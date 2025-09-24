Kein Verständnis für Trump’sche Autismus-Phantastereien

Tim Nicholls arbeitet für eine Organisation aus England. Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen für ein Ziel arbeiten. Die Organisation hilft Menschen mit Autismus. Autismus bedeutet: Menschen denken und fühlen anders als andere Menschen. Tim Nicholls ist sehr wütend auf Donald Trump und RFK Jr. Tim Nicholls sagt: Die beiden Männer reden schlecht über Menschen mit Autismus.

Das ist gefühl-los. Das ist auch gegen die Wissenschaft. Wissenschaft bedeutet: Menschen erforschen die Welt und suchen durch Tests neue Erkenntnisse. Tim Nicholls fragt: Warum nutzen Trump und RFK Jr. ihr Geld nicht besser? Sie könnten Menschen mit Autismus helfen. Sie könnten auch andere Menschen über Autismus auf-klären.

Auf-klären bedeutet: Jemandem wichtige Infos geben und beim Verstehen helfen. Das wäre viel sinn-voller. Donald Trump behauptet: Er hat eine Antwort auf Autismus gefunden. Behauptet bedeutet: Jemand sagt etwas sicher, aber es ist noch nicht bewiesen. Trump sagt: Das Schmerz-Mittel Tylenol ist schuld. In Deutschland heißt das Mittel Para-cetamol.

Trump meint: Schwangere Frauen nehmen das Mittel. Dann bekommen ihre Kinder öfter Autismus. Forscher sagen: Das stimmt nicht. Betroffene sagen auch: Das stimmt nicht. Die Theorie von Trump ist falsch. Theorie bedeutet: Eine Idee, die Forscher noch beweisen müssen.

Das berichtet die Deutsche Welle. Trump hat schon früher falsche Theorien verbreitet. Das war zum Beispiel in der Corona-Zeit. Viele seiner Theorien waren gefährlich. Robert F. Kennedy Jr. ist Trumps Gesundheits-Minister. Ein Minister arbeitet für die Regierung und hilft beim Regieren.

Kennedy hat Druck gemacht. Das US-Gesundheits-Ministerium macht jetzt große Tests. Das Gesundheits-Ministerium kümmert sich um alle Gesundheits-Themen der Regierung. Sie wollen bis September 2025 wissen: Was verursacht die Autismus-Epidemie? Epidemie bedeutet: Viele Menschen werden zur gleichen Zeit krank und die Krankheit breitet sich schnell aus. Mehr Informationen gibt es in diesen Berichten:

Es geht um die USA unter Donald Trump. Es geht auch um Menschen mit Behinderungen. Die Veranstaltung ist am 24. September 2025. Sie beginnt um 19:00 Uhr. 2 Vereine machen die Veranstaltung. Die Vereine heißen: Agilio und Deutsche Gesellschaft für Muskel-Kranke.