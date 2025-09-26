Menu Close
  • Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Appell für Haushaltsmittel für Antidiskriminierungsprojekte

Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Appell für Haushaltsmittel für Antidiskriminierungsprojekte

Veröffentlicht am 26.09.2025 05:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Antidiskriminierungsstelle des Bundes

Berlin (kobinet) Der Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes hat beschlossen, auch in diesem Jahr einen Appell zur Fortführung des Förderprogramms "respekt*land – Antidiskriminierungsberatung für ganz Deutschland" an die Berichterstatterinnen und Berichterstatter des Haushaltsgesetzes 2026 zu richten. "Der Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes spricht sich dafür aus, dass die Antidiskriminierungsstelle des Bundes weitere modellhafte Maßnahmen zur zivilgesellschaftlich organisierten Antidiskriminierungsberatung ergreift. ‚respekt*land' ist das aktuell einzige bundesweite Förderprogramm für den Ausbau von Antidiskriminierungsberatungsstrukturen. Dieses bildet eine wichtige Voraussetzung für die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund aller im Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG) geschützten Merkmale", heißt es unter anderem im Appell des Beirats der Antidiskriminierungsstelle des Bundes.

„Mit Blick auf den Haushaltsentwurf 2026 wenden wir uns als Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes (ADS) heute in einer für den gesellschaftlichen Zusammenhalt essenziellen und dringenden Angelegenheit an Sie. Das Förderprogramm ‚respekt*land – Antidiskriminierungsberatung für ganz Deutschland‘ hat zum Ziel, das zivilgesellschaftliche Beratungsnetz gemeinsam mit den Ländern so auszubauen, dass Beratung für alle von Diskriminierung Betroffenen bundesweit und ohne große Hürden erfolgen kann. Seit 2023 werden aktuell 36 Projekte in allen 16 Bundesländern gefördert. Mit dem 2023 begonnenen Ausbau der Antidiskriminierungsberatungsstrukturen in Deutschland konnten erste wichtige zivilgesellschaftlich organisierte Beratungsangebote besonders auch in ländlichen Räumen verschiedener Bundesländer erprobt werden. Hier konnten bedeutende Erfolge erzielt werden. Der Aufbau dezentraler, bürgernaher Beratungsstrukturen erfordert weiteres Engagement. Dafür ist ein weiteres modellhaftes Bundesprogramm für Antidiskriminierungsberatung 2026 mit ausreichenden finanziellen Ressourcen notwendig“, heißt es weiter im Appell.

Link zum Appell des Beirats der Antidiskriminierungsstelle des Bundes zum Bundeshaushalt 2026

Ottmar Miles-Paul Nachricht

