Krüppel gegen Rechts zeigten Flagge bei der Kasseler Disability Pride Demo

Veröffentlicht am 29.09.2025 07:21 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Flagge von Krüppel gegen Rechts wurde in Kassel am 27.9.2025 gezeigt
Foto: Nancy Frind

Kassel (kobinet) Seit einigen Monaten engagieren sich Menschen mit verschiedenen Behinderungen in der Initiative "Krüppel gegen Rechts" und zeigen mittlerweile auch bei verschiedenen Veranstaltungen Flagge. So auch bei der Disability Pride Demo, die am 27. September 2024 durch die Kasseler Innenstadt zog. Nancy Frind hatte gleich zwei ihrer Flaggen von "Krüppel gegen Rechts" mitgebracht, mit denen auf die zunehmende gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit hingewiesen und vor dem Rechtsruck – vor allem durch das Erstarken der AfD und der mit ihr verbundenen Ideologie in der Gesellschaft – gewarnt wurde.

Link zur Internetseite der Initiative Krüppel gegen Rechts

Link zum Bericht über die Disability Pride Demo vom 27. September 2025 in den kobinet-nachrichten

Ottmar Miles-Paul Nachricht

