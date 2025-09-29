Offener Brief zu Trumps Äußerungen in Sachen Autismus

Berlin

Der Verein Aspies e.V. hat einen offenen Brief geschrieben. Aspies e.V. ist ein Verein in Deutschland. Der Verein hilft Menschen mit Autismus. Autismus bedeutet: Das Gehirn arbeitet anders. Menschen mit Autismus denken anders. Sie fühlen anders als andere Menschen.

Der Verein kämpft für die Rechte von Menschen mit Autismus. Ein offener Brief ist ein besonderer Brief. Jeder kann den Brief lesen. Der Brief steht in der Zeitung. Der Brief steht auch im Internet. Menschen schreiben offene Briefe an wichtige Personen.

Der Verein vertritt Menschen mit Autismus. Der Brief geht an die Bundes-Regierung. Die Bundes-Regierung führt Deutschland. Sie macht wichtige Entscheidungen. Sie hilft auch Menschen mit Behinderung. US-Präsident Donald Trump hat falsche Dinge über Autismus gesagt.

Der US-Präsident ist der Chef von Amerika. Amerika heißt auch USA. Der Präsident entscheidet wichtige Dinge für das Land. Er wohnt im Weißen Haus in Washington. Trump sagte: Schwangere Frauen sollen kein Paracetamol nehmen. Paracetamol ist ein Schmerz-Mittel.

Das Mittel hilft auch gegen Fieber. Du bekommst Paracetamol in der Apotheke. Du kannst es als Tablette kaufen. Du kannst es auch als Saft kaufen. Trump sagt: Das Mittel kann Autismus verursachen. Das ist nicht wahr.

Trump sagt auch: Impfungen für Babys sind schlecht. Eine Impfung schützt vor Krankheiten. Man bekommt eine Spritze vom Arzt. Der Arzt gibt dir eine Spritze in den Arm. In der Spritze ist ein Schutz-Stoff. Nach der Impfung kann dein Körper besser gegen Krankheiten kämpfen.

Trump will die Impfungen ändern. Trump sagt: Impfungen können Autismus verursachen. Das ist auch nicht wahr. Es gibt keine Beweise dafür. Beweise sind Fakten. Mit Beweisen kann man etwas zeigen.

Man kann andere Menschen damit überzeugen. Der Verein Aspies e.V. ist sehr wütend. Die Menschen im Verein haben Autismus. Sie sagen: Trumps Worte sind falsch. Sie sagen: Trumps Worte sind gefährlich. Trump macht Menschen mit Autismus schlecht.