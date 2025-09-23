Menu Close

Hans-Willis Top-Nachricht der Woche

Veröffentlicht am 23.09.2025 22:54 von Hans-Willi Weis in der Kategorie Nachricht (?)
Symbol Ausrufezeichen
Symbol Ausrufezeichen mit Schatten
Foto: ht

Staufen (kobinet) Brandaktuell sind zwei so spannende wie erschreckende Podcastfolgen seines gelegentlich noch gern gehörten Deutschlandfunks.

Zum Vibe-Shift in den USA, einem endzeitfaschistischen Stimmungsumschwung. Die sich zur unumschränkten Herrschaft aufschwingende „Yuppie-Kultur des Silicon Valley ist dunkel und bedrohlich“, heißt es im Vorspann zu „Tech Bro Topia“, der sechsteiligen Serie „über die Ideologien der Tech-Milliardäre und ihrer Visionen für das Schicksal der Menschheit“.

Plus die vierteilige Folge „Die Peter Thiel Story“, führender Kopf des Projekts zur Heranzüchtung transhumanistischer Intelligenzbestien. In Amerika, dem Land der unbegrenzten „Abilities“, in dem „Americans with Disabilities“ keine Rolle mehr spielen werden.

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:f48a5525dcf53e37/

https://www.ardaudiothek.de/sendung/die-peter-thiel-story/urn:ard:show:8862c28ddc06b3b7/

Hans-Willi Weis Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x