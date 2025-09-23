Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Der Deutschland-Funk hat 2 neue Podcast-Folgen gemacht.
Podcast bedeutet: Sendung zum Hören im Internet.
Man kann sie jeder-zeit anhören.
Die Folgen sind sehr wichtig.
Sie handeln von den USA.
In den USA gibt es einen Stimmungs-Wechsel.
Stimmungs-Wechsel bedeutet: Die Menschen denken anders als früher.
Dieser Wechsel ist gefährlich.
Reiche Computer-Menschen wollen mehr Macht haben.
Computer-Menschen sind sehr reiche Leute.
Sie arbeiten mit Computern und Internet.
Sie haben Milliarden von Euro.
Es gibt eine Serie mit 6 Folgen.
Die Serie heißt Tech Bro Topia.
Die Serie erklärt die Ideen von reichen Computer-Menschen.
Diese Ideen sind dunkel und bedrohlich.
Es gibt auch eine Serie mit 4 Folgen.
Die Serie handelt von Peter Thiel.
Peter Thiel ist ein sehr reicher Computer-Mensch.
Peter Thiel will Menschen verändern.
Peter Thiel will super-kluge Menschen züchten.
Züchten bedeutet hier: Babys sollen sehr klug werden.
Man wählt besondere Gene aus.
Gene bestimmen, wie Menschen werden.
Das nennt man Menschen-Verbesserung.
Menschen-Verbesserung bedeutet: Menschen sollen besser werden als heute.
Sie sollen Technik nutzen.
Zum Beispiel: Stärker werden oder länger leben.
In den USA gibt es Menschen mit Behinderungen.
Menschen mit Behinderungen haben körperliche oder geistige Schwierigkeiten.
Es gibt Gesetze, die ihnen helfen.
Peter Thiel und andere reiche Computer-Menschen finden diese Menschen nicht wichtig.
Das ist sehr schlimm.
Staufen (kobinet) Brandaktuell sind zwei so spannende wie erschreckende Podcastfolgen seines gelegentlich noch gern gehörten Deutschlandfunks.
Zum Vibe-Shift in den USA, einem endzeitfaschistischen Stimmungsumschwung. Die sich zur unumschränkten Herrschaft aufschwingende „Yuppie-Kultur des Silicon Valley ist dunkel und bedrohlich“, heißt es im Vorspann zu „Tech Bro Topia“, der sechsteiligen Serie „über die Ideologien der Tech-Milliardäre und ihrer Visionen für das Schicksal der Menschheit“.
Plus die vierteilige Folge „Die Peter Thiel Story“, führender Kopf des Projekts zur Heranzüchtung transhumanistischer Intelligenzbestien. In Amerika, dem Land der unbegrenzten „Abilities“, in dem „Americans with Disabilities“ keine Rolle mehr spielen werden.
https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:f48a5525dcf53e37/
https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-peter-thiel-story/urn:ard:show:8862c28ddc06b3b7/
