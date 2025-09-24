Gebärdensprache als Amts- und Minderheitensprache anerkennen

Stuttgart / Freiburg (kobinet)

Deutsche Gebärden-Sprache in Deutschland

In Deutschland nutzen 250.000 Menschen die Deutsche Gebärden-Sprache. Das ist eine Sprache mit den Händen. Gehör-lose Menschen nutzen diese Sprache. Gehör-lose Menschen bedeutet: Sie können nicht hören. Auch schwer-hörige Menschen nutzen sie. Schwer-hörige Menschen bedeutet: Sie hören sehr schlecht.

Für 80.000 Menschen ist es die Mutter-Sprache. Mutter-Sprache bedeutet: Sie haben diese Sprache als erste gelernt. 4.000 von diesen Menschen leben in Baden-Württemberg.

Forderung von Vereinen

Der Paritätische Wohlfahrts-Verband Baden-Württemberg hat eine Forderung. Paritätischer Wohlfahrts-Verband bedeutet: Das ist ein großer Verein in Deutschland. Der Verein hilft Menschen in Not. Viele kleine Hilfs-Gruppen gehören zu diesem Verein. Der Verein Barriere-freie Kommunikation hat die gleiche Forderung. Am 23. September ist der Tag der Gebärden-Sprache.

Die beiden Gruppen sagen: Die Deutsche Gebärden-Sprache soll eine Amts-Sprache werden. Amts-Sprache bedeutet: Die Sprache von Ämtern und Politikern. Diese Sprache ist oft schwer. Eine Amts-Sprache nutzen Ämter und Behörden. Sie soll auch eine Minderheiten-Sprache werden. Minderheiten-Sprache bedeutet: Das ist eine Sprache von wenigen Menschen.

Diese Menschen leben in einem Land. Aber die meisten Menschen im Land sprechen eine andere Sprache.

Problem mit Dolmetschern

Heute gibt es Dolmetscher nur in wenigen Bereichen. Dolmetscher bedeutet: Ein Dolmetscher kann mehrere Sprachen. Er übersetzt für andere Menschen. Das sind zum Beispiel: Arzt-Besuche, Ämter, Gerichte und Arbeit. Auch bei Familien-Feiern gibt es manchmal Dolmetscher. Aber nicht überall gibt es Dolmetscher.

Das ist ein Problem für gehör-lose Menschen.

Meinung von Heike Händel

Heike Händel arbeitet beim Paritätischen Wohlfahrts-Verband. Sie sagt: Die Deutsche Gebärden-Sprache ist schon anerkannt. Das steht im Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz. Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz bedeutet: Ein Gesetz für Menschen mit Behinderung. Es soll ihnen helfen. Aber der Zugang ist nicht überall sicher.

Deshalb soll sie eine offizielle Sprache werden. Dann gibt es mehr Schutz für gehör-lose Menschen.

Meinung von Fabian Hatwagner

Fabian Hatwagner ist Vorstands-Vorsitzender vom Verein Barriere-freie Kommunikation. Vorstands-Vorsitzender bedeutet: Das ist der Chef von einer Gruppe wichtiger Leute. Diese Gruppe heißt Vorstand. Der Vorsitzende leitet die Treffen. Er trifft wichtige Entscheidungen für den Verein. Er nutzt auch die Gebärden-Sprache.

Er sagt: Gehör-lose Menschen sind überall benachteiligt. Benachteiligt bedeutet: Sie haben weniger Möglichkeiten als andere Menschen. Sie werden schlechter behandelt. Aber die Hilfe ist in jedem Bundes-Land anders. Manche Länder zahlen Gehörlosen-Geld. Baden-Württemberg zahlt nichts.

Das ist ungerecht.

Meinung von Kresimir Rudic

Kresimir Rudic berät Menschen bei digitaler Teilhabe. Digitale Teilhabe bedeutet: Alle Menschen können Computer und Internet benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Er arbeitet auch für Barriere-freie Kommunikation. Er sagt: Gebärden-Sprache ist sehr wichtig für uns. Sie hilft uns bei der Kommunikation.