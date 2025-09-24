Kontroverse Diskussion zum Ausbau von Förderschulen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf

In Nord-Rhein-West-Falen sollen 30 neue Förder-Schulen gebaut werden. Förder-Schulen sind besondere Schulen. Dort lernen Kinder mit Behinderungen. Die Lehrer haben eine spezielle Ausbildung. Viele Menschen sind gegen diese Pläne. Die Kritiker sagen etwas anderes.

Kritiker sind Menschen mit einer anderen Meinung. Sie sind gegen etwas. Das Geld sollte für normale Schulen sein. Dann können Kinder mit Behinderung dort lernen. Sie können dann normale Schulen besuchen. Die Kritiker sagen auch etwas wichtiges.

Förder-Schulen grenzen Kinder aus. Aus-grenzen bedeutet: Jemanden nicht mit-machen lassen. Die Person darf nicht dabei sein. Die Kinder sind getrennt von anderen Kindern. Das ist gegen das Gesetz. Aber viele Eltern denken anders.

Sie finden Förder-Schulen gut für ihre Kinder. Das schreibt die Rheinische Post. Das war am 24. September 2024. Diese Vereine sind gegen die neuen Förder-Schulen: Der Verein mittendrin aus Köln Der Landes-Behinderten-Rat

Der Landes-Behinderten-Rat ist eine wichtige Gruppe. Dort arbeiten Menschen mit Behinderungen mit. Sie sprechen für alle Menschen mit Behinderungen. Die Lebens-Hilfe Die Lebens-Hilfe ist ein Verein. Sie helfen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.

Der Sozial-Verband VdK Ein Sozial-Verband ist eine Gruppe von Menschen. Sie helfen anderen Menschen in Not. Alle diese Vereine sind in Nord-Rhein-West-Falen. Sie setzen sich für Menschen mit Behinderung ein. In dem Bericht sprechen auch andere Menschen.