Menu Close

Momentaufnahme 406

Veröffentlicht am 28.09.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Eine Pflanze wächst in der Steinspalte
Stein
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Keinen Geist kann man so umfassend lieben wie die Natur. (Edvard Grieg)

Edvard Grieg (1843–1907) gilt als einer der bedeutendsten Komponisten Skandinaviens und als musikalischer Botschafter Norwegens. Seine Werke verbinden die Tradition der europäischen Romantik mit nordischen Volksklängen – eine Mischung, die ihm internationale Anerkennung verschaffte.
Besonders bekannt ist seine Musik zu Henrik Ibsens Schauspiel „Peer Gynt“, aus der Stücke wie „Morgenstimmung“ oder „In der Halle des Bergkönigs“ längst zu Klassik-Hits geworden sind. Auch seine Klavierkonzerte und lyrischen Stücke zeichnen sich durch große Ausdruckskraft aus: mal poetisch und zart, mal voller Schwung und Leidenschaft.
Grieg fand Inspiration in der norwegischen Natur, den Fjorden und den Volksliedern seiner Heimat. Dadurch verlieh er Norwegen im 19. Jahrhundert eine eigene musikalische Stimme – etwas, das bis heute nachklingt.
Irina Tischer Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x