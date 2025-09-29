Krüppel gegen Rechts zeigten Flagge bei der Kasseler Disability Pride Demo

Menschen mit Behinderung protestieren in Kassel
Menschen mit Behinderungen machen bei einer Gruppe mit.
Die Gruppe heißt Initiative.
Initiative bedeutet: Eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Idee.
Die Initiative heißt "Krüppel gegen Rechts".
Die Menschen zeigen bei Events ihre Meinung.
Events bedeutet: Veranstaltungen oder Treffen von Menschen.
Sie waren bei der Disability Pride Demo dabei.
Bei einer Demonstration treffen sich Menschen und sagen gemeinsam ihre Meinung.
Die Demo war am 27. September 2024.
Die Demo ging durch die Innen-Stadt von Kassel.
Nancy Frind hatte 2 Flaggen dabei.
Die Flaggen waren von "Krüppel gegen Rechts".
Die Flaggen zeigen ein Problem auf.
Das Problem ist: Hass gegen Menschen-Gruppen.
Hass gegen Menschen-Gruppen bedeutet: Jemand mag bestimmte Menschen nicht und ist gemein zu ihnen.
Dieser Hass wird immer mehr.
Die AfD wird immer stärker.
AfD ist eine deutsche Partei namens Alternative für Deutschland.
Das ist gefährlich für alle Menschen in der Gesellschaft.
Gesellschaft bedeutet: Alle Menschen die zusammen leben.
Die Initiative warnt vor dieser Veränderung.
Veränderung bedeutet: Etwas wird langsam anders.
Sie sagen: Das ist schlecht für alle.
Kassel (kobinet) Seit einigen Monaten engagieren sich Menschen mit verschiedenen Behinderungen in der Initiative "Krüppel gegen Rechts" und zeigen mittlerweile auch bei verschiedenen Veranstaltungen Flagge. So auch bei der Disability Pride Demo, die am 27. September 2024 durch die Kasseler Innenstadt zog. Nancy Frind hatte gleich zwei ihrer Flaggen von "Krüppel gegen Rechts" mitgebracht, mit denen auf die zunehmende gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hingewiesen und vor dem Rechtsruck – vor allem durch das Erstarken der AfD und der mit ihr verbundenen Ideologie in der Gesellschaft – gewarnt wurde.
Link zur Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts
Link zum Bericht über die Disability Pride Demo vom 27. September 2025 in den kobinet-nachrichten
