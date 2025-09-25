Menu Close

Verena Bentele und Tina Deeken haben Berlin Marathon geschafft

Veröffentlicht am 25.09.2025 07:28 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Daumen hoch
Daumen hoch
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Verena Bentele, Tina Deeken und eine Reihe weiterer Sportlerinnen und Sportler mit verschiedenen Behinderungen haben es sich nicht nehmen lassen, am diesjährigen Berlin-Marathon am 21. September 2025 teilzunehmen. Neben der Tatsache, dass Tina Deeken im Handbike den Marathon in 1:44:04 absolvierte und Verena Bentele bei den sehr warmen Temperaturen den Marathon in 4:17:25 h lief, haben sich die beiden Sportlerinnen vorab auch bei einer Veranstaltung zu Wort gemeldet, bei der es unter anderem um die Barrierefreiheit von Sportveranstaltungen ging, wie Tina Deeken den kobinet-nachrichten mitteilte.

„Wie seit 1981 üblich, sind beim diesjährigen Berlin-Marathon neben zahlreichen Läuferinnen und Läufern auch wieder Rollstuhlfahrer und Handbiker gestartet. Wie Sportler mit Handicap so ein Großevent angehen, darüber haben die Weltbehindertensportlerin Verena Bentele, Para-Triathletin Tina Deeken und Para-Leichtathlet Ali Lacin schon am Donnerstag in einer Veranstaltung berichtet, die von Zalando organisiert wurde“, heißt es in einem Bericht des Tagesspiegel.

Link zum Tagesspiegel-Bericht

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x