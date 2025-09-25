Menu Close

Deutscher Behindertenrat kritisiert in neuestem Newsletter die Bundesregierung

Veröffentlicht am 25.09.2025 07:34 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Logo des DBR
Foto: DBR

Berlin (kobinet) "Die neue Bundesregierung ist nun schon seit mehr als 130 Tagen im Amt und hat in dieser Zeit ein wichtiges Versprechen nicht eingelöst: Die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG). Die sollte in den ersten 100 Tagen kommen, doch weiter wird der Referentenentwurf zur Reform blockiert. Das ist nur ein Beispiel dafür, dass der Weg zu mehr Inklusion und Teilhabe kein Selbstläufer ist. Damit sich etwas verändert, müssen die Vertretenden der Interessen von Menschen mit Behinderungen dranbleiben und immer wieder das Gespräch zu Politik und anderen Entscheidungsträgern suchen", heißt es in der Einführung des neuen Newsletters des Deutschen Behindertenrats (DBR) vom DBR-Team.

Link zum Newsletter Nr. 6/2025 des DBR

Ottmar Miles-Paul Nachricht

