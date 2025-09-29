2. Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigung



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Rebecca Lefèvre arbeitet bei einem Verein. Der Verein heißt: gemeinsam zusammen e.V. Sie macht das Projekt Stille Stunde. Sie arbeitet auch für ein Hilfs-Programm. Das Programm hilft Menschen in Not. Es geht um Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Manche Menschen denken anders. Manche Menschen fühlen anders. Das ist normal und gut. Alle Menschen sind verschieden. Das nennt man: Neuro-Diversität. Rebecca Lefèvre möchte etwas mitteilen. Es gibt einen besonderen Tag. Der Tag ist am 20. Oktober 2025. Es geht um versteckte Behinderungen. Diese Behinderungen kann man nicht sehen. Presse-Mitteilung 20. Oktober: Tag für versteckte Behinderungen Der Verein hat 2024 etwas Neues gemacht. Sie haben einen besonderen Tag geschaffen. Am 20. Oktober 2025 ist dieser Tag. Es ist das 2. Mal. Das Ziel ist wichtig: Viele Menschen haben Behinderungen. Aber man kann sie nicht sehen. Diese Menschen sollen beachtet werden. Sie sollen mehr Hilfe bekommen. Diese Menschen haben zum Beispiel: Seelen-Krankheiten wie Traurigkeit oder Angst

Nerven-Krankheiten wie Kopf-Schmerzen

Lang andauernde Krankheiten

Besondere Arten zu denken

Probleme beim Hören oder Sehen Auch Menschen mit Sucht gehören dazu. Menschen ohne Wohnung auch. Menschen mit schlimmen Erlebnissen auch. Besonders Frauen haben oft ein Problem. Ihre Krankheiten werden nicht erkannt. Das passiert oft bei Ärzten. Auch andere Menschen sind betroffen. Zum Beispiel bestimmte Berufs-Gruppen: Pflege-Kräfte, Ärzte, Lehrer. Menschen aus anderen Ländern auch. Studien zeigen das. Diese Menschen sind sehr verschieden. Aber sie haben etwas Gemeinsames: Sie haben Probleme mit den Sinnen. Zum Beispiel: Licht ist zu hell. Oder Geräusche sind zu laut. Auch Menschen-Gruppen können zu viel sein. Das macht weitere Probleme. Die Menschen ziehen sich zurück. Manche denken an schlimme Dinge. Der Verein will helfen. Sie wollen Barrieren weg-machen. Das soll überall passieren. Anne Olschewski leitet den Verein. Sie sagt: Alle Menschen sollen dazu-gehören. Menschen mit Behinderung gehören dazu. Menschen ohne Behinderung auch. Niemand soll ausgeschlossen werden. Seelen-Gesundheit soll normal sein. Wir können nicht immer fragen. Zum Beispiel: Hat diese Person Traurigkeit? Man kann es oft nicht sehen. Es geht um ein Verständnis. In anderen Ländern ist das normal. Zum Beispiel in England. Oder in Nord-Europa. Dort gehören alle Menschen dazu. Auch Menschen die anders denken. Der Verein arbeitet mit Städten zusammen. Auch mit Politik und Firmen. Alle Tipps sind so gemacht: Menschen ohne Behinderung können sie nutzen. Sie sind wie Werk-Zeuge. Was der Verein gemacht hat Information und Aufklärung: 2 Jahre lang haben sie Städte informiert. Es gab 200 Vorträge. Es ging um Gebäude und Veranstaltungen. Auch um Spiel-Plätze und Verhalten. Sie haben viel Öffentlichkeits-Arbeit gemacht. Es gab viele Fernseh-Auftritte. Erfolg in der Wirtschaft: Die Stille Stunde ist ein wichtiger Anfang. Dabei werden Reize zeitweise weniger. Das ist ein wichtiges Zeichen. Noch wichtiger ist: Mit-Arbeiter lernen über das Thema. Sie verstehen es besser. Über 250 Geschäfte machen mit. Viele weitere setzen die Stille Stunde um. Der Verein redet mit großen Geschäfts-Ketten. Auch mit Versicherungen. Es geht um Angebote für besondere Kunden. Auch um bessere Arbeits-Plätze. Bald gibt es neue Ideen. Für den Nationalen Aktions-Plan. Darin steht der Abbau von Barrieren. In der Wirtschafts-Welt. Das sind 50 Seiten. Mit vielen konkreten Vorschlägen. Feste Regeln schaffen: Städte arbeiten nach Leit-Fäden. Und nach Aktions-Plänen. Deshalb wurden praktische Strukturen entwickelt. Diese machen Sichtbarkeit verständlicher. Es geht um eine 3. Art. Von Barriere-Freiheit. Es gibt schon Barrieren beim Fühlen. Das sind Hindernisse beim Tasten. Es gibt auch Barrieren bei der Bewegung. Neu sind unsichtbare Barrieren. Das sind Barrieren für die Sinne. Oder beim Sprechen mit anderen Menschen. Das haben sie oft gemacht. Bei Städten und Gemeinden. Durch Leit-Fäden und Briefe. Sie haben es auch Jürgen Dusel gesagt. Er arbeitet für die Bundes-Regierung. Sichtbar machen: Sie haben Wörter für unsichtbare Barrieren geschaffen. Ein eigenes Zeichen wurde entwickelt. Es ist wie andere Symbole. Es beschreibt ein wichtiges Hilfs-Mittel: Wissen und Verständnis. Das Zeichen ist halb Gehirn, halb Herz. Ein weiteres Element ist wichtig: Der Tag für versteckte Behinderungen. Er liegt der Bundes-Regierung vor. Für internationale Anerkennung. Politik einbeziehen: Eine Bitte wurde eingereicht. Sie wird im Oktober 2025 veröffentlicht. Der Verein hat auch einen Brief geschrieben. An viele deutsche Politiker. Vom Bundes-Tag und den Land-Tagen. Der Brief fordert: Versorgung und Vorbeugung. Für Menschen mit versteckten Behinderungen. Millionen Betroffene sollen berücksichtigt werden. Der Verein weist auf die Zunahme hin. Auch auf wissenschaftliche Verbindungen. Wissenschaft einbeziehen: Mit Partnern gründete der Verein etwas Neues. Eine Arbeits-Gruppe für Neuro-Diversität. In einem nationalen Hilfs-Programm. Rebecca Lefèvre ist dort Sprecherin. Erste Inhalte wurden erarbeitet. Eine Veröffentlichung wird geprüft. Partner-Netzwerk: Für den 20. Oktober soll ein Netzwerk entstehen. Schon dabei sind: Die Initiative #liegenddemo ADHS Deutschland Die Deutsche Traurigkeits-Liga Auch dabei sind: FASD Deutschland Aspies e.V. Viele Schul-Projekte Kranken-Häuser Kirchen Auch dabei sind: Handels-Kammern und Verbände Der Apotheker-Verband Weitere Partner sind eingeladen. Sie sollen am 20. Oktober 2025 mit-machen. Durch Veranstaltungen oder Aktionen. Selbsthilfe-Gruppen haben wenig Geld. Für eigene Aktivitäten. Deshalb ist es wichtig: Städte und Verbände helfen. Damit die Stimme der Betroffenen gehört wird. Alle müssen zusammen-arbeiten. Wer mit-machen möchte kann sich melden. Als Institution oder Einzel-Person. Bitte diese Angaben per E-Mail senden: Logo, Name, kurze Beschreibung. Auch: Land, Kreis, Ort. An [email protected] Haupt-Veranstaltung Die Start-Veranstaltung ist in Limburg. Am 20. Oktober um 17 Uhr. Mit Kreis und Stadt. Auch mit Jürgen Dusel. Er arbeitet für die Bundes-Regierung. Er kümmert sich um Menschen mit Behinderungen. Auch mit Dr. Tanja Machalet. Sie leitet den Gesundheits-Ausschuss. Im Deutschen Bundes-Tag. Die Veranstaltung wird live übertragen. https://youtube.com/live/DcXR327qM8k Die Partner werden veröffentlicht. Auch die Veranstaltungen der Städte. Bald auf der Internet-Seite. Rebecca Lefèvre sagt: Wir haben gezeigt: Veränderung ist möglich. Unser Projekt verbindet vieles. Gesellschaft und Umsetzung. Es ist zu viel verlangt: Menschen mit Behinderungen brauchen Hilfe. Von einer Person für Inklusion. Die Person braucht genug Mittel. Es braucht Vorgaben und feste Abläufe. Auf die sich Städte beziehen können. So wie bei anderen Barrieren. Bei Bewegungs-Barrieren oder Tast-Barrieren. Die Verantwortung ist groß. Wir haben jetzt alles gesagt. Jede politische Gruppe ist informiert. Mehr können wir nicht allein schaffen. Jetzt muss die Politik handeln. Das sagt Rebecca Lefèvre. Sie hat das Projekt gestartet. Sie leitet das Projekt. Kontakt für Rück-Fragen gemeinsam zusammen e.V. Rebecca Lefèvre E-Mail: [email protected] Internet: www.stille-stunde.com Material auf www.stille-stunde.com/presse: Offener Brief: PDF zum offenen Brief Bitte an die Politik: PDF zur Bitte Plan für Städte: PDF zum Plan Ausweis für Sichtbarkeit: PDF zum Ausweis Logo: Logo als Bild-Datei Auf der Internet-Seite finden Sie: Viele Tipps zum Abbau von Barrieren

Für Kindergarten, Spiel-Platz, Verhalten

Aktivitäten in der Stadt

Excel-Liste mit Maßnahmen Große Ausstellung zum selber machen. Hier ein Überblick: PDF zur Ausstellung Herz und Hirn umarmen sich

Foto: "Stille Stunde"

Villmar - Weyer (kobinet) Rebecca Lefèvre, Projektplanerin der "Stillen Stunde" vom Verein gemeinsam zusammen e.V. und Sprecherin des Nationalen Suizidpräventionsprogramms im Bereich Neurodivergenz und neurologische Vielfalt, bittet um Veröffentlichung der Pressemitteilung zum 2. bundesweiten Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen am 20. Oktober 2025.



Pressemitteilung 20. Oktober: Tag der nicht sichtbaren Behinderungen – Ehrenamt schafft politische Bewegung Villmar - Weyer (kobinet) Rebecca Lefèvre, Projektplanerin der "Stillen Stunde" vom Verein gemeinsam zusammen e.V. und Sprecherin des Nationalen Suizidpräventionsprogramms im Bereich Neurodivergenz und neurologische Vielfalt, bittet um Veröffentlichung der Pressemitteilung zum 2. bundesweiten Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen am 20. Oktober 2025. Der Verein gemeinsam zusammen e.V. hat 2024 den Tag der nicht sichtbaren Behinderungen ins Leben gerufen – als eines von vielen Projekten, die mehr Sichtbarkeit schaffen sollen. Am 20. Oktober 2025 wird der Aktionstag nun zum zweiten Mal deutschlandweit begangen. Ziel ist es, die große Zahl von Menschen sichtbar zu machen, deren Behinderungen im Alltag nicht erkennbar sind – und die bisher zu selten berücksichtigt werden. Zur Gruppe zählen Menschen mit psychischen Erkrankungen (z. B. Depressionen, Angststörungen), neurologischen Erkrankungen (z. B. Migräne, Epilepsie), chronischen und multiplen Erkrankungen (z. B. Rheuma, ME/CFS, Endometriose), neurodivergenten Profilen (z. B. Autismus, ADHS, FASD) sowie Sinnesbeeinträchtigungen (z. B. Hör- oder Sehschädigung). Hinzu kommen Menschen mit Suchterkrankungen, Wohnungslosigkeit oder Traumafolgen. Besonders häufig sind Frauen unterdiagnostiziert und zusätzlich belastet; auch queere Menschen sind überproportional betroffen. Studien zeigen zudem gehäufte Belastungen wie PTBS, Burnout oder Depression bei bestimmten Berufsgruppen (z. B. Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen, Führungskräfte) sowie bei Menschen mit Migrationshintergrund. Obwohl dies keine Gruppe ist, die im medizinischen oder wissenschaftlichen Kontext zusammengefasst werden kann, gibt es doch einen roten Faden: sensorische (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen), soziale oder kommunikative Überforderungen führen häufig zu Folgeerkrankungen, Rückzug – und leider viel zu oft auch zu Suizid. Der Abbau dieser invisiblen Barrieren soll, so das Ziel des Vereins, standardisiert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verankert werden. „Es braucht eine inklusive Gesellschaft, die mentale Gesundheit selbstverständlich lebt. Wir können nicht ständig fragen, ob eine Person, die fröhlich wirkt, möglicherweise Depressionen hat – oder ob ein Mensch, der wenig Mimik zeigt, Autist ist oder einfach schlechte Laune hat. Es geht darum, ein Selbstverständnis zu etablieren, wie es in anderen Ländern – etwa im Vereinigten Königreich oder im skandinavischen Raum – bereits vorgelebt wird: Eine neurodiverse Gesellschaft ist dort schlicht normal“, erklärt Anne Olschewski, Vorsitzende des Vereins gemeinsam zusammen e.V. Der Verein hat sich auf die Sensibilisierung von Kommunen, Politik und Wirtschaft konzentriert und alle Empfehlungen sind daher in erster Linie so formuliert, dass „Nichtbehinderte“ sie nutzen können und als Werkzeug einsetzen. Strategische Schritte des Vereins Information und Aufklärung: Über zwei Jahre hinweg wurden alle Kommunen regelmäßig zum Thema informiert. Rund 200 Vorträge fanden statt, in denen der Verein auf Anfrage Impulse zu Architektur, Veranstaltungen, Spielplätzen oder Verhalten gab. Dazu kam eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit mit zahlreichen Fernsehauftritten und einer kaum zählbaren Anzahl an Pressemitteilungen.

Über zwei Jahre hinweg wurden alle Kommunen regelmäßig zum Thema informiert. Rund 200 Vorträge fanden statt, in denen der Verein auf Anfrage Impulse zu Architektur, Veranstaltungen, Spielplätzen oder Verhalten gab. Dazu kam eine mit zahlreichen Fernsehauftritten und einer kaum zählbaren Anzahl an Pressemitteilungen. Wirtschaftliche Etablierung: Die Einführung der „Stillen Stunde“ gilt vielerorts als Türöffner zum Abbau von invisiblen Barrieren. Die zeitweise Reduzierung von Reizen ist ein wichtiges Signal – entscheidend ist jedoch die Sensibilisierung von Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie der Öffentlichkeit , die damit verbunden ist. Über 250 teilnehmende Geschäfte sind registriert, viele weitere setzen die „Stille Stunde“ um. Der Verein ist in Kontakt mit Handelsketten, Versicherungen und anderen Wirtschaftssektoren. Neben den Angeboten für reizoffene Kunden und den Arbeitsverbesserungen für Angestellte geht es dabei auch um die Etablierung der eigenen Zielgruppe „Innerscope“. Gleichzeitig wird es zeitnah Impulse für den Nationalen Aktionsplan geben. Darin ist der Bereich Abbau von Barrieren in der Wirtschaftswelt mit rund 50 Seiten vertreten – voller konkreter Vorschläge, wie Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit auch für Arbeitnehmende mit nicht sichtbaren Behinderungen besser zusammengebracht werden können.

Die Einführung der „Stillen Stunde“ gilt vielerorts als Türöffner zum Abbau von invisiblen Barrieren. Die zeitweise Reduzierung von Reizen ist ein wichtiges Signal – entscheidend ist jedoch die , die damit verbunden ist. Über 250 teilnehmende Geschäfte sind registriert, viele weitere setzen die „Stille Stunde“ um. Der Verein ist in Kontakt mit Handelsketten, Versicherungen und anderen Wirtschaftssektoren. Neben den Angeboten für reizoffene Kunden und den Arbeitsverbesserungen für Angestellte geht es dabei auch um die Etablierung der eigenen Zielgruppe „Innerscope“. Gleichzeitig wird es zeitnah Impulse für den geben. Darin ist der Bereich Abbau von Barrieren in der Wirtschaftswelt mit rund 50 Seiten vertreten – voller konkreter Vorschläge, wie Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit auch für Arbeitnehmende mit nicht sichtbaren Behinderungen besser zusammengebracht werden können. Strukturelle Verankerung: Da Kommunen nach Leitfäden und Aktionsplänen handeln, wurden praxisnahe Strukturen entwickelt, die die Sichtbarkeit verständlicher machen. Im Mittelpunkt steht die Etablierung einer dritten Dimension von Barrierefreiheit – neben taktilen und mobilen Barrieren auch invisible Barrieren (sensorisch, sozial, kommunikativ). Dies haben sie inzwischen mehrfach auf kommunaler Ebene durch die Leitfäden, Briefe und Vorträge manifestiert und schon vor einiger Zeit auch dem Bundesbeauftragten Dusel vorgetragen.

Da Kommunen nach Leitfäden und Aktionsplänen handeln, wurden praxisnahe Strukturen entwickelt, die die Sichtbarkeit verständlicher machen. Im Mittelpunkt steht die Etablierung einer – neben taktilen und mobilen Barrieren auch (sensorisch, sozial, kommunikativ). Dies haben sie inzwischen mehrfach auf kommunaler Ebene durch die Leitfäden, Briefe und Vorträge manifestiert und schon vor einiger Zeit auch dem Bundesbeauftragten Dusel vorgetragen. Sichtbarmachung: Die Manifestierung der Wortgebung invisibeler Barrieren. Ein eigenes Zeichen wurde entwickelt, das – ähnlich den bestehenden Symbolen – ein wesentliches Hilfsmittel beschreibt: Wissen und Verständnis : Halb Hirn, halb Herz. Ein weiteres relevantes Element der überregionalen Sichtbarkeit: Der „Tag der nicht sichtbaren Behinderungen“ liegt der Bundesregierung bereits zur internationalen Anerkennung vor.

Die Manifestierung der invisibeler Barrieren. Ein eigenes wurde entwickelt, das – ähnlich den bestehenden Symbolen – ein wesentliches Hilfsmittel beschreibt: : Halb Hirn, halb Herz. Ein weiteres relevantes Element der überregionalen Sichtbarkeit: Der „Tag der nicht sichtbaren Behinderungen“ liegt der Bundesregierung bereits zur vor. Politische Verankerung: Die eingereichte Petition wird voraussichtlich Anfang Oktober 2025 veröffentlicht. Ergänzend hat der Verein einen offenen Brief an die Mehrheit der deutschen Abgeordneten von Bundestag und Landtagen versendet, der Versorgung und Prävention für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen strategisch einfordert. Millionen Betroffene sollen so endlich berücksichtigt werden. Der Verein weist deutlich auf die Zunahme und die wissenschaftlichen Querverbindungen hin.

Die eingereichte Petition wird voraussichtlich Anfang Oktober 2025 veröffentlicht. Ergänzend hat der Verein einen von Bundestag und Landtagen versendet, der Versorgung und Prävention für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen strategisch einfordert. Millionen Betroffene sollen so endlich berücksichtigt werden. Der Verein weist deutlich auf die Zunahme und die wissenschaftlichen Querverbindungen hin. Wissenschaftliche Verankerung: Gemeinsam mit Partnern gründete der Verein die AG Neurodiversität & neurologische Vielfalt im Nationalen Suizidpräventionsprogramm . Initiatorin Rebecca Lefèvre ist dort Sprecherin. Erste Inhalte wurden erarbeitet, eine Veröffentlichung liegt der Geschäftsleitung zur Prüfung vor.

Gemeinsam mit Partnern gründete der Verein die . Initiatorin Rebecca Lefèvre ist dort Sprecherin. Erste Inhalte wurden erarbeitet, eine Veröffentlichung liegt der Geschäftsleitung zur Prüfung vor. Netzwerk: Für den 20. Oktober soll ein starkes Netzwerk aufgebaut werden. Bereits beteiligt sind u. a. die Initiative #liegenddemo, ADHS Deutschland, die Deutsche DepressionsLiga, FASD Deutschland, Aspies e.V. und viele weitere sowie zahlreiche Schulprojekte, Kliniken, Kirchen, IHKs und Verbände wie der Apothekerverband. Weitere Partner sind eingeladen, sich am 20. Oktober 2025 zu beteiligen – sei es durch Veranstaltungen, Aktionen, öffentliche Statements oder durch ein Public Viewing der Initiatorveranstaltung. Gerade Selbsthilfegruppen verfügen oft nur über sehr begrenzte Ressourcen für eigene Aktivitäten. Umso wichtiger ist es, dass Kommunen, Verbände und Initiativen unterstützend zur Seite stehen. Damit die Stimme der Betroffenen Gewicht bekommt, müssen Selbsthilfegruppen und Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren zusammenwirken. Wer sich beteiligen möchte – ob als Institution, Initiative oder Einzelperson – ist gebeten, folgende Angaben per E-Mail zu senden: Logo, Name, Kurzbeschreibung, Wirkungskreis (Land, Kreis, Ort) an [email protected]. Zentrale Veranstaltung Die Auftaktveranstaltung in Limburg am 20. Oktober um 17 Uhr mit Kreis und Stadt sowie mit Jürgen Dusel (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen) und Dr. Tanja Machalet (Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag) wird live übertragen.

https://youtube.com/live/DcXR327qM8k Die Kooperationspartner und Veranstaltungen der Kommunen werden zeitnah auf der Internetseite veröffentlicht. „Wir haben gezeigt, dass Veränderung möglich ist. Unser Projekt ist ein Geflecht aus Gesellschaft, Implementierung auf kommunaler Basis, Etablierung auf Landes- und Bundesebene und wissenschaftlicher Untermauerung. Es ist zu viel verlangt, dass Menschen mit Behinderungen darauf angewiesen sind, dass es eine inklusionsbeauftragte Person gibt, die genug Ressourcen hat, sich einzubringen. Es braucht Vorgaben und strukturelle Abläufe, auf die sich die Kommunen beziehen können – so wie bei Menschen mit mobilen oder taktilen Barrieren. Die Verantwortung ist groß. Wir haben jetzt alles gesagt, jede politische Instanz ist von uns informiert – im Ehrenamt allein können wir nicht mehr leisten. Jetzt ist es politisch“, erklärt Rebecca Lefèvre, Initiatorin und Projektleiterin. Kontakt für Rückfragen: gemeinsam zusammen e.V.

Rebecca Lefèvre

E-Mail: [email protected] Web: www.stille-stunde.com Informationsmaterial auf www.stille-stunde.com/presse: Offener Brief https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/09/Offener-Brief-Nicht-sichtbare-Behinderung.pdf Petition:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/09/Petition_186559.pdf Konzept – Tag der nicht sichtbaren Behinderungen für Kommunen:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Unterstuetzende-2.-Tag-der-Nicht-sichtbaren-Beeintraechtigungen.pdf Ausweis, wesentliches Hilfsmittel zur Sichtbarkeit:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/STILLE-STUNDE_KARTE-BEHINDERUNG_241019.pdf Logo:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Logo-Nicht-sichtbare-Beeintraechtigungen-farbe.png Auf der Internetseite finden Sie:

– Viele Empfehlungen zum Abbau von Barrieren (Kindergarten, Spielplatz, Verhalten, Aktivitäten in der Kommune, Excel-Liste mit Maßnahmen) – Informationen zum Tag der nicht sichtbaren Behinderungen, Konzeptvorschläge, Medienvorlagen, Banner, Plakate – Informationen zur Stillen Stunde, Leitfaden zur Umsetzung, Logo, Vorlagen wie Banner, Plakate, Roll-ups und mehr Umfassende Ausstellung zur Eigenproduktion, hier ein Überblick:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Preview-Ausstellung-2025.pdf

Herz und Hirn umarmen sich

Foto: "Stille Stunde"

Pressemitteilung

20. Oktober: Tag der nicht sichtbaren Behinderungen – Ehrenamt schafft politische Bewegung

Villmar - Weyer (kobinet) Rebecca Lefèvre, Projektplanerin der "Stillen Stunde" vom Verein gemeinsam zusammen e.V. und Sprecherin des Nationalen Suizidpräventionsprogramms im Bereich Neurodivergenz und neurologische Vielfalt, bittet um Veröffentlichung der Pressemitteilung zum 2. bundesweiten Tag der nicht sichtbaren Beeinträchtigungen am 20. Oktober 2025.

Der Verein gemeinsam zusammen e.V. hat 2024 den Tag der nicht sichtbaren Behinderungen ins Leben gerufen – als eines von vielen Projekten, die mehr Sichtbarkeit schaffen sollen. Am 20. Oktober 2025 wird der Aktionstag nun zum zweiten Mal deutschlandweit begangen. Ziel ist es, die große Zahl von Menschen sichtbar zu machen, deren Behinderungen im Alltag nicht erkennbar sind – und die bisher zu selten berücksichtigt werden.

Zur Gruppe zählen Menschen mit psychischen Erkrankungen (z. B. Depressionen, Angststörungen), neurologischen Erkrankungen (z. B. Migräne, Epilepsie), chronischen und multiplen Erkrankungen (z. B. Rheuma, ME/CFS, Endometriose), neurodivergenten Profilen (z. B. Autismus, ADHS, FASD) sowie Sinnesbeeinträchtigungen (z. B. Hör- oder Sehschädigung).

Hinzu kommen Menschen mit Suchterkrankungen, Wohnungslosigkeit oder Traumafolgen. Besonders häufig sind Frauen unterdiagnostiziert und zusätzlich belastet; auch queere Menschen sind überproportional betroffen. Studien zeigen zudem gehäufte Belastungen wie PTBS, Burnout oder Depression bei bestimmten Berufsgruppen (z. B. Pflegende, Ärztinnen und Ärzte, Lehrkräfte, Pädagoginnen und Pädagogen, Führungskräfte) sowie bei Menschen mit Migrationshintergrund.

Obwohl dies keine Gruppe ist, die im medizinischen oder wissenschaftlichen Kontext zusammengefasst werden kann, gibt es doch einen roten Faden: sensorische (Hören, Riechen, Schmecken, Tasten, Sehen), soziale oder kommunikative Überforderungen führen häufig zu Folgeerkrankungen, Rückzug – und leider viel zu oft auch zu Suizid. Der Abbau dieser invisiblen Barrieren soll, so das Ziel des Vereins, standardisiert in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft verankert werden.

„Es braucht eine inklusive Gesellschaft, die mentale Gesundheit selbstverständlich lebt. Wir können nicht ständig fragen, ob eine Person, die fröhlich wirkt, möglicherweise Depressionen hat – oder ob ein Mensch, der wenig Mimik zeigt, Autist ist oder einfach schlechte Laune hat. Es geht darum, ein Selbstverständnis zu etablieren, wie es in anderen Ländern – etwa im Vereinigten Königreich oder im skandinavischen Raum – bereits vorgelebt wird: Eine neurodiverse Gesellschaft ist dort schlicht normal“, erklärt Anne Olschewski, Vorsitzende des Vereins gemeinsam zusammen e.V. Der Verein hat sich auf die Sensibilisierung von Kommunen, Politik und Wirtschaft konzentriert und alle Empfehlungen sind daher in erster Linie so formuliert, dass „Nichtbehinderte“ sie nutzen können und als Werkzeug einsetzen.

Strategische Schritte des Vereins

Information und Aufklärung: Über zwei Jahre hinweg wurden alle Kommunen regelmäßig zum Thema informiert. Rund 200 Vorträge fanden statt, in denen der Verein auf Anfrage Impulse zu Architektur, Veranstaltungen, Spielplätzen oder Verhalten gab. Dazu kam eine umfassende Öffentlichkeitsarbeit mit zahlreichen Fernsehauftritten und einer kaum zählbaren Anzahl an Pressemitteilungen.

Über zwei Jahre hinweg wurden alle Kommunen regelmäßig zum Thema informiert. Rund 200 Vorträge fanden statt, in denen der Verein auf Anfrage Impulse zu Architektur, Veranstaltungen, Spielplätzen oder Verhalten gab. Dazu kam eine mit zahlreichen Fernsehauftritten und einer kaum zählbaren Anzahl an Pressemitteilungen. Wirtschaftliche Etablierung: Die Einführung der „Stillen Stunde“ gilt vielerorts als Türöffner zum Abbau von invisiblen Barrieren. Die zeitweise Reduzierung von Reizen ist ein wichtiges Signal – entscheidend ist jedoch die Sensibilisierung von Mitarbeitenden, Kundinnen und Kunden sowie der Öffentlichkeit , die damit verbunden ist. Über 250 teilnehmende Geschäfte sind registriert, viele weitere setzen die „Stille Stunde“ um. Der Verein ist in Kontakt mit Handelsketten, Versicherungen und anderen Wirtschaftssektoren. Neben den Angeboten für reizoffene Kunden und den Arbeitsverbesserungen für Angestellte geht es dabei auch um die Etablierung der eigenen Zielgruppe „Innerscope“. Gleichzeitig wird es zeitnah Impulse für den Nationalen Aktionsplan geben. Darin ist der Bereich Abbau von Barrieren in der Wirtschaftswelt mit rund 50 Seiten vertreten – voller konkreter Vorschläge, wie Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit auch für Arbeitnehmende mit nicht sichtbaren Behinderungen besser zusammengebracht werden können.

Die Einführung der „Stillen Stunde“ gilt vielerorts als Türöffner zum Abbau von invisiblen Barrieren. Die zeitweise Reduzierung von Reizen ist ein wichtiges Signal – entscheidend ist jedoch die , die damit verbunden ist. Über 250 teilnehmende Geschäfte sind registriert, viele weitere setzen die „Stille Stunde“ um. Der Verein ist in Kontakt mit Handelsketten, Versicherungen und anderen Wirtschaftssektoren. Neben den Angeboten für reizoffene Kunden und den Arbeitsverbesserungen für Angestellte geht es dabei auch um die Etablierung der eigenen Zielgruppe „Innerscope“. Gleichzeitig wird es zeitnah Impulse für den geben. Darin ist der Bereich Abbau von Barrieren in der Wirtschaftswelt mit rund 50 Seiten vertreten – voller konkreter Vorschläge, wie Menschlichkeit und Wirtschaftlichkeit auch für Arbeitnehmende mit nicht sichtbaren Behinderungen besser zusammengebracht werden können. Strukturelle Verankerung: Da Kommunen nach Leitfäden und Aktionsplänen handeln, wurden praxisnahe Strukturen entwickelt, die die Sichtbarkeit verständlicher machen. Im Mittelpunkt steht die Etablierung einer dritten Dimension von Barrierefreiheit – neben taktilen und mobilen Barrieren auch invisible Barrieren (sensorisch, sozial, kommunikativ). Dies haben sie inzwischen mehrfach auf kommunaler Ebene durch die Leitfäden, Briefe und Vorträge manifestiert und schon vor einiger Zeit auch dem Bundesbeauftragten Dusel vorgetragen.

Da Kommunen nach Leitfäden und Aktionsplänen handeln, wurden praxisnahe Strukturen entwickelt, die die Sichtbarkeit verständlicher machen. Im Mittelpunkt steht die Etablierung einer – neben taktilen und mobilen Barrieren auch (sensorisch, sozial, kommunikativ). Dies haben sie inzwischen mehrfach auf kommunaler Ebene durch die Leitfäden, Briefe und Vorträge manifestiert und schon vor einiger Zeit auch dem Bundesbeauftragten Dusel vorgetragen. Sichtbarmachung: Die Manifestierung der Wortgebung invisibeler Barrieren. Ein eigenes Zeichen wurde entwickelt, das – ähnlich den bestehenden Symbolen – ein wesentliches Hilfsmittel beschreibt: Wissen und Verständnis : Halb Hirn, halb Herz. Ein weiteres relevantes Element der überregionalen Sichtbarkeit: Der „Tag der nicht sichtbaren Behinderungen“ liegt der Bundesregierung bereits zur internationalen Anerkennung vor.

Die Manifestierung der invisibeler Barrieren. Ein eigenes wurde entwickelt, das – ähnlich den bestehenden Symbolen – ein wesentliches Hilfsmittel beschreibt: : Halb Hirn, halb Herz. Ein weiteres relevantes Element der überregionalen Sichtbarkeit: Der „Tag der nicht sichtbaren Behinderungen“ liegt der Bundesregierung bereits zur vor. Politische Verankerung: Die eingereichte Petition wird voraussichtlich Anfang Oktober 2025 veröffentlicht. Ergänzend hat der Verein einen offenen Brief an die Mehrheit der deutschen Abgeordneten von Bundestag und Landtagen versendet, der Versorgung und Prävention für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen strategisch einfordert. Millionen Betroffene sollen so endlich berücksichtigt werden. Der Verein weist deutlich auf die Zunahme und die wissenschaftlichen Querverbindungen hin.

Die eingereichte Petition wird voraussichtlich Anfang Oktober 2025 veröffentlicht. Ergänzend hat der Verein einen von Bundestag und Landtagen versendet, der Versorgung und Prävention für Menschen mit nicht sichtbaren Behinderungen strategisch einfordert. Millionen Betroffene sollen so endlich berücksichtigt werden. Der Verein weist deutlich auf die Zunahme und die wissenschaftlichen Querverbindungen hin. Wissenschaftliche Verankerung: Gemeinsam mit Partnern gründete der Verein die AG Neurodiversität & neurologische Vielfalt im Nationalen Suizidpräventionsprogramm . Initiatorin Rebecca Lefèvre ist dort Sprecherin. Erste Inhalte wurden erarbeitet, eine Veröffentlichung liegt der Geschäftsleitung zur Prüfung vor.

Gemeinsam mit Partnern gründete der Verein die . Initiatorin Rebecca Lefèvre ist dort Sprecherin. Erste Inhalte wurden erarbeitet, eine Veröffentlichung liegt der Geschäftsleitung zur Prüfung vor. Netzwerk: Für den 20. Oktober soll ein starkes Netzwerk aufgebaut werden. Bereits beteiligt sind u. a. die Initiative #liegenddemo, ADHS Deutschland, die Deutsche DepressionsLiga, FASD Deutschland, Aspies e.V. und viele weitere sowie zahlreiche Schulprojekte, Kliniken, Kirchen, IHKs und Verbände wie der Apothekerverband. Weitere Partner sind eingeladen, sich am 20. Oktober 2025 zu beteiligen – sei es durch Veranstaltungen, Aktionen, öffentliche Statements oder durch ein Public Viewing der Initiatorveranstaltung.

Gerade Selbsthilfegruppen verfügen oft nur über sehr begrenzte Ressourcen für eigene Aktivitäten. Umso wichtiger ist es, dass Kommunen, Verbände und Initiativen unterstützend zur Seite stehen. Damit die Stimme der Betroffenen Gewicht bekommt, müssen Selbsthilfegruppen und Multiplikatorinnen bzw. Multiplikatoren zusammenwirken.

Wer sich beteiligen möchte – ob als Institution, Initiative oder Einzelperson – ist gebeten, folgende Angaben per E-Mail zu senden: Logo, Name, Kurzbeschreibung, Wirkungskreis (Land, Kreis, Ort) an [email protected].

Zentrale Veranstaltung

Die Auftaktveranstaltung in Limburg am 20. Oktober um 17 Uhr mit Kreis und Stadt sowie mit Jürgen Dusel (Beauftragter der Bundesregierung für die Belange von Menschen mit Behinderungen) und Dr. Tanja Machalet (Vorsitzende des Gesundheitsausschusses im Deutschen Bundestag) wird live übertragen.

https://youtube.com/live/DcXR327qM8k Die Kooperationspartner und Veranstaltungen der Kommunen werden zeitnah auf der Internetseite veröffentlicht.

„Wir haben gezeigt, dass Veränderung möglich ist. Unser Projekt ist ein Geflecht aus Gesellschaft, Implementierung auf kommunaler Basis, Etablierung auf Landes- und Bundesebene und wissenschaftlicher Untermauerung. Es ist zu viel verlangt, dass Menschen mit Behinderungen darauf angewiesen sind, dass es eine inklusionsbeauftragte Person gibt, die genug Ressourcen hat, sich einzubringen. Es braucht Vorgaben und strukturelle Abläufe, auf die sich die Kommunen beziehen können – so wie bei Menschen mit mobilen oder taktilen Barrieren. Die Verantwortung ist groß. Wir haben jetzt alles gesagt, jede politische Instanz ist von uns informiert – im Ehrenamt allein können wir nicht mehr leisten. Jetzt ist es politisch“, erklärt Rebecca Lefèvre, Initiatorin und Projektleiterin.

Kontakt für Rückfragen:

gemeinsam zusammen e.V.

Rebecca Lefèvre

E-Mail: [email protected]

Web: www.stille-stunde.com

Informationsmaterial auf www.stille-stunde.com/presse:

Offener Brief https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/09/Offener-Brief-Nicht-sichtbare-Behinderung.pdf

Petition:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/09/Petition_186559.pdf

Konzept – Tag der nicht sichtbaren Behinderungen für Kommunen:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Unterstuetzende-2.-Tag-der-Nicht-sichtbaren-Beeintraechtigungen.pdf

Ausweis, wesentliches Hilfsmittel zur Sichtbarkeit:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/STILLE-STUNDE_KARTE-BEHINDERUNG_241019.pdf

Logo:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Logo-Nicht-sichtbare-Beeintraechtigungen-farbe.png

Auf der Internetseite finden Sie:

– Viele Empfehlungen zum Abbau von Barrieren (Kindergarten, Spielplatz, Verhalten, Aktivitäten in der Kommune, Excel-Liste mit Maßnahmen)

– Informationen zum Tag der nicht sichtbaren Behinderungen, Konzeptvorschläge, Medienvorlagen, Banner, Plakate

– Informationen zur Stillen Stunde, Leitfaden zur Umsetzung, Logo, Vorlagen wie Banner, Plakate, Roll-ups und mehr

Umfassende Ausstellung zur Eigenproduktion, hier ein Überblick:

https://www.stille-stunde.com/wp-content/uploads/2025/08/Preview-Ausstellung-2025.pdf