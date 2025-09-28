Momentaufnahme 406

Berlin (kobinet)

Edvard Grieg war ein berühmter Musiker. Er lebte von 1843 bis 1907. Grieg kam aus Norwegen. Er schrieb viele schöne Lieder. Grieg war sehr wichtig für die Musik in Nord-Europa. Nord-Europa bedeutet: Der nördliche Teil von Europa.

Dort liegen Länder wie Norwegen und Schweden. Diese Länder sind weit oben auf der Land-Karte. Er mischte alte europäische Musik mit norwegischen Volks-Liedern. Volks-Lieder bedeutet: Alte Lieder von den Menschen in einem Land. Die Menschen haben diese Lieder schon sehr lange gesungen. Die Lieder erzählen von dem Leben früher.

Dadurch wurde seine Musik sehr beliebt. Menschen auf der ganzen Welt kannten seine Lieder. Am bekanntesten ist seine Musik zu einem Theater-Stück. Theater-Stück bedeutet: Eine Geschichte auf einer Bühne. Schau-Spieler spielen die Geschichte vor. Die Menschen sitzen im Publikum und schauen zu.

Das Theater-Stück heißt Peer Gynt. Henrik Ibsen hat das Theater-Stück geschrieben. Aus dieser Musik kennen viele Menschen 2 Lieder. Ein Lied heißt Morgen-Stimmung. Morgen-Stimmung bedeutet: Ein gutes Gefühl am Morgen. Man fühlt sich dann frisch und gut.

Die Sonne scheint und alles ist ruhig. Das andere Lied heißt In der Halle des Berg-Königs. Berg-König bedeutet: Ein König der Berge aus Märchen. Er lebt hoch oben in den Bergen. Berg-Königs sind meist sehr mächtig. Diese Lieder hört man heute noch oft.

Grieg schrieb auch Musik für das Klavier. Klavier bedeutet: Ein Musik-Instrument. Man drückt Tasten und macht Musik. Seine Musik hatte viele verschiedene Gefühle. Manchmal war sie sanft und leise. Manchmal war sie wild und voller Energie.

Die Musik war immer sehr ausdrucks-stark. Ausdrucks-stark bedeutet: Etwas zeigt viele Gefühle. Man kann gut hören was gemeint ist. Die Musik wirkt sehr stark. Grieg liebte die Natur in Norwegen sehr. Er mochte die Berge und das Meer.

Er hörte auch gerne die alten Volks-Lieder aus seinem Land. All das half ihm beim Musik schreiben. So gab er Norwegen eine eigene Musik-Stimme. Musik-Stimme bedeutet: Eine besondere Art von Musik. Jedes Land hat seine eigene Art von Musik. Diese Musik zeigt wie das Land ist.