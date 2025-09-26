Kritik an Toilettensituation auf der REHACARE

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Manche Menschen sagen: Wer reist, erlebt viel. Bei Menschen mit Behinderung ist es so: Wer eine Messe besucht, erlebt auch viel. Das ist Anja Schneider aus Hannover passiert. Sie war auf der REHACARE in Düsseldorf. REHACARE ist eine große Messe in Deutschland. Dort zeigen Firmen Hilfs-Mittel für Menschen mit Behinderung. Es gibt Roll-Stühle und andere wichtige Sachen. Die Messe ist 1 mal im Jahr. Anja Schneider hatte dort große Probleme mit den Toiletten. Anja Schneider fragt sich: Wie kann das sein? Alle reden über Inklusion. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Menschen mit und ohne Behinderung leben zusammen. Aber auf dieser Messe gab es keine richtigen Toiletten. Das sind die wichtigsten Bedürfnisse von Menschen. Der Bericht von Anja Schneider Am 17. September 2025 war die REHACARE. Anja Schneider kann sich nicht gut bewegen. Sie braucht einen Patienten-Lifter. Ein Patienten-Lifter ist ein Gerät zum Heben. Das Gerät hebt kranke Menschen hoch. Pfleger können Menschen so leichter bewegen. Sie braucht auch eine Liege. Deshalb fragt sie vor jeder Veranstaltung nach den Toiletten. Anja Schneider hat auch vor der REHACARE nachgefragt. Man hat ihr gesagt: Es gibt einen Container. In dem Container sind Toiletten ohne Barrieren. Barriere bedeutet: Etwas ist im Weg. Man kann nicht weiter gehen. Es gibt auch einen Wickel-Raum für Erwachsene. Ein Wickel-Raum ist ein besonderer Raum. Dort können Menschen andere Menschen wickeln. Das klang gut für Anja Schneider. Anja Schneider ging kurz vor Messe-Ende in den Wickel-Raum. Dort gab es eine Liege und 2 Patienten-Lifter. Aber: Es gab keine Toilette in dem Raum! Die beiden Patienten-Lifter hatten keinen Strom mehr. Es gab auch keine Lade-Kabel für die Lifter. Anja Schneider konnte die Geräte nicht benutzen. Anja Schneider wollte in das Wasch-Becken urinieren. Das war ihr Not-Fall-Plan. Aber das ging nicht ohne die Lifter. Der Malteser Medical-Service wollte ihr nicht helfen. Malteser Medical-Service ist ein Kranken-Transport. Die Malteser fahren kranke Menschen zum Arzt. Die Leute dort sagten: Du sollst uns nicht nerven. Das war sehr schlecht für Anja Schneider. Nach der Messe sprach Anja Schneider mit anderen Roll-Stuhl-Fahrern. Auch sie hatten große Probleme mit den Toiletten. Charlotte Zach ist eine Kollegin von Anja Schneider. Sie war 4 Stunden auf der Messe. Sie fand nur 1 Toilette ohne Barrieren. Diese Toilette hat funktioniert. In allen anderen Hallen waren die Behinderten-WCs kaputt. Behinderten-WCs sind besondere Toiletten. Sie sind größer als normale Toiletten. Menschen mit Roll-Stuhl können sie gut nutzen. Vor der einzigen Toilette war eine lange Schlange. Charlotte Zach nutzte dann eine normale Toilette. Ihre Assistenz hat ihr dabei geholfen. Eine Assistenz hilft Menschen im Alltag. Zum Beispiel beim Einkaufen oder Putzen. So konnte sie die Messe weiter besuchen. Aber viele andere Menschen haben keine Assistenz. Anja Schneider konnte 15 Stunden lang nicht auf die Toilette. Jetzt hat sie noch immer Schmerzen im Bauch. Das kommt von den 15 Stunden ohne Toilette. Anja Schneider fragt: Wie kann das sein? Alle reden über Inklusion. Aber die wichtigsten Bedürfnisse sind nicht da. Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Düsseldorf / Hannover (kobinet) Nicht nur wer eine Reise tut, kann einiges erleben. Bei behinderten Menschen trifft zuweilen auch der Spruch "Wer eine Messe besucht, kann einiges erleben" zu. So erging es zumindest Anja Schneider aus Hannover und einer ihrer Kolleginnen, als sie die diesjährige REHACARE in Düsseldorf besuchten. Eine Messe, von der man meinen dürfte, dass es kein Problem ist, barrierefreie Toiletten zu finden. "Wie kann Inklusion in aller Munde sein und wir Inklusion einfordern, wenn nicht einmal auf einer solchen Veranstaltung die absolut grundlegendsten Bedürfnisse eines Menschen gesichert sind?" Diese Frage stellt Anja Schneider zum Abschluss des Berichts über ihre Erfahrungen in Sachen Toilettennutzung während der REHACARE, den sie den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.



Düsseldorf / Hannover (kobinet) Nicht nur wer eine Reise tut, kann einiges erleben. Bei behinderten Menschen trifft zuweilen auch der Spruch "Wer eine Messe besucht, kann einiges erleben" zu. So erging es zumindest Anja Schneider aus Hannover und einer ihrer Kolleginnen, als sie die diesjährige REHACARE in Düsseldorf besuchten. Eine Messe, von der man meinen dürfte, dass es kein Problem ist, barrierefreie Toiletten zu finden. "Wie kann Inklusion in aller Munde sein und wir Inklusion einfordern, wenn nicht einmal auf einer solchen Veranstaltung die absolut grundlegendsten Bedürfnisse eines Menschen gesichert sind?" Diese Frage stellt Anja Schneider zum Abschluss des Berichts über ihre Erfahrungen in Sachen Toilettennutzung während der REHACARE, den sie den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat. Bericht von Anja Schneider Am 17. September 2025 fand die REHACARE statt. Als Person mit Mobilitätseinschränkung, die auf einen Patientenlifter und eine Liege angewiesen ist, bin ich es gewohnt, bei allen Veranstaltungen vorab die Gegebenheiten abzufragen. Dies habe ich auch für die REHACARE getan, obwohl man denken müsste, dass auf einer solchen Veranstaltung alle Bedarfe berücksichtigt würden. Durch diverse E-Mails konnte ich in Erfahrung bringen, dass es einen Container mit barrierefreien Toiletten gibt und ein „Wickelraum für Erwachsene“ vorhanden sei. Als ich kurz vor Messeende den Raum mit einer Liege und einem Patientenlifter betrat, bemerkte ich zunächst, dass dieser Raum über keine Toilette verfügte und beide Patientenlifter nicht geladen waren. Auch Ladekabel waren nicht auffindbar! Dadurch hatte sich mein spontaner Notfallplan, mangels fehlender Toilette ins Waschbecken zu urinieren, erledigt! Der Malteser Medical-Service verweigerte mir seine Hilfe und gab mir zu verstehen, ich solle ihn mit meinen Problemen nicht weiter behelligen. Auf meiner Rückreise und im Nachhinein erfuhr ich von anderen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, dass auch diese massive Probleme mit der Toilettensituation auf der REHACARE hatten. So schilderte mir beispielsweise meine Kollegin Charlotte Zach, dass sie in den vier Stunden Aufenthalt nur eine funktionierende barrierefreie Toilette gefunden hat. In allen anderen Hallen waren die ausgeschilderten Behinderten-WCs defekt. Vor der einzig funktionierenden Toilette bildete sich eine entsprechend lange Schlange. Meine Kollegin entschied sich letztendlich dazu, mit Hilfe von Assistenz eine nicht barrierefreie Toilettenkabine zu nutzen, um nicht die ganze Messe zu verpassen. Diese Möglichkeit hatte meine Kollegin, doch viele andere sicher nicht. Ich, Anja Schneider, habe noch heute mit gesundheitlichen Folgen wie zum Beispiel Schmerzen im Unterleib zu kämpfen, weil ich insgesamt 15 Stunden nicht auf eine Toilette gehen konnte. Wie kann Inklusion in aller Munde sein und wir Inklusion einfordern, wenn nicht einmal auf einer solchen Veranstaltung die absolut grundlegendsten Bedürfnisse eines Menschen gesichert sind?

Symbol Ausrufezeichen

Foto: Kooperation Behinderter im Internet e.V./Tom Kallmeyer (Creative Commons BY-SA 4.0)

Düsseldorf / Hannover (kobinet) Nicht nur wer eine Reise tut, kann einiges erleben. Bei behinderten Menschen trifft zuweilen auch der Spruch "Wer eine Messe besucht, kann einiges erleben" zu. So erging es zumindest Anja Schneider aus Hannover und einer ihrer Kolleginnen, als sie die diesjährige REHACARE in Düsseldorf besuchten. Eine Messe, von der man meinen dürfte, dass es kein Problem ist, barrierefreie Toiletten zu finden. "Wie kann Inklusion in aller Munde sein und wir Inklusion einfordern, wenn nicht einmal auf einer solchen Veranstaltung die absolut grundlegendsten Bedürfnisse eines Menschen gesichert sind?" Diese Frage stellt Anja Schneider zum Abschluss des Berichts über ihre Erfahrungen in Sachen Toilettennutzung während der REHACARE, den sie den kobinet-nachrichten zur Veröffentlichung zur Verfügung gestellt hat.

Bericht von Anja Schneider

Am 17. September 2025 fand die REHACARE statt. Als Person mit Mobilitätseinschränkung, die auf einen Patientenlifter und eine Liege angewiesen ist, bin ich es gewohnt, bei allen Veranstaltungen vorab die Gegebenheiten abzufragen. Dies habe ich auch für die REHACARE getan, obwohl man denken müsste, dass auf einer solchen Veranstaltung alle Bedarfe berücksichtigt würden. Durch diverse E-Mails konnte ich in Erfahrung bringen, dass es einen Container mit barrierefreien Toiletten gibt und ein „Wickelraum für Erwachsene“ vorhanden sei.

Als ich kurz vor Messeende den Raum mit einer Liege und einem Patientenlifter betrat, bemerkte ich zunächst, dass dieser Raum über keine Toilette verfügte und beide Patientenlifter nicht geladen waren. Auch Ladekabel waren nicht auffindbar! Dadurch hatte sich mein spontaner Notfallplan, mangels fehlender Toilette ins Waschbecken zu urinieren, erledigt! Der Malteser Medical-Service verweigerte mir seine Hilfe und gab mir zu verstehen, ich solle ihn mit meinen Problemen nicht weiter behelligen.

Auf meiner Rückreise und im Nachhinein erfuhr ich von anderen Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrern, dass auch diese massive Probleme mit der Toilettensituation auf der REHACARE hatten.

So schilderte mir beispielsweise meine Kollegin Charlotte Zach, dass sie in den vier Stunden Aufenthalt nur eine funktionierende barrierefreie Toilette gefunden hat. In allen anderen Hallen waren die ausgeschilderten Behinderten-WCs defekt. Vor der einzig funktionierenden Toilette bildete sich eine entsprechend lange Schlange. Meine Kollegin entschied sich letztendlich dazu, mit Hilfe von Assistenz eine nicht barrierefreie Toilettenkabine zu nutzen, um nicht die ganze Messe zu verpassen. Diese Möglichkeit hatte meine Kollegin, doch viele andere sicher nicht.

Ich, Anja Schneider, habe noch heute mit gesundheitlichen Folgen wie zum Beispiel Schmerzen im Unterleib zu kämpfen, weil ich insgesamt 15 Stunden nicht auf eine Toilette gehen konnte.

Wie kann Inklusion in aller Munde sein und wir Inklusion einfordern, wenn nicht einmal auf einer solchen Veranstaltung die absolut grundlegendsten Bedürfnisse eines Menschen gesichert sind?