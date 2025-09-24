Elternvertreter beklagen Schulplatzsituation von autistischen Kindern in Berlin

Spielende Kinder - unübersehbare Lebensfreude

Foto: Pixabay/Prawny

BERLIN (kobinet) Mit einem offenen Brief hat sich das Elternzentrum Berlin e.V. Autismus-Spektrum an den Regierenden Bürgermeister und an die Senatorin gewandt. Darin beklagen die Elternvertreter, dass für viele Kinder im Autismus-Spektrum sowie ihre Familien die Suche nach einem geeigneten Schulplatz in den letzten Monaten ein Leidensweg war, der häufig ohne glückliches Ende abschloss. In diesem Brief erklären sie, dass die schulische Versorgung autistischer Kinder in Berlin aus ihrer Sicht unhaltbar ist. Weiter beschreiben die Elternvertreter: "Für betroffene Familien ist die Realität geprägt von Ablehnung, Ohnmacht und Entwürdigung – in einem Ausmaß, das in einem sozialen Rechtsstaat wie Deutschland nicht hinnehmbar ist."

In dem offenen Brief heißt es zur Beschreibung der Situation: „Eltern von autistischen Kindern durchlaufen ein Verfahren, das man kaum noch als Schulplatzsuche bezeichnen kann. Vielmehr handelt es sich um ein wiederholtes Bittstellen in einem System der systemischen Abweisung: Noch bevor ein Kind die Möglichkeit hat, sich an einer Schule vorzustellen, lehnen es viele Einrichtungen ab – unter anderem mit dem Hinweis auf ‚nicht ausreichende personelle Ressourcen‘, ‚fehlende Förderstrukturen‘ oder die ‚räumlichen Möglichkeiten‘. Dies geschieht zum Teil per lapidarer Aussage am Telefon, manchmal aber auch schlicht durch Schweigen.“

Um das zu verändern, werden folgende Forderungen an den Senat der Stadt Berlin gerichtet: