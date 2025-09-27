Menu Close

Jahresbericht 2024 des Deutschen Instituts für Menschenrechte: Herausforderungen und Lösungsansätze

Veröffentlicht am 27.09.2025 07:35 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo Deutsches Institut für Menschenrechte
Logo Deutsches Institut für Menschenrechte
Foto: Von Institut für Menschenrechte - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0

Berlin (kobinet) "Eine auf Recht basierende internationale Ordnung ist der beste Schutz für alle Menschen und für alle Staaten, die keine Supermächte sind – also für den Großteil der Welt. Kriege, Krisen, das Erstarken autoritärer Kräfte und das zunehmende Erodieren der multilateralen Ordnung bedrohen die Menschenrechte und ihre Kontrollgremien. Deshalb ist es wichtig, dass Deutschland und andere europäische Staaten die internationalen Menschenrechtsgremien verteidigen und die Vereinten Nationen stärken. Das Fundament der Menschenrechte ist die Menschenwürde. Sie steht am Anfang der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte und unseres Grundgesetzes. Die Gleichwertigkeit aller Menschen wird jedoch zunehmend offen infrage gestellt. Menschen erfahren Abwertung, weil sie behindert sind, weil sie Frauen sind oder aufgrund ihrer Herkunft." Dies teilte Professorin Dr. Beate Rudolf, die Leiterin des Deutschen Instituts für Menschenrechte, anlässlich der Veröffentlichung des Jahresberichts 2024 des Instituts mit.

Als die Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands ist es die Aufgabe des Deutschen Instituts für Menschenrechte, die Verwirklichung der Menschenrechte in und durch Deutschland in den Blick zu nehmen. Welche Themen und Entwicklungen das Institut im vergangenen Jahr vertieft begleitet hat, wird im JAHRESBERICHT 2024 erläutert. „Nur eine Gesellschaft, die kein ‚Wir-gegen-die‘-Denken zulässt, ist in der Lage, unterschiedliche Perspektiven zu integrieren und ein freies und menschenwürdiges Leben für alle zu garantieren. Dazu braucht es nicht nur funktionierende rechtsstaatliche Institutionen, sondern ganz besonders Menschen, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Und die all jene in die Schranken weisen, die menschenrechtliche und rechtsstaatliche Verpflichtungen missachten“, teilte Prof. Dr. Beate Rudolf mit. Sie mit einem klaren, wissenschaftlich fundierten Blick für Fakten und Entwicklungen zu unterstützen ist die Aufgabe des Instituts.

Link zum Jahresbericht 2024 des Deutschen Instituts für Menschenrechte

Ottmar Miles-Paul Nachricht

