Beirat der Antidiskriminierungsstelle des Bundes: Appell für Haushaltsmittel für Antidiskriminierungsprojekte

Berlin

Der Beirat hat etwas beschlossen. Ein Beirat ist eine Gruppe von Menschen. Sie beraten und geben Tipps für Projekte. Der Beirat gehört zur Anti-Diskriminierungs-Stelle des Bundes. Anti-Diskriminierung bedeutet: Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Niemand soll schlechter behandelt werden.

Der Beirat will einen Appell schreiben. Appell bedeutet: Eine wichtige Bitte an andere Menschen. Man bittet die Menschen um etwas Bestimmtes. Die Bitte ist sehr ernst gemeint. Der Appell geht an die Berichterstatter. Ein Journalist schreibt Texte für Zeitungen.

Das ist sein Beruf. Die Berichterstatter arbeiten am Haushalts-Gesetz 2026. Haushalts-Gesetz bedeutet: Ein Gesetz über das Geld vom Staat. Das Gesetz sagt: Wofür gibt der Staat sein Geld aus. Der Appell fordert etwas Wichtiges. Das Förder-Programm respekt*land soll weiter-gehen.

Förder-Programm bedeutet: Der Staat gibt Geld für bestimmte Sachen. Das Geld ist ein Geschenk. Menschen müssen das Geld nicht zurück-zahlen. Das Programm heißt genau: respekt*land. Das Programm macht Anti-Diskriminierungs-Beratung. Die Beratung gibt es in ganz Deutschland.

Der Beirat will mehr Maßnahmen. Die Anti-Diskriminierungs-Stelle soll diese Maßnahmen machen. Diese Maßnahmen sollen modell-haft sein. Modell-haft bedeutet: Etwas wird nur als Test gemacht. Man probiert eine neue Sache aus. Wenn der Test gut läuft: Dann macht man es überall.

Die Maßnahmen sind für Anti-Diskriminierungs-Beratung. Gruppen von Bürgern sollen diese Beratung machen. Das sind Vereine von normalen Bürgern. Diese Menschen arbeiten freiwillig zusammen. Sie wollen anderen Menschen helfen. respekt*land ist sehr wichtig.

Es ist das einzige Förder-Programm in ganz Deutschland. Das Programm hilft beim Ausbau von Beratung. Die Beratung hat feste Strukturen. Diese Strukturen sind wichtig. Sie helfen bei der Bekämpfung von Diskriminierung. Das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz schützt Menschen.

Das Gesetz schützt Menschen vor unfairer Behandlung. Alle Menschen sollen gleich behandelt werden. Das Gesetz heißt kurz: AGG. Das AGG schützt vor verschiedenen Arten von Diskriminierung. Der Beirat schreibt weiter: Wir wenden uns heute an Sie.

Es geht um den Haushalts-Entwurf 2026. Diese Angelegenheit ist wichtig. Es geht um den gesellschaftlichen Zusammen-Halt. Alle Menschen in einer Gruppe halten zusammen. Sie helfen sich gegenseitig. Sie verstehen sich gut.

Niemand wird ausgeschlossen. Die Angelegenheit ist dringend. Das Förder-Programm respekt*land hat ein Ziel. Das Beratungs-Netz von Bürgern soll ausgebaut werden. Die Länder sollen dabei mit-helfen. Beratung soll für alle Menschen möglich sein.

Diese Menschen sind von Diskriminierung betroffen. Die Beratung soll in ganz Deutschland möglich sein. Es soll keine großen Hürden geben. Seit 2023 werden 36 Projekte gefördert. Die Projekte sind in allen 16 Bundes-Ländern. Seit 2023 werden Anti-Diskriminierungs-Beratungs-Strukturen ausgebaut.

Erste wichtige Beratungs-Angebote konnten erprobt werden. Gruppen von Bürgern organisieren diese Angebote. Besonders auf dem Land gibt es jetzt Angebote. Das ist in verschiedenen Bundes-Ländern so. Hier konnten wichtige Erfolge erzielt werden. Der Aufbau von Beratungs-Strukturen braucht mehr Engagement.

Die Beratung gibt es an vielen verschiedenen Orten. Beratung gibt es an vielen verschiedenen Orten. Die Beratung ist nicht nur in der Stadt-Mitte. Menschen können in ihrer Nähe Hilfe bekommen. Die Strukturen sollen bürger-nah sein. Dafür ist ein weiteres Bundes-Programm nötig.