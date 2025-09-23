Jürgen Dusel fordert schnelle Lösung für Prüfung von Assistenzhunden

Berlin (kobinet)

Jürgen Dusel ist der Beauftragte der Bundes-Regierung. Ein Beauftragter ist eine Person. Diese Person hat eine besondere Aufgabe. Andere Menschen haben der Person diese Aufgabe gegeben. Jürgen Dusel hilft Menschen mit Behinderung. Er arbeitet für die deutsche Regierung.

Er kümmert sich um Menschen mit Behinderung. Jürgen Dusel sagt: Es gibt ein großes Problem. Seit über einem Jahr können Assistenz-Hunde nicht geprüft werden. Assistenz-Hunde sind besonders trainierte Hunde. Die Hunde helfen Menschen mit Behinderungen. Die Hunde können zum Beispiel führen.

Die Hunde können auch Sachen bringen. Die Hunde lernen das in einer besonderen Ausbildung. Das bedeutet: Hunderte Menschen mit Behinderung bekommen keine Hilfe. Diese Menschen brauchen dringend einen Assistenz-Hund. Jürgen Dusel hat das Problem auf Facebook erklärt. Er schreibt: Die Ausbildungs-Stätten für Assistenz-Hunde können nicht zertifiziert werden.

Ausbildungs-Stätten sind Orte zum Lernen. Dort lernen Menschen einen Beruf. Oder Menschen lernen besondere Fähigkeiten. Es gibt Lehrer und Räume zum Üben. Zertifiziert bedeutet: Eine Stelle prüft die Ausbildungs-Stätte. Zertifiziert bedeutet: geprüft und für gut befunden.

Eine Fach-Person hat etwas kontrolliert. Die Fach-Person sagt: Das ist richtig und gut. Dafür gibt es einen Beweis auf Papier. Die Stelle sagt dann: Diese Ausbildungs-Stätte ist gut. Ohne Zertifikat darf die Ausbildungs-Stätte keine Hunde ausbilden. Ein Zertifikat ist ein besonderes Papier.

Das Zertifikat beweist: Eine Person kann etwas gut. Oder eine Sache ist in Ordnung. Das Papier kommt von Fach-Leuten. Und ohne Ausbildung gibt es keine Prüfung für den Hund. Das Gesetz sagt: Ein Assistenz-Hund muss geprüft werden. Der Hund muss in einer zertifizierten Ausbildungs-Stätte lernen.

Nur dann darf der Hund als Assistenz-Hund arbeiten. Aber es gibt keine zertifizierten Ausbildungs-Stätten. Deshalb können keine Hunde geprüft werden. Das ganze System funktioniert nicht. Jürgen Dusel fordert eine schnelle Lösung. Das BMAS muss die Assistenz-Hunde-Verordnung umsetzen.

BMAS bedeutet: Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales. Das Bundes-Ministerium ist ein wichtiges Amt in Deutschland. Ein Minister oder eine Ministerin leitet das Amt. Das Bundes-Ministerium macht Gesetze für ganz Deutschland. Eine Verordnung ist ein Gesetz über Assistenz-Hunde. Die Verordnung sagt: Wo dürfen die Hunde mit?

Was müssen die Hunde können? Wer darf die Hunde ausbilden? Dann können Menschen ihre Assistenz-Hunde wieder prüfen lassen. Es muss auch klar sein: Wo dürfen Hunde ausgebildet werden? Das muss gelten bis es wieder Zertifikate gibt. Seit Januar 2025 gibt es eine neue Regel.

Assistenz-Hunde müssen ein Abzeichen tragen. Ein Abzeichen ist ein kleines Schild. Das Abzeichen wird am Hund befestigt. Das Abzeichen zeigt: Das ist ein besonderer Hund. Das Abzeichen zeigt: Das ist ein Assistenz-Hund. Nur dann darf der Hund überall mit rein.

Das steht im Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz. Das Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz ist ein Gesetz für Menschen mit Behinderung. Das Gesetz soll Menschen mit Behinderung helfen. Menschen können auch einen Assistenz-Hunde-Ausweis haben. Ein Ausweis ist ein wichtiges Papier. Der Assistenz-Hunde-Ausweis zeigt: Das ist ein echter Assistenz-Hund.