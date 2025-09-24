Menu Close

Schichtwechsel: Chance auf Arbeitsplatzwechsel oder Propaganda für Aussonderung unter Mindestlohn?

Veröffentlicht am 24.09.2025 07:40 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Berlin (kobinet) Alle Jahre wieder wird der Schichtwechsel zwischen behinderten Beschäftigten in Werkstätten für behinderte Menschen und Mitarbeitern bei Arbeitgebern auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt öffentlichkeitswirksam gepriesen und beklatscht. "Toll, dass Unternehmen ihre Türen für behinderte Menschen aus Werkstätten für behinderte Menschen an diesem Tag öffnen. Toll, dass Beschäftigte aus Unternehmen einen Tag lang in Werkstätten arbeiten, um diese kennenzulernen und Vorurteile abzubauen", mag die eine oder der andere da denken. Kritischere Geister fragen sich, was bei diesem sogenannten "Schichtwechsel", der zuweilen auch als "Sichtwechsel" verstanden werden will, für die behinderten Menschen konkret herauskommt, die mit einem Durchschnittslohn von ca. 230 Euro pro Monat weit unter dem Mindestlohn und ohne ernsthafte Vermittlungschancen von ca. 0,35 Prozent im Jahr in einem Aussonderungssystem verharren müssen. Anlass für einen Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul, der sich fragt, ob der sogenannte Schichtwechsel eher der Propaganda für ein Aussonderungssystem unterhalb des Mindestlohns statt der Vermittlung auf den allgemeinen Arbeitsmarkt dient.

Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul

Vorweg gesagt: Alles, was tatsächlich dazu dient, dass behinderte Menschen, die nicht oder nicht mehr in einer Werkstatt für behinderte Menschen, sondern sozialversicherungspflichtig auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt arbeiten wollen, einen solchen Arbeitsplatz finden, ist eine gute Sache. Doch statistisch gesehen sind diese Chancen trotz der Förderungsmöglichkeiten mittels des Budgets für Arbeit und des Budgets für Ausbildung mit anhaltenden Vermittlungsquoten von weit unter einem Prozent äußerst gering. Weshalb dies so ist, fragen sich viele. Denn eine Studie hat ergeben, dass die Bereitschaft und das Interesse behinderter Menschen, die außerhalb von Werkstätten arbeiten wollen, recht groß ist. Eine Kernfrage ist dabei, wer ein echtes Interesse daran hat, dass behinderte Menschen tatsächlich die Werkstatt für behinderte Menschen zugunsten eines echten Arbeitsplatzes auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt verlassen können.

Die Betreiber von Werkstätten fahren bisher gut damit, behinderte Menschen und vor allem die für sie von den Kostenträgern bezahlten Leistungen mit den entsprechenden Vergütungen weiterhin zu bekommen. Sonst müsste bei schwindender Leistungsvergütung Personal entlassen werden oder andere kreative Lösungen gefunden werden. Wer will das schon, wenn es so recht gut läuft?

Selbst die ca. 27.000 behinderten Menschen, die zum Teil schon seit Jahren auf ausgelagerten Arbeitsplätzen bei Unternehmen außerhalb der Werkstatt arbeiten, behält die Werkstatt gerne in ihren Fängen. Sie bekommen in der Regel nicht nur Geld für den Verleih der Arbeitskräfte von den Unternehmen, sondern auch vom Kostenträger eine entsprechende Vergütung für die weitere Unterstützung der behinderten Beschäftigten. Dass die behinderten Menschen dadurch weiterhin Beschäftigte der Werkstatt bleiben und trotz ihrer Arbeit bei einem Unternehmen weit unter dem Mindestlohn für ihre Arbeit vergütet werden, fällt bei solchen Deals leicht unter den Tisch. Warum sollte sich da eine Werkstatt darum bemühen, dass die Beschäftigung zusammen mit den Arbeitgebern in echte sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse umgewandelt wird? Auch das könnte in den Werkstätten zum Stellenabbau führen. Und auch für viele Arbeitgeber sind solche Lösungen bequem.

So fahren alle bis auf die behinderten Menschen in der Regel gut mit solchen Deals.

Und jetzt kommt das jährlich wiederkehrende Murmeltier, das grüßt. Der SCHICHTWECHSEL! Behinderte Menschen aus den Werkstätten, die sich sicherlich über diese Chance freuen, sind einen Tag in einem Unternehmen und lernen dort die Arbeit kennen. Und Beschäftigte aus Unternehmen kommen in die Werkstatt und erleben dort, dass behinderte Menschen dort auch hart arbeiten. Dann gehen alle wieder nach Hause und der nächste Schichtwechsel kommt bestimmt.

Was bleibt?

Was der Tag außer der hoffentlich tollen Erfahrung für behinderte Menschen bringt, ist offen, weil ich bisher keine Untersuchungen gesehen habe, ob und welche Arbeitsplätze aus solchen Aktionstagen entstanden sind. Sie gehen wieder zurück in den Alltag der Werkstatt und die einen oder anderen hoffen weiterhin auf eine Chance außerhalb der Werkstatt.

Bei nichtbehinderten Menschen bleibt, wie man immer wieder hört, wahrscheinlich ein Aha-Erlebnis, dass in Werkstätten auch und zum Teil sogar hart gearbeitet wird und was behinderte Menschen alles leisten. Erleben werden sie kaum, dass von einem solchen Arbeitstag für die Betroffenen durchschnittlich vielleicht gerade einmal, wenn überhaupt, zehn Euro Verdienst übrig bleiben.

Und die Werkstätten haben eine gute und groß angelegte Öffentlichkeitskampagne, was sie alles Tolles machen. Vielleicht bringt das auch den einen oder anderen Auftrag von einem Unternehmen, auf den die Werkstätten und vor allem die behinderten Menschen, die dort arbeiten, angewiesen sind. Denn ihr Gehalt setzt sich im Gegensatz zu dem der Betreuer in den Werkstätten, die aus den Kostensätzen der Kostenträger finanziert sind, aus den meist recht geringen erwirtschafteten Erträgen der Werkstatt zusammen.

Nach Informationen der Bundesarbeitsgemeinschaft Werkstätten für behinderte Menschen (BAG WfbM) soll 2025 die Rekordbeteiligung beim Schichtwechsel weiter fortgesetzt werden. 2024 hatten sich rund 4.200 Menschen, darunter mehr als 2.400 Werkstattbeschäftigte mit Behinderungen und rund 1.800 Mitarbeitende aus Unternehmen des allgemeinen Arbeitsmarktes am Aktionstag beteiligt.

Dann ist ja alles gut. Der Gesetzgeber kann sich weiterhin zurücklehnen und die vor über zwei Jahren engagiert angekündigte und nach Ansicht des Ausschusses für die Rechte behinderter Menschen der Vereinten Nationen im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention längst überfällige Reform des Werkstättensystems weiterhin auf die lange Bank schieben. Alle scheinen ja zufrieden zu sein.

Link zu den Informationen der BAG WfbM zum Schichtwechsel

Link zum Beitrag der kobinet-nachrichten vom 24. Juli 2025 „Auch mit der Inklusion lässt sich Geld verdienen“

Ottmar Miles-Paul Meinung

