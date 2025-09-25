Menu Close

10 Jahre Förderung der Zahngesundheit

Veröffentlicht am 25.09.2025 13:41 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Ein rechts sitzender junger Mann wird von einer links sitzenden Ärztin in weißer Jacke zur Zahngesundheit beraten. Auf dem Tisch liegen Faltblätter und ein Modell von einem Gebiß

Foto: Special Olympics Deutschland / Imke Kaschke

BERLIN (kobinet) Zum Tag der Zahngesundheit feiern Special Olympics Deutschland (SOD) und die Stiftung Innovative Zahnmedizin (SIZ) das zehnjährige Bestehen ihrer Zusammenarbeit für die Special Olympics Gesundheitsdisziplin Special Smiles®. Seit 2015 unterstützt die Stiftung Angebote, die Menschen mit geistiger Behinderung eine umfassende zahnmedizinische Beratung sowie regelmäßige Kontrolluntersuchungen ermöglichen.

Im Mittelpunkt von Special Smiles® steht die Zahn- und Mundgesundheit. Hierbei werden Informationen zu erforderlichen zahnärztlichen Behandlungen angeboten und Wege aufgezeigt, wie die Mundgesundheit verbessert werden kann. Weiterhin haben die Teilnehmer die Chance, die richtige Zahnpflege zu lernen und zu üben.

Dank der Förderung konnten seit 2015 fast 10.000 Untersuchungen und Beratungen bei nahezu 100 Veranstaltungen auf Bundes- oder Landesebene unterstützt und durchgeführt werden: Special Smiles® war bei den Special Olympics World Games Berlin 2023, bei Special Olympics Sportwettbewerben, Landesspielen, Einzelsportwettbewerben sowie in Wohneinrichtungen und Werkstätten präsent.

Der Vorsitzende der Stiftung Innovative Zahnmedizin, Prof. Dr. Hendrik Meyer-Lückel, betont: „Die Stiftung ist über die so erfolgreiche Kooperation sehr froh. Wir blicken optimistisch in die Zukunft und setzen unsere Zusammenarbeit fort, um weitere Schritte in Richtung umfassender, inklusiver Mundgesundheit zu gehen.“

Hartmut Smikac Nachricht

