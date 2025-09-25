10 Jahre Förderung der Zahngesundheit

BERLIN (kobinet)

Heute ist der Tag der Zahn-Gesundheit. Es gibt gute Nachrichten. Special Olympics Deutschland arbeitet zusammen. Sie arbeiten mit der Stiftung Innovative Zahn-Medizin. Eine Stiftung ist eine Gruppe von Menschen. Sie sammeln Geld für gute Zwecke.

Sie helfen anderen Menschen damit. Das machen sie schon seit 10 Jahren. Die Zusammen-Arbeit heißt Special Smiles®. Special Olympics Deutschland hilft Menschen beim Sport. Diese Menschen haben eine geistige Behinderung. Geistige Behinderung bedeutet: Das Denken geht langsamer.

Das Lernen ist schwerer. Neue Dinge verstehen dauert länger. Special Smiles® kümmert sich um die Zähne. Seit 2015 bekommen sie Hilfe von der Stiftung. Bei Special Smiles® lernen Menschen viel über Zähne. Diese Menschen haben eine geistige Behinderung.

Sie bekommen Beratung von Zahn-Ärzten. Die Zahn-Ärzte schauen sich die Zähne genau an. Sie erklären: So putzt ihr eure Zähne richtig. Seit 2015 hat Special Smiles® viel gemacht. Fast 10.000 Menschen haben eine Untersuchung bekommen. Der Arzt untersucht Menschen.

Diese Untersuchung nennt man Diagnostik. Das war bei fast 100 Veranstaltungen. Veranstaltungen sind geplante Treffen von Menschen. Zum Beispiel: Feste oder Konzerte. Die Veranstaltungen waren in ganz Deutschland. Special Smiles® war bei den Special Olympics dabei.

Das waren die Welt-Spiele 2023 in Berlin. Welt-Spiele sind große Sport-Feste. Menschen aus vielen Ländern machen mit. Sie messen sich in verschiedenen Sport-Arten. Sie waren auch bei Sport-Wettkämpfen. Diese waren in den Bundes-Ländern.

Sport-Wettkämpfe sind Spiele zwischen Menschen. Jeder will gewinnen und der Beste sein. Deutschland hat 16 Bundes-Länder. Zum Beispiel Bayern oder Hamburg. Sie haben Menschen in Wohn-Heimen besucht. Sie haben auch Menschen in Werkstätten besucht.

Wohn-Heime sind große Häuser. Dort leben viele Menschen zusammen. Werkstätten sind Arbeits-Plätze für Menschen mit Behinderung. Dort arbeiten die Menschen jeden Tag. Professor Hendrik Meyer-Lückel ist der Chef der Stiftung. Ein Professor ist ein Lehrer an der Uni.

Professor bedeutet: sehr gut ausgebildeter Lehrer. Er sagt: Wir sind sehr froh. Die Zusammen-Arbeit ist sehr erfolgreich. Wir machen weiter zusammen. Wir wollen noch mehr Menschen helfen. Diese Menschen haben eine Behinderung.