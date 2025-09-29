Krüppel gegen Rechts zeigten Flagge bei der Kasseler Disability Pride Demo

Menschen mit Behinderung protestieren in Kassel

Menschen mit Behinderungen machen bei einer Gruppe mit. Die Gruppe heißt Initiative. Initiative bedeutet: Eine Gruppe von Menschen mit einer gemeinsamen Idee. Die Initiative heißt "Krüppel gegen Rechts". Die Menschen zeigen bei Events ihre Meinung. Events bedeutet: Veranstaltungen oder Treffen von Menschen.

Sie waren bei der Disability Pride Demo dabei. Bei einer Demonstration treffen sich Menschen und sagen gemeinsam ihre Meinung. Die Demo war am 27. September 2024. Die Demo ging durch die Innen-Stadt von Kassel. Nancy Frind hatte 2 Flaggen dabei. Die Flaggen waren von "Krüppel gegen Rechts".

Die Flaggen zeigen ein Problem auf. Das Problem ist: Hass gegen Menschen-Gruppen. Hass gegen Menschen-Gruppen bedeutet: Jemand mag bestimmte Menschen nicht und ist gemein zu ihnen. Dieser Hass wird immer mehr. Die AfD wird immer stärker. AfD ist eine deutsche Partei namens Alternative für Deutschland.