Pauschale Altersgrenzen im Arbeitsleben müssen nun generell auf den Prüfstand

Berlin
Das Bundes-Verfassungs-Gericht hat heute entschieden.
Das ist das höchste Gericht in Deutschland.
Es prüft wichtige Gesetze.
Das war am 23. September 2025.
Das Gericht hat gesagt: Anwalts-Notare dürfen auch nach 70 Jahren arbeiten.
Anwalts-Notare sind besondere Rechts-Anwälte.
Sie helfen Menschen bei Rechts-Problemen.
Sie machen auch wichtige Verträge.
Bisher mussten sie mit 70 Jahren aufhören.
Ferda Ataman ist die Beauftragte gegen Diskriminierung.
Diskriminierung bedeutet: Menschen werden ungerecht behandelt.
Sie hat zu diesem Urteil etwas gesagt.
Urteil ist die Entscheidung von einem Gericht.
Das Gericht sagt: Wer hat recht.
Ferda Ataman sagt: Das ist ein wichtiges Signal.
Es ist ein Signal gegen Alters-Diskriminierung.
Menschen werden wegen ihres Alters benachteiligt.
Ferda Ataman sagt auch: Es ist wichtig was Menschen können.
Es ist nicht wichtig wie alt sie sind.
Wenn jemand mit 70 Jahren Bundes-Kanzler sein kann.
Dann kann er auch als Notar arbeiten.
Bundes-Kanzler ist der Chef der deutschen Regierung.
Notar ist eine Person die wichtige Verträge macht.
Die Bundes-Regierung soll mehr gegen Alters-Diskriminierung machen.
Sie soll den Schutz vor Alters-Diskriminierung ins Grund-Gesetz schreiben.
Grund-Gesetz ist ein Buch mit wichtigen Regeln.
Alle Menschen in Deutschland müssen sich daran halten.
Das Grund-Gesetz ist das wichtigste deutsche Gesetz.
Ein Anwalts-Notar aus Nord-rhein-West-falen hat geklagt.
Geklagt bedeutet: Jemand ist vor Gericht gegangen.
Er wollte auch nach 70 Jahren arbeiten.
Das Bundes-Verfassungs-Gericht hat ihm Recht gegeben.
Das Gericht sagt: Die Alters-Grenze von 70 Jahren ist nicht mehr richtig.
Es gibt zu wenige neue Bewerber für den Beruf.
Ältere Menschen können heute oft noch gut arbeiten.
Deshalb ist die Alters-Grenze nicht mehr nötig.
Das NETZWERK ARTIKEL 3 sagt: Das Allgemeine Gleichbehandlungs-Gesetz muss verbessert werden.
Das Gesetz schützt Menschen vor unfairer Behandlung.
Das Gesetz soll Menschen besser vor Diskriminierung schützen.
Berlin (kobinet) Mit einem heute am 23. September 2025 verkündeten Urteil hat der Erste Senat des Bundesverfassungsgerichts die gesetzliche Altersgrenze für Anwaltsnotarinnen und Anwaltsnotare für mit dem Grundgesetz unvereinbar erklärt. Zu dieser Entscheidung in Sachen Altersdiskriminierung hat sich die Unabhängige Bundesbeauftragte für Antidiskriminierung, Ferda Ataman, zu Wort gemeldet. "Das Bundesverfassungsgericht sendet mit dieser Entscheidung ein ganz wichtiges Signal gegen Altersdiskriminierung. Pauschale Altersgrenzen im Arbeitsleben müssen nun generell auf den Prüfstand. Es kommt darauf an, was Menschen draufhaben – und nicht, wie alt sie sind."
Das Bundesverfassungsgericht hat die gesetzliche Altersgrenze von 70 Jahren für Anwaltsnotare für verfassungswidrig erklärt, da sie unverhältnismäßig in die Berufsfreiheit eingreift. Ferda Ataman betont, dass pauschale Altersgrenzen im Arbeitsleben nun generell überprüft werden müssen, und fordert den Schutz vor Altersdiskriminierung im Grundgesetz. Für das NETZWERK ARTIKEL 3 ist dies ein weiterer Beleg für den dringenden Handlungsbedarf, die AGG-Reform endlich umfassend voranzutreiben.
Und weiter betonte Ferda Ataman: „Wenn man mit 70 Jahren als Bundeskanzler für 83 Millionen Menschen Verantwortung tragen kann, dann kann man auch mit 70 als Notar arbeiten. Die Bundesregierung sollte jetzt ihre Ankündigungen wahr machen, mehr gegen Altersdiskriminierung zu unternehmen. Vor allem sollte sie endlich den Schutz vor Diskriminierung wegen des Alters ins Grundgesetz aufnehmen.“ Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes war an dem Verfahren des Bundesverfassungsgerichts als sachkundige Dritte beteiligt und hat in der mündlichen Verhandlung eine Stellungnahme abgegeben, wie es im Statement von Ferda Ataman heißt.
In der Presseinformation des Bundesverfassungsgerichts zur am 23. September 2025 verkündeten Entscheidung heißt es zum Sachverhalt: „Der Beschwerdeführer – ein Anwaltsnotar aus Nordrhein-Westfalen – wendet sich mit seiner Verfassungsbeschwerde mittelbar gegen die gesetzlichen Regelungen der § 47 Nr. 2 Variante 1, § 48a Bundesnotarordnung (BNotO), nach denen das Notaramt sowohl der hauptberuflichen als auch der Anwaltsnotare mit Erreichen der Altersgrenze des vollendeten 70. Lebensjahres erlischt. Unmittelbar richtet sich die Verfassungsbeschwerde vor allem gegen ein Urteil des Bundesgerichtshofs, mit dem dieser eine Klage des Beschwerdeführers auf Feststellung der Fortdauer des Notaramtes über diese Altersgrenze hinaus letztinstanzlich abgewiesen hat. Der Beschwerdeführer rügt unter anderem, er werde durch die Altersgrenze in seiner Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 Grundgesetz (GG) verletzt.“
Und weiter betont das Bundesverfassungsgericht: „Die Verfassungsbeschwerde ist begründet, soweit sie sich mittelbar gegen die Regelung der Altersgrenze wendet. Die Altersgrenze erreicht die mit ihr verfolgten legitimen Ziele wegen eines nachhaltigen Bewerbermangels im Anwaltsnotariat und nach den heutigen Erkenntnissen zur Bedeutung des Alters für die Berufstüchtigkeit nur noch zu einem geringen Grad. Sie greift unverhältnismäßig in beide Schutzrichtungen der Berufsfreiheit – die Sicherung einer wirtschaftlichen Lebensgrundlage und die Persönlichkeitsentfaltung – ein.“
Für das NETZWERK ARTIKEL 3 ist die Entscheidung ein weiterer Beleg für den dringenden Handlungsbedarf, die Regelungen des Allgemeinen Gleichbehandlungsgesetzes (AGG) endlich weiterzuentwickeln. Die bereits in der Ampelkoalition vorgesehene AGG-Reform müsse nun endlich und umfassend auf den Weg gebracht werden, um Altersdiskriminierungen stärker zu ahnden und die Regelungen zu verbessern – unter anderem auch zur Barrierefreiheit und Verpflichtung zu angemessenen Vorkehrungen.
Kurz gesagt
