LIGA Selbstvertretung fordert Aufstockung des Thüringer Barrierefreiheitsförderprogramms

Erfurt
Die LIGA Selbst-Vertretung Thüringen ist besorgt.
LIGA bedeutet: Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen.
Sie helfen sich selbst.
Sie sprechen für sich selbst.
Selbst-Vertretung bedeutet: Menschen mit Behinderungen sprechen für sich.
Sie lassen andere Menschen nicht für sich sprechen.
Es geht um Geld für Barriere-Freiheit in Thüringen.
Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Niemand wird ausgeschlossen.
Die LIGA sagt: Es gibt zu wenig Geld dafür.
Die LIGA arbeitet im Landes-Behinderten-Beirat mit.
Das ist eine Gruppe von Menschen mit Behinderungen.
Diese Menschen beraten die Politiker im Bundes-Land.
Sie sagen: Das ist gut für Menschen mit Behinderungen.
Oder: Das ist schlecht für Menschen mit Behinderungen.
Sie arbeitet auch in der Jury mit.
Die Jury ist für den Thüringer Inklusions-Preis da.
Eine Jury ist eine kleine Gruppe von Menschen.
Diese Menschen entscheiden zusammen etwas Wichtiges.
Zum Beispiel: Wer bekommt einen Preis.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Der Inklusions-Preis ist ein Preis für gute Arbeit.
Menschen oder Gruppen können diesen Preis gewinnen.
Sie haben etwas Gutes für Menschen mit Behinderungen gemacht.
Die LIGA sagt: Thüringen braucht mehr barriere-freie Gebäude.
Thüringen braucht auch mehr barriere-freie Wege.
Aber das Geld dafür reicht nicht aus.
Das Land Thüringen hat ein Förder-Programm.
Förder-Programm bedeutet: Das Land gibt Geld für bestimmte Projekte.
Menschen müssen einen Antrag schreiben.
Dann prüft jemand: Bekommt ihr das Geld oder nicht.
Das Förder-Programm ist für Barriere-Freiheit da.
Dieses Programm war sehr schnell leer.
Menschen wollten Geld für 66 Projekte.
Das waren etwa 3 Millionen Euro.
Nach nur 18 Arbeits-Tagen war kein Geld mehr da.
Ende Juni musste das Land einen Antrags-Stopp machen.
Das bedeutet: Menschen können keine neuen Anträge mehr stellen.
Das passiert oft bei Förder-Programmen.
Der Grund ist: Es ist kein Geld mehr da.
Das bedeutet: Niemand kann mehr Geld beantragen.
Die LIGA sagt: Das ist ein Warn-Signal.
Es zeigt: Sehr viele Menschen wollen Barrieren weg-machen.
Sie brauchen aber Geld dafür.
Joachim Leibiger ist der Landes-Behinderten-Beauftragte.
Landes-Behinderten-Beauftragte bedeutet: Das ist eine Person für das Bundes-Land.
Sie hilft Menschen mit Behinderung.
Sie sorgt dafür, dass Menschen mit Behinderung gleiche Rechte haben.
Er ist für Thüringen zuständig.
Er will mehr Geld für Barriere-Freiheit.
Er sagt: Das Land soll jedes Jahr 3 Millionen Euro geben.
Mindestens 3 Millionen Euro.
Die LIGA unterstützt diese Forderung.
Die LIGA will auch: Der Bund soll helfen.
Der Bund soll ein extra Förder-Programm machen.
Der Bund hat viel Geld im Infrastruktur-Fonds.
Infrastruktur-Fonds bedeutet: Das ist ein großer Geld-Topf.
Das Geld ist für wichtige Bau-Projekte da.
Zum Beispiel für Straßen oder Brücken.
Der Staat sammelt das Geld von verschiedenen Stellen.
Infrastruktur bedeutet: Straßen, Gebäude und andere wichtige Sachen für alle Menschen.
Die Länder sollen bei diesem Programm mit-zahlen.
Nur so wird Deutschland schneller barriere-frei.
ERFURT (kobinet) Die LIGA Selbstvertretung Thüringen hat sich tief besorgt über die unzureichende finanzielle Ausstattung des Förderprogramms für Barrierefreiheit im Freistaat geäußert. Als Mitglied im Landesbehindertenbeirat und in diesem Jahr auch in der Jury des Thüringer Inklusionspreises vertreten, betont die LIGA mit Nachdruck: Der Bedarf an barrierefreier Infrastruktur ist landesweit erheblich – und die zur Verfügung stehenden Mittel reichen bei Weitem nicht aus.
Das aktuelle Landesförderprogramm war in kürzester Zeit überzeichnet. Mit einem Antragsvolumen von rund drei Millionen Euro bei 66 Projekten war der Fördertopf nach nur 18 Arbeitstagen erschöpft. Der erneute Antragstopp Ende Juni ist aus Sicht der LIGA ein deutliches Warnsignal. Es zeigt nicht nur, wie groß der Handlungsbedarf ist, sondern auch, dass Kommunen, Privatpersonen und Träger bereit sind, aktiv Barrieren abzubauen – wenn die Rahmenbedingungen stimmen.
Mit dieser Erfahrung unterstützt die LIGA Selbstvertretung die Forderung des Landesbehindertenbeauftragten Joachim Leibiger, die Fördermittel mindestens auf drei Millionen Euro jährlich aufzustocken. Darüber hinaus fordert die LIGA, dass der Bund ein ergänzendes Förderprogramm aus dem milliardenschweren Infrastrukturfonds auflegt, das von den Ländern gegenfinanziert werden kann. Nur so kann der Umbau zu einer barrierefreien Gesellschaft spürbar beschleunigt werden.
