ABiD übt Kritik an Einsparplänen der Bundesreigerung

Berlin

Sie will den Pflege-Grad 1 abschaffen.

Die Bundes-Regierung will Geld sparen.

Der ABiD ist wütend auf die Bundes-Regierung.

Der Allgemeine Behinderten-Verband in Deutschland heißt ABiD.

Zum Beispiel für ein barriere-freies Bad.

Sie bekommen Geld für Wohnungs-Umbau.

Oder für Computer-Programme.

Zum Beispiel für einen Haus-Not-Ruf.

Sie bekommen Geld für Hilfs-Mittel.

Sie bekommen jeden Monat Geld für Hilfe.

Barriere-frei bedeutet: Menschen mit Behinderung können alles gut benutzen.

Diese Hilfen sind wichtig für Menschen mit Behinderungen.

Ohne diese Hilfen können sie nicht gut leben.

Wenn Pflege-Grad 1 weg ist: Diese Menschen bekommen keine Hilfe mehr.

Marcus Graubner ist der Chef vom ABiD.

Er sagt: Die Spar-Pläne sind schlecht.