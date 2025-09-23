Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Der Deutschland-Funk hat 2 neue Podcast-Folgen gemacht. Podcast bedeutet: Sendung zum Hören im Internet. Man kann sie jeder-zeit anhören. Die Folgen sind sehr wichtig. Sie handeln von den USA. In den USA gibt es einen Stimmungs-Wechsel.

Stimmungs-Wechsel bedeutet: Die Menschen denken anders als früher. Dieser Wechsel ist gefährlich. Reiche Computer-Menschen wollen mehr Macht haben. Computer-Menschen sind sehr reiche Leute. Sie arbeiten mit Computern und Internet. Sie haben Milliarden von Euro.

Es gibt eine Serie mit 6 Folgen. Die Serie heißt Tech Bro Topia. Die Serie erklärt die Ideen von reichen Computer-Menschen. Diese Ideen sind dunkel und bedrohlich. Es gibt auch eine Serie mit 4 Folgen. Die Serie handelt von Peter Thiel.

Peter Thiel ist ein sehr reicher Computer-Mensch. Peter Thiel will Menschen verändern. Peter Thiel will super-kluge Menschen züchten. Züchten bedeutet hier: Babys sollen sehr klug werden. Man wählt besondere Gene aus. Gene bestimmen, wie Menschen werden.

Das nennt man Menschen-Verbesserung. Menschen-Verbesserung bedeutet: Menschen sollen besser werden als heute. Sie sollen Technik nutzen. Zum Beispiel: Stärker werden oder länger leben. In den USA gibt es Menschen mit Behinderungen. Menschen mit Behinderungen haben körperliche oder geistige Schwierigkeiten.