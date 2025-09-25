Verena Bentele und Tina Deeken haben Berlin Marathon geschafft

Verena Bentele ist eine Sport-Frau.
Tina Deeken ist auch eine Sport-Frau.
Beide haben eine Behinderung.
Am 21. September 2025 sind sie beim Berlin-Marathon mit-gelaufen.
Das ist ein sehr langer Lauf über 42 Kilo-meter.
Viele andere Sport-Leute mit Behinderungen waren auch dabei.
Tina Deeken ist mit einem Hand-Bike gefahren.
Das ist ein besonderes Fahr-Rad für die Hände.
Sie war sehr schnell.
Sie brauchte nur 1 Stunde und 44 Minuten.
Verena Bentele ist zu Fuß gelaufen.
Es war sehr warm an dem Tag.
Trotzdem ist sie das ganze Rennen gelaufen.
Sie brauchte 4 Stunden und 17 Minuten.
Das ist eine sehr gute Zeit.
Vor dem Marathon gab es eine Veranstaltung.
Dort haben Verena Bentele und Tina Deeken gesprochen.
Es ging um Sport ohne Barrieren.
Barrieren sind Hindernisse im Weg.
Das bedeutet: Alle Menschen sollen mit-machen können.
Auch Menschen mit Behinderung sollen mit-machen können.
Seit 1981 machen Menschen im Roll-Stuhl beim Berlin-Marathon mit.
Auch Hand-Biker dürfen mit-fahren.
Am Donnerstag vor dem Marathon gab es eine Veranstaltung.
Die Firma Zalando hat die Veranstaltung gemacht.
Bei der Veranstaltung haben 3 Sport-Leute erzählt:
- Verena Bentele
- Tina Deeken
- Ali Lacin
Sie haben erklärt: So bereiten wir uns vor.
Sie bereiten sich auf große Sport-Events vor.
Berlin (kobinet) Verena Bentele, Tina Deeken und eine Reihe weiterer Sportlerinnen und Sportler mit verschiedenen Behinderungen haben es sich nicht nehmen lassen, am diesjährigen Berlin-Marathon am 21. September 2025 teilzunehmen. Neben der Tatsache, dass Tina Deeken im Handbike den Marathon in 1:44:04 absolvierte und Verena Bentele bei den sehr warmen Temperaturen den Marathon in 4:17:25 h lief, haben sich die beiden Sportlerinnen vorab auch bei einer Veranstaltung zu Wort gemeldet, bei der es unter anderem um die Barrierefreiheit von Sportveranstaltungen ging, wie Tina Deeken den kobinet-nachrichten mitteilte.
„Wie seit 1981 üblich, sind beim diesjährigen Berlin-Marathon neben zahlreichen Läuferinnen und Läufern auch wieder Rollstuhlfahrer und Handbiker gestartet. Wie Sportler mit Handicap so ein Großevent angehen, darüber haben die Weltbehindertensportlerin Verena Bentele, Para-Triathletin Tina Deeken und Para-Leichtathlet Ali Lacin schon am Donnerstag in einer Veranstaltung berichtet, die von Zalando organisiert wurde“, heißt es in einem Bericht des Tagesspiegel.
