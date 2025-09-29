Offener Brief zu Trumps Äußerungen in Sachen Autismus

Berlin
Der Verein Aspies e.V. hat einen offenen Brief geschrieben.
Aspies e.V. ist ein Verein in Deutschland.
Der Verein hilft Menschen mit Autismus.
Autismus bedeutet: Das Gehirn arbeitet anders.
Menschen mit Autismus denken anders.
Sie fühlen anders als andere Menschen.
Der Verein kämpft für die Rechte von Menschen mit Autismus.
Ein offener Brief ist ein besonderer Brief.
Jeder kann den Brief lesen.
Der Brief steht in der Zeitung.
Der Brief steht auch im Internet.
Menschen schreiben offene Briefe an wichtige Personen.
Der Verein vertritt Menschen mit Autismus.
Der Brief geht an die Bundes-Regierung.
Die Bundes-Regierung führt Deutschland.
Sie macht wichtige Entscheidungen.
Sie hilft auch Menschen mit Behinderung.
US-Präsident Donald Trump hat falsche Dinge über Autismus gesagt.
Der US-Präsident ist der Chef von Amerika.
Amerika heißt auch USA.
Der Präsident entscheidet wichtige Dinge für das Land.
Er wohnt im Weißen Haus in Washington.
Trump sagte: Schwangere Frauen sollen kein Paracetamol nehmen.
Paracetamol ist ein Schmerz-Mittel.
Das Mittel hilft auch gegen Fieber.
Du bekommst Paracetamol in der Apotheke.
Du kannst es als Tablette kaufen.
Du kannst es auch als Saft kaufen.
Trump sagt: Das Mittel kann Autismus verursachen.
Das ist nicht wahr.
Trump sagt auch: Impfungen für Babys sind schlecht.
Eine Impfung schützt vor Krankheiten.
Man bekommt eine Spritze vom Arzt.
Der Arzt gibt dir eine Spritze in den Arm.
In der Spritze ist ein Schutz-Stoff.
Nach der Impfung kann dein Körper besser gegen Krankheiten kämpfen.
Trump will die Impfungen ändern.
Trump sagt: Impfungen können Autismus verursachen.
Das ist auch nicht wahr.
Es gibt keine Beweise dafür.
Beweise sind Fakten.
Mit Beweisen kann man etwas zeigen.
Man kann andere Menschen damit überzeugen.
Der Verein Aspies e.V. ist sehr wütend.
Die Menschen im Verein haben Autismus.
Sie sagen: Trumps Worte sind falsch.
Sie sagen: Trumps Worte sind gefährlich.
Trump macht Menschen mit Autismus schlecht.
Der Verein möchte: Die Bundes-Regierung soll etwas tun.
Sie soll sagen: Trumps Worte sind falsch.
Sie soll Menschen mit Autismus helfen.
Sie soll richtige Infos über Autismus geben.
Der offene Brief steht im Internet.
Trump hat seine falschen Worte am 22. September 2015 gesagt.
Aspies e.V. hat dann den Brief geschrieben.
Berlin (kobinet) Anlässlich der jüngsten unbewiesenen Behauptungen von US-Präsident Donald Trump wendet sich der Verein Aspies e.V. – Menschen im Autismus-Spektrum in einem offenen Brief an die Bundesregierung und fordert diese auf, sich hinter autistische Menschen zu stellen, diese Fehlinformation zu verurteilen und sich für seriöse Aufklärung zu Autismus einzusetzen. So heißt es auf der Internetseite des Vereins zu den Äußerungen von Donald Trump in Sachen Autismus vom 22. September 2015, wo auch der offene Brief veröffentlicht wurde.
Der US-amerikanische Präsident Donald Trump äußerte am Montag, dass schwangere Frauen Paracetamol aufgrund eines unbewiesenen Zusammenhangs mit Autismus vermeiden sollten, und drängte außerdem auf wesentliche Änderungen bei den Standardimpfungen für Babys. Die wiederholten Behauptungen, ohne eindeutige Daten oder robuste wissenschaftliche Grundlage, dass Autismus durch Impfungen / Paracetamol / Medikamente entstünde, lösen bei uns Frustration, Ärger und Besorgnis aus. Wir sind über diese Behauptungen schockiert. US-Präsident Donald Trump verbreitet die schlimmsten Mythen der letzten Jahrzehnte. Diese gefährliche Pseudowissenschaft gefährdet schwangere Frauen und Kinder und wertet autistische Menschen ab“, heißt es u. a. im offenen Brief.
Link zum offenen Brief von Aspies e.V.
Link zum Bericht der kobinet-nachrichten vom 24. September 2025 zu den Äußerungen von Donald Trump in Sachen Autismus
