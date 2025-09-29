Menu Close

Unseen Lives stellt vor: Ottmar Miles-Paul

Veröffentlicht am 29.09.2025 07:12 von Hartmut Smikac in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Ottmar Miles-Paul
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Ottmar Miles-Paul ist Aktivist, Netzwerker und Autor – und eine prägende Stimme der Bewegung von Menschen mit Behinderungen in Deutschland. Von Jugend an sehbehindert, setzte er sich unermüdlich für ein selbstbestimmtes Leben ein: als Landesbeauftragter in Rheinland-Pfalz, als Autor einer literarischen Streitschrift gegen institutionalisierte Ausgrenzung und als Strippenzieher im besten Sinne – jemand, der Fäden verbindet, damit Neues entstehen kann. Im Hörstück "Paul hört nicht auf" erzählt er mit Humor, Klarheit und Nachdruck von Begegnungen, Missverständnissen und Momenten, die seine Haltung geprägt haben. So heißt es in der Ankündigung des knapp 25-minütigen Hörstücks "Paul hört nicht auf", das im Rahmen des Projekts "Unseen Lives" von Kulturregen Berlin auf YouTube veröffentlicht wurde.

Das Hörstück „Paul hört nicht auf“ ist ein vielschichtiger Rückblick – auf humorvolle Missverständnisse, politische Kämpfe und die Kunst, Strukturen zu verändern, ohne selbst im Vordergrund stehen zu müssen. Die Produktion wurde ermöglicht durch den Coach Andreas Brüning, den Sprecher Stefan Kaminsky und das Sounddesign der BUCHFUNK GmbH, wie es in der Ankündigung heißt. Dieses Hörstück ist Teil des Projekts „Unseen Lives“ von Kulturregen Berlin gUG. Das Projekt bringt Stimmen von Menschen mit unsichtbaren Behinderungen in die Öffentlichkeit und schafft Raum für neue Perspektiven in Kunst und Kultur. Weitere Informationen gibt es unter www.kulturregen.org. Gefördert von der Aktion Mensch und der Paul und Charlotte Kniese Stiftung.

Link zum Hörstück „Paul hört nicht auf“ auf YouTube

Hartmut Smikac Meinung

