Kontroverse Diskussion zum Ausbau von Förderschulen in Nordrhein-Westfalen

Düsseldorf
In Nord-Rhein-West-Falen sollen 30 neue Förder-Schulen gebaut werden.
Förder-Schulen sind besondere Schulen.
Dort lernen Kinder mit Behinderungen.
Die Lehrer haben eine spezielle Ausbildung.
Viele Menschen sind gegen diese Pläne.
Die Kritiker sagen etwas anderes.
Kritiker sind Menschen mit einer anderen Meinung.
Sie sind gegen etwas.
Das Geld sollte für normale Schulen sein.
Dann können Kinder mit Behinderung dort lernen.
Sie können dann normale Schulen besuchen.
Die Kritiker sagen auch etwas wichtiges.
Förder-Schulen grenzen Kinder aus.
Aus-grenzen bedeutet: Jemanden nicht mit-machen lassen.
Die Person darf nicht dabei sein.
Die Kinder sind getrennt von anderen Kindern.
Das ist gegen das Gesetz.
Aber viele Eltern denken anders.
Sie finden Förder-Schulen gut für ihre Kinder.
Das schreibt die Rheinische Post.
Das war am 24. September 2024.
Diese Vereine sind gegen die neuen Förder-Schulen:
Der Verein mittendrin aus Köln
Der Landes-Behinderten-Rat
Der Landes-Behinderten-Rat ist eine wichtige Gruppe.
Dort arbeiten Menschen mit Behinderungen mit.
Sie sprechen für alle Menschen mit Behinderungen.
Die Lebens-Hilfe
Die Lebens-Hilfe ist ein Verein.
Sie helfen Menschen mit Lern-Schwierigkeiten.
Der Sozial-Verband VdK
Ein Sozial-Verband ist eine Gruppe von Menschen.
Sie helfen anderen Menschen in Not.
Alle diese Vereine sind in Nord-Rhein-West-Falen.
Sie setzen sich für Menschen mit Behinderung ein.
In dem Bericht sprechen auch andere Menschen.
Sie haben andere Meinungen zu dem Thema.
Das zeigt: Es gibt viele verschiedene Ansichten.
Ansichten sind Meinungen von Menschen.
Jeder Mensch hat eigene Gedanken zu Dingen.
Hier können Sie den ganzen Bericht lesen:
Düsseldorf (kobinet) "Statt Geld zu investieren, damit behinderte Kinder in Regelschulen besser betreut werden, würden hohe Summen in mehr ‚ausgrenzende' Fördereinrichtungen gesteckt, sagen Kritiker. Das widerspreche dem Gesetz. Viele Eltern haben dazu eine ganz andere Meinung." So heißt es in der Einführung eines Berichts der Rheinischen Post vom 24. September 2024 über die aktuelle Diskussion zum Bau von etwa 30 neuen Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Dies wird vom Kölner Verein mittendrin sowie von weiteren Organisationen wie dem Landesbehindertenrat, der Lebenshilfe oder dem Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Im Bericht kommen aber auch andere Akteure zu Wort, was die Breite der verschiedenen Interessen und der Diskussion aufzeigt.
Düsseldorf (kobinet) "Statt Geld zu investieren, damit behinderte Kinder in Regelschulen besser betreut werden, würden hohe Summen in mehr ‚ausgrenzende' Fördereinrichtungen gesteckt, sagen Kritiker. Das widerspreche dem Gesetz. Viele Eltern haben dazu eine ganz andere Meinung." So heißt es in der Einführung eines Berichts der Rheinischen Post vom 24. September 2024 über die aktuelle Diskussion zum Bau von etwa 30 neuen Förderschulen in Nordrhein-Westfalen. Dies wird vom Kölner Verein mittendrin sowie von weiteren Organisationen wie dem Landesbehindertenrat, der Lebenshilfe oder dem Sozialverband VdK in Nordrhein-Westfalen kritisiert. Im Bericht kommen aber auch andere Akteure zu Wort, was die Breite der verschiedenen Interessen und der Diskussion aufzeigt.
Lesermeinungen