Empowerment zur Selbstvertretung trifft Pride Parade in Kassel



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Kassel Am 26. und 27. September 2025 ist ein Treffen in Kassel. Das Treffen ist für Menschen mit Behinderung. Diese Menschen lernen in Kursen. Die Kurse heißen: Empowerment-Schulungen. Empowerment bedeutet: Selbst-bestimmung. Man entscheidet für sich selbst. Niemand anders entscheidet. Bei dem Treffen sprechen die Menschen über ihre Arbeit. Sie sprechen über ihre Pläne. Am 27. September ist auch eine Demo in Kassel. Die Demo heißt: Disability Pride Parade. Disability bedeutet: Behinderung. Pride bedeutet: Stolz sein. Bei dieser Parade gehen Menschen mit Behinderung auf die Straße. Sie zeigen: Wir sind stolz auf uns. Viele Menschen vom Treffen gehen zu der Demo. Die Demo beginnt um 14:00 Uhr. Die Demo ist am Kasseler Rathaus. Bei der Demo sprechen Menschen über ihre Rechte. Menschen mit Behinderung sollen mehr Teil-habe haben. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Um 14:00 Uhr beginnt eine Kund-gebung am Rathaus. Bei einer Kund-gebung treffen sich viele Menschen. Sie haben alle die gleiche Meinung. Sie zeigen ihre Meinung in der Öffentlichkeit. Um 14:30 Uhr läuft die Demo los. Die Demo geht zum Friedrichs-platz. Der Weg ist 500 Meter lang. Um 15:30 Uhr ist die Schluss-kund-gebung. Das Bildungs-institut bifos macht die Schulungen. Ein Bildungs-institut ist eine besondere Schule. Dort lernen Erwachsene neue Sachen. Zum Beispiel: Einen neuen Beruf. bifos macht die Schulungen seit fast 3 Jahren. Die Aktion Mensch gibt Geld für das Projekt. Es gab schon 3 Weiter-bildungs-kurse. Die meisten Treffen sind online. Einmal im Jahr treffen sich alle persönlich. Das Treffen am 26. und 27. September ist besonders. Alle aus den 3 Kursen kommen zusammen. Sie lernen: Wie macht man Projekte bekannt? Die Disability Pride Parade passt gut dazu. Menschen aus Kassel haben die Demo geplant. Die Veranstalter erklären: Wir sind eine Gruppe mit verschiedenen Menschen. In unserer Gruppe sind Menschen mit Behinderung. Menschen mit chronischer Krankheit sind auch dabei. Chronisch bedeutet: Eine Krankheit dauert sehr lange. Die Krankheit geht nicht weg. Menschen mit psychischer Erkrankung sind dabei. Psychische Erkrankung bedeutet: Die Seele ist krank. Das Denken und Fühlen funktioniert anders. Zum Beispiel: Depression oder Angst-störungen. Neuro-divergente Menschen sind auch dabei. Neuro-divergent bedeutet: Das Gehirn funktioniert anders. Es ist nicht krank oder schlecht. Es denkt und lernt nur anders. Zum Beispiel: Menschen mit Autismus oder ADHS. Das wollen wir erreichen: Wir kämpfen für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Alle Menschen sollen gleich viel wert sein. Menschen mit Behinderung sollen faire Chancen haben. Das gilt für Arbeit und Freizeit. Teilhabe soll bezahlbar sein. Alle sollen mit-bestimmen können. Alle sollen selbst-bestimmt leben können. Es soll keinen Leistungs-druck geben. Niemand soll diskriminiert werden. Diskriminierung bedeutet ungerecht behandeln. Manche Menschen werden dann benachteiligt. Das machen wir: Wir machen eine Demo für Menschen mit Behinderung. Wir kämpfen gegen Ableismus. Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. Sie werden ausgeschlossen oder benachteiligt. Das ist unfair und falsch. Menschen mit chronischen Krankheiten werden auch benachteiligt. Die Demo beginnt am Rathaus Kassel. Die Adresse ist: Obere Königs-straße 8, 34127 Kassel. Am Rathaus sprechen Menschen. Dann läuft die Demo los. Wir werden laut sein. Die Demo endet am Friedrichs-platz. Der Weg ist 500 Meter lang. Am Friedrichs-platz sprechen wieder Menschen. Wir wollen viele Teil-nehmer haben. Deshalb ist der Weg kurz. Wir lassen uns viel Zeit. Wir helfen uns gegenseitig: Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen. Manchmal helfen wir anderen Menschen. So können alle bei der Demo mitmachen. Ein sehender Mensch kann einem blinden Menschen helfen. Sie gehen zusammen durch die Menschen-menge. Brauchst du Hilfe für die Demo? Möchtest du anderen helfen? Schreibe eine E-Mail an [email protected]. Schreibe uns: Was brauchst du? Oder schreibe: Ich möchte helfen. Sage uns: Wie können wir dich erreichen? Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel

Foto: Disability Pride Demo Kassel

Kassel (kobinet) Am 26. und 27. September 2025 findet in Kassel das Treffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Empowermentschulungen zur Selbstvertretung behinderter Menschen in Gremien und in der Politik statt. Neben dem Austausch über bereits Erreichtes und weitere geplante Projekte der Teilnehmenden bietet die heute am 27. September in Kassel stattfindende Disability Pride Parade einen guten Anlass, öffentliche Präsenz zu zeigen und Flagge zu zeigen für die Rechte behinderter Menschen. Deshalb werden viele Teilnehmende der Empowermentschulung heute ab 14:00 Uhr am Kasseler Rathaus dafür eintreten, dass die Belange behinderter Menschen sichtbarer werden und vor allem die Rechte auf Teilhabe gestärkt und verteidigt werden. Ab 14:00 Uhr beginnt heute eine Auftaktkundgebung am Kasseler Rathaus. Gegen 14:30 Uhr bewegt sich der Demonstrationszug zum nahegelegenen Friedrichsplatz, wo ab 15:30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet. Seit fast drei Jahren führt das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) Empowerment-Schulungen zur Selbstvertretung behinderter Menschen in der Politik und in Gremien durch. So konnten mittlerweile in dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt drei Weiterbildungskurse durchgeführt werden. Viele der Treffen finden online statt, aber mindestens einmal jährlich trifft man sich auch in Präsenz. Am 26. und 27. September 2025 steht nun das Präsenztreffen für Teilnehmende aus allen drei Kursen an, und dieses steht ganz im Zeichen davon, wie man seine Projekte und Ideen vorantreibt und bekannt macht. Und da passt die Disability Pride Parade, die Aktive aus Kassel seit Monaten vorbereitet haben, bestens ins Programm. Plakate wurden bereits erstellt, Buttons hergestellt, und heute werden Reden mit einem Megafon geübt und sicherlich noch die eine oder andere Idee für eine schwungvolle Pride Parade entwickelt. Zur Erläuterung, worum es bei der Disability Pride Parade in Kassel geht, schrieben die Veranstalter*innen: Wer sind wir?

Wir sind eine Gruppe.

In unserer Gruppe sind verschiedene Menschen.

Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung.

Menschen mit chronischer Krankheit.

Menschen mit psychischer Erkrankung.

Neurodivergente Menschen. Das wollen wir erreichen

Wir setzen uns ein für: die Rechte von Menschen mit Behinderung.

Eine Welt, in der alle gleich viel wert sind.

Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt und in der Freizeit.

(Bezahlbare) Teilhabe.

Mitbestimmung.

Ein selbstbestimmtes Leben für alle.

Eine Welt ohne (kapitalistischen) Leistungsdruck.

Eine Welt ohne jede Art von Diskriminierung. Das machen wir

Wir organisieren eine Demo für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung.

Wir kämpfen gegen jede Art von Ableismus.

Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung.

Und Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten.

Die Demonstration startet vor dem Rathaus Kassel.

Die Adresse vom Rathaus Kassel ist: Obere Königsstraße 8, 34127 Kassel

Am Rathaus wird es Redebeiträge geben.

Nach den Redebeiträgen startet die Demonstration.

Wir werden laut sein.

Die Demonstration endet am Friedrichsplatz.

Die Länge des Weges ist 500 Meter.

Nach der Demonstration gibt es nochmal Redebeiträge.

Wir möchten, dass möglichst viele Menschen dabei sind.

Deswegen haben wir uns für eine kurze Strecke entschieden.

Und wir lassen uns viel Zeit dabei. Wir helfen uns gegenseitig

Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen Menschen.

Und manchmal helfen wir anderen Menschen.

Damit alle bei der Demonstration mitmachen können.

Zum Beispiel: Ein sehender Mensch und ein blinder Mensch bewegen sich zusammen durch die Menschenmenge.

Brauchst du Hilfe, damit du bei der Demo dabei sein kannst?

Möchtest du helfen, damit andere dabei sein können?

Schreibe eine E-Mail an [email protected]

Schreibe uns, was du brauchst

oder dass du helfen möchtest.

Bitte sag uns, wie wir dich erreichen können

und ob wir deine Kontaktdaten weitergeben dürfen.

Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel

