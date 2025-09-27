Menu Close

Empowerment zur Selbstvertretung trifft Pride Parade in Kassel

Veröffentlicht am 27.09.2025 07:48 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel
Plakat für die Disability Pride Demo am 27.9.2025 in Kassel
Foto: Disability Pride Demo Kassel

Kassel (kobinet) Am 26. und 27. September 2025 findet in Kassel das Treffen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer von Empowermentschulungen zur Selbstvertretung behinderter Menschen in Gremien und in der Politik statt. Neben dem Austausch über bereits Erreichtes und weitere geplante Projekte der Teilnehmenden bietet die heute am 27. September in Kassel stattfindende Disability Pride Parade einen guten Anlass, öffentliche Präsenz zu zeigen und Flagge zu zeigen für die Rechte behinderter Menschen. Deshalb werden viele Teilnehmende der Empowermentschulung heute ab 14:00 Uhr am Kasseler Rathaus dafür eintreten, dass die Belange behinderter Menschen sichtbarer werden und vor allem die Rechte auf Teilhabe gestärkt und verteidigt werden. Ab 14:00 Uhr beginnt heute eine Auftaktkundgebung am Kasseler Rathaus. Gegen 14:30 Uhr bewegt sich der Demonstrationszug zum nahegelegenen Friedrichsplatz, wo ab 15:30 Uhr die Abschlusskundgebung stattfindet.

Seit fast drei Jahren führt das Bildungs- und Forschungsinstitut zum selbstbestimmten Leben Behinderter (bifos) Empowerment-Schulungen zur Selbstvertretung behinderter Menschen in der Politik und in Gremien durch. So konnten mittlerweile in dem von der Aktion Mensch geförderten Projekt drei Weiterbildungskurse durchgeführt werden. Viele der Treffen finden online statt, aber mindestens einmal jährlich trifft man sich auch in Präsenz. Am 26. und 27. September 2025 steht nun das Präsenztreffen für Teilnehmende aus allen drei Kursen an, und dieses steht ganz im Zeichen davon, wie man seine Projekte und Ideen vorantreibt und bekannt macht. Und da passt die Disability Pride Parade, die Aktive aus Kassel seit Monaten vorbereitet haben, bestens ins Programm. Plakate wurden bereits erstellt, Buttons hergestellt, und heute werden Reden mit einem Megafon geübt und sicherlich noch die eine oder andere Idee für eine schwungvolle Pride Parade entwickelt.

Zur Erläuterung, worum es bei der Disability Pride Parade in Kassel geht, schrieben die Veranstalter*innen:

Wer sind wir?
Wir sind eine Gruppe.
In unserer Gruppe sind verschiedene Menschen.
Zum Beispiel: Menschen mit Behinderung.
Menschen mit chronischer Krankheit.
Menschen mit psychischer Erkrankung.
Neurodivergente Menschen.

Das wollen wir erreichen
Wir setzen uns ein für: die Rechte von Menschen mit Behinderung.
Eine Welt, in der alle gleich viel wert sind.
Chancengerechtigkeit auf dem Arbeitsmarkt und in der Freizeit.
(Bezahlbare) Teilhabe.
Mitbestimmung.
Ein selbstbestimmtes Leben für alle.
Eine Welt ohne (kapitalistischen) Leistungsdruck.
Eine Welt ohne jede Art von Diskriminierung.

Das machen wir
Wir organisieren eine Demo für die Sichtbarkeit von Menschen mit Behinderung.
Wir kämpfen gegen jede Art von Ableismus.
Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit Behinderung.
Und Ableismus ist die Benachteiligung von Menschen mit chronischen Krankheiten.
Die Demonstration startet vor dem Rathaus Kassel.
Die Adresse vom Rathaus Kassel ist: Obere Königsstraße 8, 34127 Kassel
Am Rathaus wird es Redebeiträge geben.
Nach den Redebeiträgen startet die Demonstration.
Wir werden laut sein.
Die Demonstration endet am Friedrichsplatz.
Die Länge des Weges ist 500 Meter.
Nach der Demonstration gibt es nochmal Redebeiträge.
Wir möchten, dass möglichst viele Menschen dabei sind.
Deswegen haben wir uns für eine kurze Strecke entschieden.
Und wir lassen uns viel Zeit dabei.

Wir helfen uns gegenseitig
Manchmal brauchen wir Hilfe von anderen Menschen.
Und manchmal helfen wir anderen Menschen.
Damit alle bei der Demonstration mitmachen können.
Zum Beispiel: Ein sehender Mensch und ein blinder Mensch bewegen sich zusammen durch die Menschenmenge.
Brauchst du Hilfe, damit du bei der Demo dabei sein kannst?
Möchtest du helfen, damit andere dabei sein können?
Schreibe eine E-Mail an [email protected]
Schreibe uns, was du brauchst
oder dass du helfen möchtest.
Bitte sag uns, wie wir dich erreichen können
und ob wir deine Kontaktdaten weitergeben dürfen.

Ottmar Miles-Paul Nachricht

