit Behinderung und arbeitet für die Regierung.
Er ist auch in der Jury.
Er sagt: Medien sind wichtig.
Sie klären Menschen auf.
Sie zeigen: Menschen mit Seh-Problemen haben wichtige Anliegen.
Jürgen Dusel ist selbst blind.
Er sagt: Die Texte sind sehr gut recherchiert.
Recherchiert bedeutet: Jemand sucht Informationen und fragt andere Menschen.
Die Sprache ist einfühlsam.
Einfühlsam bedeutet: Jemand versteht die Gefühle von anderen Menschen.
Auch für mich gibt es neue Aspekte.
Aspekte sind verschiedene Seiten von einem Thema.
Dario Madani leitet PRO RETINA.
Er dankt allen Bewerbern.
Er dankt auch der Jury.
Er sagt: Augen-Gesundheit geht alle Menschen an.
Barriere-Freiheit auch.
Barrierefreiheit bedeutet: alle Menschen können etwas benutzen.
Und Teilhabe auch.
Teilhabe bedeutet: bei etwas mit-machen können.
Die Bewerber haben verschiedene Themen behandelt.
Zum Beispiel: Neue Erkenntnisse zur Diagnose.
Ein Arzt findet heraus was krank ist.
Berichte von Menschen mit Seh-Problemen.
Diese Menschen bringen besondere Leistungen.
Auch Reportagen über seltene Krankheiten.
Reportagen sind besondere Berichte über einen Ort oder ein Thema.
Die Gewinner des PRO RETINA-Journalisten-Preises 2025:
Kategorie Forschung fördern
Katharina von Ruschkowski, GEO
Text: Ich wollte mein Kind noch sehen.
Von jungen Menschen die erblinden.
Und auf die Forschung hoffen.
Kategorie Krankheit bewältigen
Ulrike Heimes, NDR
Text: Netzhaut-Ablösung
Kategorie Selbst-bestimmt leben
Jessica Braun, DLF
Text: Im Dunkeln gelassen.
Vom Implantat zu Elektro-Schrott im Auge.
Kategorie Versorgung verbessern
Kay Müller, Flensburger Tagblatt
Text: Yoga-Lehrerin kämpft für mehr Blinden-Geld
Sonder-Kategorie Social Media
Birte Gernhardt, Weltverbesserer-Podcast
Text: SOVI.
Die Einkaufs-App für Barriere-Freiheit.
Eine Experten-Jury hat die Gewinner ermittelt.
Ermittelt bedeutet: herausgefunden.
In der Jury sind Menschen aus Politik.
Und aus dem Gesundheits-Wesen.
Und aus dem Journalismus.
Und aus dem Sport.
Dario Madani sagt: Wir sind stolz auf die Experten.
Wir danken ihnen für ihr Engagement.
Engagement bedeutet: sich für etwas einsetzen mit viel Kraft und Zeit.
Mitglieder der Jury:
Bonn (kobinet) Wie gehen junge Menschen mit dem Wissen um, dass sie erblinden werden? Wie gelingt es blinden Menschen, auch beruflich weiter am Leben teilzuhaben? Was passiert mit Augenimplantaten ohne Wartung und Kundendienst? Das sind drei der Themen, die die Gewinner des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025 in ihren Beiträgen aufgegriffen haben. Ausgezeichnet wurden sie von der Jury wegen der Themenwahl, der Rechercheleistung und der Aufbereitung der Themen. Anlässlich des World Retina Day am 28. September 2025 gab PRO RETINA Deutschland die Gewinnerinnen und Gewinner bekannt.
Jürgen Dusel, Behindertenbeauftragter der Bundesregierung und Mitglied der Expertenjury für den PRO RETINA-Journalistenpreis, erklärte anlässlich der Auszeichnung der Gewinnerbeiträge: „Die Medien spielen eine bedeutende Rolle bei der Aufklärung und Sensibilisierung für die Belange von Menschen mit Seheinschränkung. Deshalb freue ich mich darüber, dass es einige Bewerbungen beim PRO RETINA-Journalistenpreis gibt, die nicht nur durch eine ausgezeichnete Recherche, sondern auch durch eine sensible und kenntnisreiche Sprache überzeugen. Auch für mich als blinden Menschen gibt es in diesen Beiträgen interessante neue Aspekte!“
Dario Madani, Geschäftsführer von PRO RETINA, dankte allen Bewerberinnen und Bewerbern sowie der Jury: „Augengesundheit, Barrierefreiheit und Teilhabe gehen jeden Menschen an. Mit der Auszeichnung danken wir allen, die mit ihrer Arbeit einen wertvollen Beitrag zur Inklusion geleistet haben.“ Die Palette der Themen der Bewerbungen reichte von neuen Erkenntnissen aus dem Bereich der Diagnostik über Berichte von Menschen, die trotz Seheinschränkung besondere Leistungen erbringen, bis zu Reportagen über Menschen mit sehr seltenen Erkrankungen.
Die Gewinner des PRO RETINA-Journalistenpreises 2025:
Kategorie „Forschung fördern“
Katharina von Ruschkowski, GEO
„Ich wollte mein Kind noch sehen“: Von jungen Menschen, die erblinden – und auf die Forschung hoffen
Kategorie „Krankheit bewältigen“
Ulrike Heimes, NDR
Netzhautablösung
Kategorie „Selbstbestimmt leben“
Jessica Braun, DLF
Im Dunkeln gelassen: Vom Implantat zu Elektroschrott im Auge
Kategorie „Versorgung verbessern“
Kay Müller, Flensburger Tagblatt
Yoga-Lehrerin kämpft für mehr Blindengeld
Sonderkategorie Social Media
Birte Gernhardt, Weltverbesserer-Podcast
SOVI – die Einkaufs-App für Barrierefreiheit
Ermittelt wurden die Gewinnerinnen und Gewinner von einer Expertenjury aus Politik, Gesundheitswesen, Journalismus und Sport. „Wir sind stolz, so renommierte Expertinnen und Experten für die Jury gewonnen zu haben und danken ihnen vielmals für ihr außerordentliches Engagement“, erklärt Dario Madani. Mitglieder der Jury des PRO RETINA-Journalistenpreises sind:
Jürgen Dusel, Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen
Anke Christians, Medizinjournalistin und Redakteurin beim Norddeutschen Rundfunk
Prof. Dr. Dr. Peter Charbel Issa, Direktor der Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde am Klinikum rechts der Isar der Technischen Universität München
Dr. Dennis Ballwieser, Arzt, Geschäftsführer der Wort & Bild Verlagsgruppe und Chefredakteur
Anja Renner, leidenschaftliche Para-Triathletin
Erdin Ciplak alias Mr. Blindlife, studierter Sozialarbeiter und Content Creator
