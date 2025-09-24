LIGA Selbstvertretung fordert Aufstockung des Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramms

Erfurt

Die LIGA Selbst-Vertretung Thüringen ist besorgt. LIGA bedeutet: Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Sie helfen sich selbst. Sie sprechen für sich selbst. Selbst-Vertretung bedeutet: Menschen mit Behinderungen sprechen für sich. Sie lassen andere Menschen nicht für sich sprechen.

Es geht um Geld für Barriere-Freiheit in Thüringen. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Die LIGA sagt: Es gibt zu wenig Geld dafür.

Die LIGA arbeitet im Landes-Behinderten-Beirat mit. Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen. Diese Menschen beraten die Politiker im Bundes-Land. Sie sagen: Das ist gut für Menschen mit Behinderungen. Oder: Das ist schlecht für Menschen mit Behinderungen. Sie arbeitet auch in der Jury mit.

Die Jury ist für den Thüringer Inklusions-Preis da. Eine Jury ist eine kleine Gruppe von Menschen. Diese Menschen entscheiden zusammen etwas Wichtiges. Zum Beispiel: Wer bekommt einen Preis. Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen.

Der Inklusions-Preis ist ein Preis für gute Arbeit. Menschen oder Gruppen können diesen Preis gewinnen. Sie haben etwas Gutes für Menschen mit Behinderungen gemacht.

Die LIGA sagt: Thüringen braucht mehr barriere-freie Gebäude. Thüringen braucht auch mehr barriere-freie Wege. Aber das Geld dafür reicht nicht aus.

Das Land Thüringen hat ein Förder-Programm. Förder-Programm bedeutet: Das Land gibt Geld für bestimmte Projekte. Menschen müssen einen Antrag schreiben. Dann prüft jemand: Bekommt ihr das Geld oder nicht. Das Förder-Programm ist für Barriere-Freiheit da. Dieses Programm war sehr schnell leer.

Menschen wollten Geld für 66 Projekte. Das waren etwa 3 Millionen Euro. Nach nur 18 Arbeits-Tagen war kein Geld mehr da.

Ende Juni musste das Land einen Antrags-Stopp machen. Das bedeutet: Menschen können keine neuen Anträge mehr stellen. Das passiert oft bei Förder-Programmen. Der Grund ist: Es ist kein Geld mehr da. Das bedeutet: Niemand kann mehr Geld beantragen. Die LIGA sagt: Das ist ein Warn-Signal.

Es zeigt: Sehr viele Menschen wollen Barrieren weg-machen. Sie brauchen aber Geld dafür.

Joachim Leibiger ist der Landes-Behinderten-Beauftragte. Landes-Behinderten-Beauftragte bedeutet: Das ist eine Person für das Bundes-Land. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie sorgt dafür, dass Menschen mit Behinderung gleiche Rechte haben. Er ist für Thüringen zuständig. Er will mehr Geld für Barriere-Freiheit.

Er sagt: Das Land soll jedes Jahr 3 Millionen Euro geben. Mindestens 3 Millionen Euro. Die LIGA unterstützt diese Forderung.

Die LIGA will auch: Der Bund soll helfen. Der Bund soll ein extra Förder-Programm machen. Der Bund hat viel Geld im Infrastruktur-Fonds. Infrastruktur-Fonds bedeutet: Das ist ein großer Geld-Topf. Das Geld ist für wichtige Bau-Projekte da. Zum Beispiel für Straßen oder Brücken.