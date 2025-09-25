Deutscher Behindertenrat kritisiert in neuestem Newsletter die Bundesregierung

Die neue Bundes-Regierung ist seit 130 Tagen im Amt. Das sind die wichtigsten Politiker in Deutschland. Sie hat ein wichtiges Versprechen nicht gehalten. Das Versprechen war: Das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz wird geändert. Das ist ein Gesetz für Menschen mit Behinderung. Es soll ihnen helfen.

Das Gesetz heißt kurz BGG. Die Änderung sollte in den ersten 100 Tagen kommen. Aber der Entwurf für die Änderung wird blockiert. Entwurf bedeutet: Eine Vorlage für ein neues Gesetz. Blockiert bedeutet: Jemand verhindert die Arbeit daran. Das bedeutet: Niemand arbeitet daran weiter.

Das zeigt ein Problem. Der Weg zu mehr Inklusion geht nicht von allein. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Deshalb müssen Vertreter von Menschen mit Behinderungen weiter kämpfen. Vertreter sind Menschen, die für andere Menschen sprechen.

Sie müssen immer wieder mit Politikern sprechen. Nur so ändert sich etwas. Das steht im neuen Newsletter vom Deutschen Behinderten-Rat. Newsletter bedeutet: Eine Nachricht mit Informationen per E-Mail. Deutscher Behinderten-Rat ist eine Gruppe von vielen Vereinen. Die Vereine helfen Menschen mit Behinderung.