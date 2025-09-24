Kein Verständnis für Trump’sche Autismus-Phantastereien

Tim Nicholls arbeitet für eine Organisation aus England.
Eine Organisation ist eine Gruppe von Menschen, die zusammen für ein Ziel arbeiten.
Die Organisation hilft Menschen mit Autismus.
Autismus bedeutet: Menschen denken und fühlen anders als andere Menschen.
Tim Nicholls ist sehr wütend auf Donald Trump und RFK Jr.
Tim Nicholls sagt: Die beiden Männer reden schlecht über Menschen mit Autismus.
Das ist gefühl-los.
Das ist auch gegen die Wissenschaft.
Wissenschaft bedeutet: Menschen erforschen die Welt und suchen durch Tests neue Erkenntnisse.
Tim Nicholls fragt: Warum nutzen Trump und RFK Jr. ihr Geld nicht besser?
Sie könnten Menschen mit Autismus helfen.
Sie könnten auch andere Menschen über Autismus auf-klären.
Auf-klären bedeutet: Jemandem wichtige Infos geben und beim Verstehen helfen.
Das wäre viel sinn-voller.
Donald Trump behauptet: Er hat eine Antwort auf Autismus gefunden.
Behauptet bedeutet: Jemand sagt etwas sicher, aber es ist noch nicht bewiesen.
Trump sagt: Das Schmerz-Mittel Tylenol ist schuld.
In Deutschland heißt das Mittel Para-cetamol.
Trump meint: Schwangere Frauen nehmen das Mittel.
Dann bekommen ihre Kinder öfter Autismus.
Forscher sagen: Das stimmt nicht.
Betroffene sagen auch: Das stimmt nicht.
Die Theorie von Trump ist falsch.
Theorie bedeutet: Eine Idee, die Forscher noch beweisen müssen.
Das berichtet die Deutsche Welle.
Trump hat schon früher falsche Theorien verbreitet.
Das war zum Beispiel in der Corona-Zeit.
Viele seiner Theorien waren gefährlich.
Robert F. Kennedy Jr. ist Trumps Gesundheits-Minister.
Ein Minister arbeitet für die Regierung und hilft beim Regieren.
Kennedy hat Druck gemacht.
Das US-Gesundheits-Ministerium macht jetzt große Tests.
Das Gesundheits-Ministerium kümmert sich um alle Gesundheits-Themen der Regierung.
Sie wollen bis September 2025 wissen: Was verursacht die Autismus-Epidemie?
Epidemie bedeutet: Viele Menschen werden zur gleichen Zeit krank und die Krankheit breitet sich schnell aus.
Mehr Informationen gibt es in diesen Berichten:
- Bericht der Deutschen Welle
- Bericht der Tagesschau
Es gibt bald eine Online-Veranstaltung.
Veranstaltung bedeutet: Menschen treffen sich und reden über ein Thema.
Der Titel ist: Schlägt das Pendel der Inklusion zurück?
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit und niemand wird ausgeschlossen.
Es geht um die USA unter Donald Trump.
Es geht auch um Menschen mit Behinderungen.
Die Veranstaltung ist am 24. September 2025.
Sie beginnt um 19:00 Uhr.
2 Vereine machen die Veranstaltung.
Die Vereine heißen: Agilio und Deutsche Gesellschaft für Muskel-Kranke.
In der Veranstaltung geht es auch um die Gesundheits-Politik der USA.
Politik bedeutet: Menschen treffen sich und entscheiden, wie sie zusammen leben wollen.
Donald Trump und Robert F. Kennedy Jr. sorgen immer wieder für Verwirrung.
Hier gibt es mehr Informationen zur Veranstaltung.
Washington, D.C. USA (kobinet) "Wir sind fassungslos über die gefühllose und wissenschaftsfeindliche Art und Weise, wie Trump und RFK Jr. über autistische Menschen sprechen", so die eindeutige und harsche Kritik von Tim Nicholls, dem stellvertretenden Direktor für Politik, Forschung und Strategie bei der britischen National Autistic Society, zu den Äußerungen von Donald Trump in Sachen Autismus. "Wäre es nicht besser, wenn sie ihre enormen finanziellen Ressourcen dafür einsetzten, das Leben autistischer Menschen und ihrer Familien zu verbessern und das Verständnis für Autismus in der Gesellschaft zu erhöhen?", wird Tim Nicholls in einem Bericht der Deutschen Welle zitiert. Hintergrund dieser Äußerung ist die Behauptung von US-Präsident Trump, eine "Antwort auf Autismus" gefunden zu haben. Trump macht das Schmerzmittel Tylenol, das in Deutschland den Namen Paracetamol trägt, in der Schwangerschaft für ein erhöhtes Risiko verantwortlich. Forschende und Betroffene sehen die Theorie sehr kritisch, wie die Deutsche Welle berichtet.
Donald Trump hatte in der Vergangenheit immer wieder unbelegte und zum Teil gefährliche Theorien über Medikamente verbreitet, so zum Beispiel während der Corona-Pandemie. Auf Druck von Trumps Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. hatte das US-Gesundheitsministerium im April 2025 eine „massive Test- und Forschungsanstrengung“ in die Wege geleitet, um bis September 2025 festzustellen, „was die Autismus-Epidemie verursacht hat“, heißt es im Bericht der Deutschen Welle.
Link zum Bericht der Deutschen Welle
Link zum Bericht der Tagesschau zum Thema
„Schlägt das Pendel der Inklusion zurück? Die USA unter Donald Trump und die Situation der Menschen mit Behinderungen“, so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die vom Verein Agilio – Arbeitsgemeinschaft für integrative Leistung in Ostfriesland und der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) Bremen und Niedersachsen am 24. September 2025 um 19:00 Uhr durchgeführt wird. Dabei geht es sicherlich auch um die Gesundheitspolitik der USA und die immer wiederkehrenden Irritationen, die Donald Trump und sein Gesundheitsminister Robert F. Kennedy Jr. auslösen.
Link zur Ankündigung der Veranstaltung in den kobinet-nachrichten
