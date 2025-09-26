Menu Close

PRO RETINA Youth Vision 2025 – Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt.

Veröffentlicht am 26.09.2025 05:39 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht
Ahlen (kobinet) Am 25. Oktober 2025 lädt PRO RETINA Deutschland junge Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit nach Bonn zur Veranstaltung "Youth Vision 2025 – Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt." ein. Organisiert wird das Treffen von der Jungen Retina, die von Friederike Zurhake, Alper Senlik, Florian Grebe und Nadine Rokstein geleitet wird. Ziel ist es, die Stimmen junger Menschen hörbar zu machen, die Selbstvertretung zu stärken und gemeinsam für mehr Sichtbarkeit und Teilhabe einzutreten.

Im Mittelpunkt steht Empowerment: Workshops und Diskussionsrunden bieten Raum, Erfahrungen zu teilen, Visionen zu entwickeln und konkrete Schritte für eine selbstbestimmte Zukunft zu gehen. Youth Vision 2025 will Mut machen, Kräfte bündeln und deutlich machen: Wir sind da – und wir gestalten mit.

Das Leitungsteam der Jungen Retina betont: „Wir jungen Menschen mit Sehbeeinträchtigung und Blindheit lassen uns nicht an den Rand drängen. Wir übernehmen Verantwortung, wir gestalten Zukunft – und wir machen deutlich, dass Teilhabe und Sichtbarkeit keine Privilegien, sondern Rechte sind.“

Auch Dario Madani, Geschäftsführer der PRO RETINA Deutschland, unterstreicht: „Youth Vision ist ein Signal: Wir bringen uns ein, wir vernetzen uns und wir treten geschlossen für unsere Interessen ein.“

Eine Teilnahme ist sowohl vor Ort in Bonn als auch online möglich.

Link zu weiteren Informationen und zur Anmeldung auf der Internetseite von PRO RETINA Deutschland

