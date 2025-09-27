Jahresbericht 2024 des Deutschen Instituts für Menschenrechte: Herausforderungen und Lösungsansätze

Berlin (kobinet)

Diese Gesetze sagen: Was ist verboten.

Diese Gesetze sagen: Was ist erlaubt.

Das sind alle Gesetze in einem Land.

Die Regeln heißen: Rechts-Ordnung zwischen den Ländern.

Diese Regeln schützen alle Menschen.

Alle Länder haben zusammen Regeln gemacht.

Sie sind gegen Demokratie.

Das sind Menschen mit viel Macht.

Manche Menschen wollen alles bestimmen.

Die Vereinten Nationen müssen stärker werden.

Diese Fach-Leute prüfen die Menschen-Rechte.

Das sind Gruppen von Fach-Leuten.

Sie müssen Menschen-Rechts-Gremien verteidigen.

Andere europäische Länder müssen handeln.

Alle Menschen sind gleich viel wert.

Das sind die wichtigsten Regeln von Deutschland.

Sie steht im Grund-Gesetz.

Das bedeutet: Jeder Mensch ist wertvoll.

Das bedeutet: Jeder Mensch ist wichtig.

Menschen-Würde ist das wichtigste Menschen-Recht.

Das ist falsch.

Das passiert Menschen aus anderen Ländern.

Das passiert Menschen mit Behinderungen.

In dem Bericht stehen wichtige Informationen.

Der Bericht ist vom Jahr 2024.

Das Institut hat einen Jahres-Bericht gemacht.

Sie leitet das Deutsche Institut für Menschen-Rechte.

Das sagt Professorin Dr. Beate Rudolf.

Sie prüft: Hält sich Deutschland an Menschen-Rechte?

Diese Stelle kümmert sich um Menschen-Rechte.

Das ist eine Stelle in Deutschland.

Es ist die Nationale Menschen-Rechts-Institution.

Das Deutsche Institut für Menschen-Rechte ist wichtig.

Er zeigt wichtige Entwicklungen.

Er zeigt wichtige Themen vom Jahr 2024.

Der Jahres-Bericht erklärt die Arbeit.

Professorin Rudolf sagt: Eine gute Gesellschaft denkt nicht in Gruppen.

Sie denkt nicht: Wir gegen die anderen.

Eine gute Gesellschaft hört auf verschiedene Menschen.

Sie macht ein freies Leben für alle möglich.

Sie macht ein würdiges Leben für alle möglich.