ORF startet automatische Live-Untertitelung – mit Hilfe künstlicher Intelligenz

Wien: Der ORF hat ein neues Angebot gestartet.
ORF bedeutet: Österreichischer Rundfunk.
Das ist ein Fernseh-Sender aus Österreich.
Das Angebot macht Fernsehen barriere-frei.
Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können es nutzen.
Auch Menschen mit Behinderungen.
Der ORF nutzt künstliche Intelligenz dafür.
Künstliche Intelligenz sind sehr schlaue Computer.
Sie können denken und lernen.
Der ORF macht jetzt Live-Unter-titel.
Live-Unter-titel sind Texte im Fernsehen.
Die Texte zeigen was Menschen sprechen.
Das passiert sofort.
Wenn jemand im Fernsehen spricht.
Dann stehen die Worte sofort unten im Bild.
Das hilft Menschen mit Hör-Problemen.
Hör-Probleme bedeutet: Menschen können nicht gut hören.
Oder sie können gar nichts hören.
Am 29. September 2025 hat das angefangen.
Diese Sendungen bekommen Live-Unter-titel:
Bundes-land heute bekommt jeden Tag Unter-titel.
Süd-tirol heute bekommt jeden Tag Unter-titel.
Alle Sendungen auf ORF SPORT + bekommen Unter-titel.
ORF SPORT + ist ein Sport-Sender aus Österreich.
Aber nur wenn in den Sendungen gesprochen wird.
Die Computer hören das gesprochene Wort.
Dann schreiben die Computer die Worte auf.
Das geht sehr schnell.
BIZEPS hat darüber berichtet.
BIZEPS ist eine Nachrichten-Seite aus Österreich.
Dort stehen Infos für Menschen mit Behinderungen.
Wien (kobinet) "Mit dem Start der automatisierten Live-Untertitelung zeigt der ORF, wie technologische Innovation zur inklusiven Medienlandschaft beitragen kann. Unterstützt durch künstliche Intelligenz (KI) werden nun täglich mehrere Sendungen in Echtzeit untertitelt." Dies berichtet der österreichische Online-Nachrichtendienst BIZEPS. Am 29. September 2025 startete der ORF das neue barrierefreie Angebot: Die täglichen Ausgaben von "Bundesland heute", "Südtirol heute" sowie alle Sendungen auf ORF SPORT +, die gesprochenes Wort enthalten, werden künftig automatisch und live untertitelt.
Link zum BIZEPS-Bericht über das neue Angebot mithilfe Künstlicher Intelligenz
