Schichtwechsel: Chance auf Arbeitsplatzwechsel oder Propaganda für Aussonderung unter Mindestlohn?

Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin (kobinet) Jedes Jahr gibt es den Schicht-Wechsel. Das bedeutet: Menschen arbeiten zu verschiedenen Zeiten. Anna arbeitet am Morgen. Ben arbeitet am Abend. Sie wechseln ihre Arbeits-Zeiten. Menschen mit Behinderungen arbeiten einen Tag in Firmen. Menschen ohne Behinderungen arbeiten einen Tag in Werkstätten. Die Werkstätten sind für Menschen mit Behinderungen. Viele Leute finden das toll. Sie denken: Das baut Vor-Urteile ab. Vor-Urteile bedeutet: Man denkt schlecht über andere Menschen. Man kennt die Menschen aber nicht. Aber kritische Menschen fragen sich etwas anderes. Was bringt dieser Tag wirklich? Menschen mit Behinderungen verdienen sehr wenig Geld. Sie arbeiten in Werkstätten. Sie bekommen nur etwa 230 Euro im Monat. Das ist viel weniger als der Mindest-Lohn. Mindest-Lohn bedeutet: Jeder Arbeiter bekommt mindestens dieses Geld. Das ist ein Gesetz in Deutschland. Nur 0,35 Prozent wechseln jedes Jahr. Sie wechseln auf den normalen Arbeits-Markt. Arbeits-Markt bedeutet: Menschen suchen Arbeit. Firmen suchen neue Mitarbeiter. Ottmar Miles-Paul schreibt für kobinet. Er fragt sich: Hilft der Schicht-Wechsel wirklich? Oder ist es nur Werbung für die Werkstätten? Die Werkstätten bezahlen weniger als den Mindest-Lohn. Hier ist sein Kommentar. Kommentar von Ottmar Miles-Paul Alles ist gut. Das muss Menschen mit Behinderungen helfen. Sie sollen echte Arbeits-Plätze bekommen. Sie sollen auf dem normalen Arbeits-Markt arbeiten. Aber die Chancen dafür sind sehr schlecht. Es gibt das Budget für Arbeit. Budget für Arbeit bedeutet: Das ist Geld für Menschen mit Behinderung. Das Geld hilft beim Arbeiten in normalen Firmen. Die Menschen bekommen Hilfe am Arbeits-Platz. So können sie gut arbeiten. Es gibt auch das Budget für Ausbildung. Budget für Ausbildung bedeutet: Das ist Geld für Menschen mit Behinderung. Das Geld hilft beim Lernen von einem Beruf. Die Menschen lernen in normalen Firmen. Trotzdem wechseln weniger als 1 Prozent. Sie wechseln aus den Werkstätten. Eine Studie zeigt etwas Wichtiges. Viele Menschen mit Behinderungen wollen arbeiten. Sie wollen außerhalb von Werkstätten arbeiten. Das Interesse ist groß. Aber wer hat ein echtes Interesse daran? Wer will wirklich, dass Menschen die Werkstätten verlassen? Die Werkstatt-Betreiber verdienen gut. Sie verdienen an den Menschen mit Behinderungen. Werkstatt-Betreiber bedeutet: Eine Person oder Firma leitet eine Werkstatt. In der Werkstatt arbeiten Menschen mit Behinderung. Die Kosten-Träger bezahlen Geld. Sie bezahlen Geld für jeden Menschen. Kosten-Träger bedeutet: Eine Stelle bezahlt die Kosten. Zum Beispiel: Das Amt für Soziales. Weniger Menschen arbeiten in den Werkstätten. Dann bekommen die Werkstätten weniger Geld. Dann müssen sie Personal entlassen. Das wollen sie nicht. Etwa 27.000 Menschen mit Behinderungen arbeiten bei Firmen. Aber sie bleiben trotzdem bei der Werkstatt angestellt. Die Werkstatt bekommt Geld von der Firma. Und sie bekommt Geld vom Kosten-Träger. Die Menschen mit Behinderungen bekommen wenig Geld. Sie bekommen weniger als den Mindest-Lohn. Warum sollten Werkstätten das ändern? Warum sollten sie echte Arbeits-Verträge machen? Ein Arbeits-Vertrag ist ein Papier. Auf dem Papier stehen wichtige Regeln. Die Regeln sind für die Arbeit. Das würde weniger Geld bedeuten. Weniger Geld für die Werkstätten. Auch für viele Firmen ist das bequem so. Alle verdienen gut. Nur die Menschen mit Behinderungen verdienen schlecht. Jedes Jahr gibt es wieder den Schicht-Wechsel. Menschen mit Behinderungen arbeiten einen Tag in Firmen. Sie lernen die Arbeit dort kennen. Menschen ohne Behinderungen arbeiten in Werkstätten. Sie sehen: Menschen mit Behinderungen arbeiten hart. Dann gehen alle wieder nach Hause. Was bleibt von diesem Tag übrig? Niemand hat etwas untersucht. Wie viele Arbeits-Plätze entstehen? Die Menschen mit Behinderungen gehen zurück. Sie gehen zurück in die Werkstätten. Sie hoffen weiter auf eine Chance. Menschen ohne Behinderungen sind überrascht. Sie sehen: In Werkstätten wird hart gearbeitet. Aber sie sehen nicht alles. Sie sehen nicht das wenige Geld. Menschen mit Behinderungen verdienen sehr wenig. An einem Arbeits-Tag bleiben vielleicht 10 Euro übrig. Die Werkstätten machen gute Werbung für sich. Vielleicht bekommen sie dadurch neue Aufträge. Das Geld der Menschen mit Behinderungen kommt woher? Es kommt aus den Erträgen der Werkstatt. Das Geld der Betreuer kommt von den Kosten-Trägern. Die Betreuer bekommen also sicheres Geld. Die Menschen mit Behinderungen bekommen unsicheres Geld. Die Bundes-Arbeits-Gemeinschaft Werkstätten gibt Informationen. Eine Bundes-Arbeits-Gemeinschaft ist eine große Gruppe. In der Gruppe arbeiten Menschen zusammen. 2025 soll es wieder einen Rekord geben. 2024 haben etwa 4.200 Menschen mitgemacht. Mehr als 2.400 Menschen mit Behinderungen waren dabei. Sie kommen aus Werkstätten. Etwa 1.800 Menschen ohne Behinderungen haben mitgemacht. Sie kommen aus Firmen. Dann ist ja alles gut. Die Politik kann sich entspannen. Sie muss die Werkstätten nicht reformieren. Reformieren bedeutet: Etwas besser machen. Man ändert alte Regeln. Die Vereinten Nationen fordern das schon lange. Aber alle scheinen zufrieden zu sein. Die Reform kann warten. Symbol Fragezeichen mit Schatten

Berlin (kobinet) Alle Jahre wieder wird der Schichtwechsel zwischen behinderten Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitern bei Arbeitgebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt öffentlichkeitswirksam gepriesen und beklatscht. "Toll, dass Unternehmen ihre Türen für behinderte Menschen aus Werkstätten für behinderte Menschen an diesem Tag öffnen. Toll, dass Beschäftigte aus Unternehmen einen Tag lang in Werkstätten arbeiten, um diese kennenzulernen und Vorurteile abzubauen", mag die eine oder der andere da denken. Kritischere Geister fragen sich, was bei diesem sogenannten "Schichtwechsel", der zuweilen auch als "Sichtwechsel" verstanden werden will, für die behinderten Menschen konkret herauskommt, die mit einem Durchschnittslohn von ca. 230 Euro pro Monat weit unter dem Mindestlohn und ohne ernsthafte Vermittlungschancen von ca. 0,35 Prozent im Jahr in einem Aussonderungssystem verharren müssen. Anlass für einen Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul, der sich fragt, ob der sogenannte Schichtwechsel eher der Propaganda für ein Aussonderungssystem unterhalb des Mindestlohns statt der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dient.



Berlin (kobinet) Alle Jahre wieder wird der Schichtwechsel zwischen behinderten Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitern bei Arbeitgebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt öffentlichkeitswirksam gepriesen und beklatscht. "Toll, dass Unternehmen ihre Türen für behinderte Menschen aus Werkstätten für behinderte Menschen an diesem Tag öffnen. Toll, dass Beschäftigte aus Unternehmen einen Tag lang in Werkstätten arbeiten, um diese kennenzulernen und Vorurteile abzubauen", mag die eine oder der andere da denken. Kritischere Geister fragen sich, was bei diesem sogenannten "Schichtwechsel", der zuweilen auch als "Sichtwechsel" verstanden werden will, für die behinderten Menschen konkret herauskommt, die mit einem Durchschnittslohn von ca. 230 Euro pro Monat weit unter dem Mindestlohn und ohne ernsthafte Vermittlungschancen von ca. 0,35 Prozent im Jahr in einem Aussonderungssystem verharren müssen. Anlass für einen Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul, der sich fragt, ob der sogenannte Schichtwechsel eher der Propaganda für ein Aussonderungssystem unterhalb des Mindestlohns statt der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dient.

Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul

Vorweg gesagt: Alles, was tatsächlich dazu dient, dass behinderte Menschen, die nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für behinderte Menschen, sondern sozialversicherungspflichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen, einen solchen Arbeitsplatz finden, ist eine gute Sache. Doch statistisch gesehen sind diese Chancen trotz der Förderungsmöglichkeiten mittels des Budgets für Arbeit und des Budgets für Ausbildung mit anhaltenden Vermittlungsquoten von weit unter einem Prozent äußerst gering. Weshalb dies so ist, fragen sich viele. Denn eine Studie hat ergeben, dass die Bereitschaft und das Interesse behinderter Menschen, die außerhalb von Werkstätten arbeiten wollen, recht groß ist. Eine Kernfrage ist dabei, wer ein echtes Interesse daran hat, dass behinderte Menschen tatsächlich die Werkstatt für behinderte Menschen zugunsten eines echten Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verlassen können.

Die Betreiber von Werkstätten fahren bisher gut damit, behinderte Menschen und vor allem die für sie von den Kostenträgern bezahlten Leistungen mit den entsprechenden Vergütungen weiterhin zu bekommen. Sonst müsste bei schwindender Leistungsvergütung Personal entlassen werden oder andere kreative Lösungen gefunden werden. Wer will das schon, wenn es so recht gut läuft?

Selbst die ca. 27.000 behinderten Menschen, die zum Teil schon seit Jahren auf ausgelagerten Arbeitsplätzen bei Unternehmen außerhalb der Werkstatt arbeiten, behält die Werkstatt gerne in ihren Fängen. Sie bekommen in der Regel nicht nur Geld für den Verleih der Arbeitskräfte von den Unternehmen, sondern auch vom Kostenträger eine entsprechende Vergütung für die weitere Unterstützung der behinderten Beschäftigten. Dass die behinderten Menschen dadurch weiterhin Beschäftigte der Werkstatt bleiben und trotz ihrer Arbeit bei einem Unternehmen weit unter dem Mindestlohn für ihre Arbeit vergütet werden, fällt bei solchen Deals leicht unter den Tisch. Warum sollte sich da eine Werkstatt darum bemühen, dass die Beschäftigung zusammen mit den Arbeitgebern in echte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt wird? Auch das könnte in den Werkstätten zum Stellenabbau führen. Und auch für viele Arbeitgeber sind solche Lösungen bequem.

So fahren alle bis auf die behinderten Menschen in der Regel gut mit solchen Deals.

Und jetzt kommt das jährlich wiederkehrende Murmeltier, das grüßt. Der SCHICHTWECHSEL! Behinderte Menschen aus den Werkstätten, die sich sicherlich über diese Chance freuen, sind einen Tag in einem Unternehmen und lernen dort die Arbeit kennen. Und Beschäftigte aus Unternehmen kommen in die Werkstatt und erleben dort, dass behinderte Menschen dort auch hart arbeiten. Dann gehen alle wieder nach Hause und der nächste Schichtwechsel kommt bestimmt.

Was bleibt?

Was der Tag außer der hoffentlich tollen Erfahrung für behinderte Menschen bringt, ist offen, weil ich bisher keine Untersuchungen gesehen habe, ob und welche Arbeitsplätze aus solchen Aktionstagen entstanden sind. Sie gehen wieder zurück in den Alltag der Werkstatt und die einen oder anderen hoffen weiterhin auf eine Chance außerhalb der Werkstatt.

Bei nichtbehinderten Menschen bleibt, wie man immer wieder hört, wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis, dass in Werkstätten auch und zum Teil sogar hart gearbeitet wird und was behinderte Menschen alles leisten. Erleben werden sie kaum, dass von einem solchen Arbeitstag für die Betroffenen durchschnittlich vielleicht gerade einmal, wenn überhaupt, zehn Euro Verdienst übrig bleiben.

Und die Werkstätten haben eine gute und groß angelegte Öffentlichkeitskampagne, was sie alles Tolles machen. Vielleicht bringt das auch den einen oder anderen Auftrag von einem Unternehmen, auf den die Werkstätten und vor allem die behinderten Menschen, die dort arbeiten, angewiesen sind. Denn ihr Gehalt setzt sich im Gegensatz zu dem der Betreuer in den Werkstätten, die aus den Kostensätzen der Kostenträger finanziert sind, aus den meist recht geringen erwirtschafteten Erträgen der Werkstatt zusammen.

Nach Informationen der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) soll 2025 die Rekordbeteiligung beim Schichtwechsel weiter fortgesetzt werden. 2024 hatten sich rund 4.200 Menschen, darunter mehr als 2.400 Werkstattbeschäftigte mit Behinderungen und rund 1.800 Mitarbeitende aus Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes am Aktionstag beteiligt.

Dann ist ja alles gut. Der Gesetzgeber kann sich weiterhin zurücklehnen und die vor über zwei Jahren engagiert angekündigte und nach Ansicht des Ausschusses für die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention längst überfällige Reform des Werkstättensystems weiterhin auf die lange Bank schieben. Alle scheinen ja zufrieden zu sein.

