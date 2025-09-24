ORF startet automatische Live-Untertitelung – mit Hilfe künstlicher Intelligenz

Auch Menschen mit Behinderungen.

Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können es nutzen.

Das Angebot macht Fernsehen barriere-frei.

Das ist ein Fernseh-Sender aus Österreich.

Wien: Der ORF hat ein neues Angebot gestartet.

Die Texte zeigen was Menschen sprechen.

Live-Unter-titel sind Texte im Fernsehen.

Der ORF macht jetzt Live-Unter-titel.

Sie können denken und lernen.

Künstliche Intelligenz sind sehr schlaue Computer.

Der ORF nutzt künstliche Intelligenz dafür.

Oder sie können gar nichts hören.

Hör-Probleme bedeutet: Menschen können nicht gut hören.

Das hilft Menschen mit Hör-Problemen.

Dann stehen die Worte sofort unten im Bild.

Wenn jemand im Fernsehen spricht.

ORF SPORT + ist ein Sport-Sender aus Österreich.

Alle Sendungen auf ORF SPORT + bekommen Unter-titel.

Süd-tirol heute bekommt jeden Tag Unter-titel.

Bundes-land heute bekommt jeden Tag Unter-titel.

Diese Sendungen bekommen Live-Unter-titel:

Am 29. September 2025 hat das angefangen.

Aber nur wenn in den Sendungen gesprochen wird.

Die Computer hören das gesprochene Wort.

Dann schreiben die Computer die Worte auf.

Das geht sehr schnell.

BIZEPS hat darüber berichtet.

BIZEPS ist eine Nachrichten-Seite aus Österreich.