PRO RETINA Youth Vision 2025 – Gemeinsam. Sichtbar. Selbstbestimmt.

Am 25. Oktober 2025 ist ein besonderes Treffen. PRO RETINA Deutschland lädt junge Menschen ein. PRO RETINA Deutschland ist ein Verein. Der Verein hilft Menschen mit Augen-Krankheiten. Diese Menschen können schlecht sehen. Oder sie sind blind.

Die jungen Menschen können nicht gut sehen. Oder sie sind blind. Das Treffen heißt Youth Vision 2025. Youth Vision bedeutet: Junge Menschen mit Seh-Problemen. Das ist eine Gruppe von PRO RETINA Deutschland. Die jungen Menschen treffen sich.

Sie helfen sich. Sie sind zwischen 16 und 35 Jahre alt. Youth Vision bedeutet auf Deutsch: Jugend-Sicht 2025. Das Motto ist: Gemeinsam. Sichtbar. Selbst-bestimmt. Das Treffen ist in Bonn. Die Junge Retina organisiert das Treffen.

Organisieren bedeutet: Etwas gut planen und vorbereiten. Damit alles gut funktioniert. 4 Menschen leiten die Junge Retina. Sie heißen: Friederike Zurhake, Alper Senlik, Florian Grebe und Nadine Rokstein. Das Treffen hat wichtige Ziele. Junge Menschen sollen ihre Meinung sagen können.

Sie sollen für sich selbst sprechen. Alle sollen sie besser sehen und verstehen. Bei dem Treffen gibt es Work-shops. Ein Workshop ist ein Treffen von Menschen. Sie lernen zusammen etwas Neues. Work-shops sind Arbeits-Gruppen.

Dort können die Menschen über ihre Erfahrungen sprechen. Sie können auch über ihre Wünsche sprechen. Das Ziel ist: Die jungen Menschen sollen Mut bekommen. Sie sollen zusammen-arbeiten. Sie sollen zeigen: Wir sind da. Wir machen mit.

Das Leitungs-Team sagt: Wir lassen uns nicht weg-drängen. Wir übernehmen Verantwortung. Verantwortung bedeutet: Man macht seine Aufgaben gut. Man kümmert sich um Probleme. Wir gestalten die Zukunft mit. Teil-haben ist unser Recht.

Partizipation bedeutet: bei etwas mitmachen. Man kann auch Teilnahme dazu sagen. Gesehen werden ist unser Recht. Das sind keine Geschenke. Dario Madani arbeitet für PRO RETINA Deutschland. Er ist der Geschäfts-Führer.

Ein Geschäfts-Führer ist jemand, der eine Firma oder einen Verein leitet. Er trifft wichtige Entscheidungen. Er sorgt dafür, dass alles gut läuft. Er sagt: Youth Vision ist ein wichtiges Zeichen. Wir arbeiten zusammen. Wir kämpfen für unsere Interessen.

Du kannst auf 2 Arten teil-nehmen. Du kannst nach Bonn kommen. Oder du kannst online mit-machen. Online bedeutet: Du bist mit dem Internet verbunden. Du kannst dann im Internet surfen. Du kannst E-Mails schreiben oder Videos schauen.