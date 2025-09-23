Bringt die neue Bahnchefin Evelyn Palla neuen Wind in Sachen Barrierefreiheit?

Berlin (kobinet)
Der Aufsichts-Rat der Bahn hat eine neue Chefin gewählt.
Aufsichts-Rat bedeutet: Eine Gruppe kontrolliert den Chef.
Sie schauen, ob alles richtig ist.
Die neue Chefin heißt Evelyn Palla.
Das war am 23. September 2025.
Evelyn Palla hat vorher den Regional-Verkehr geleitet.
Regional-Verkehr bedeutet: Züge in der Nähe.
Diese Züge fahren kurze Strecken.
Sie verbinden Städte und Dörfer.
Die Züge halten oft an Bahn-Höfen.
Evelyn Palla kommt aus Süd-Tirol.
Sie hat auch einen Lok-Führer-Schein gemacht.
Lok-Führer-Schein bedeutet: Eine Erlaubnis zum Züge-Fahren.
Man muss eine Prüfung machen.
Dann bekommt man den Schein.
Das bedeutet: Sie kann Züge fahren.
Viele Menschen fragen sich jetzt:
Wird sie auch die Barriere-Freiheit verbessern?
Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen.
Niemand wird ausgeschlossen.
Alexander Ahrens ist ein Experte für Barriere-Freiheit.
Er macht sich Sorgen.
Auch viele Menschen mit Behinderung machen sich Sorgen.
Sie haben oft Probleme beim Bahn-Fahren.
Es gibt zu viele Barrieren.
Alexander Ahrens sagt: Ich bin gespannt.
Wird die neue Bahn-Chefin die Barriere-Freiheit verbessern?
Im Regional-Verkehr gibt es viele Probleme.
Die Bahn-Steige haben verschiedene Höhen.
Bahn-Steige sind Plätze am Bahn-Hof.
Dort warten Menschen auf den Zug.
Der Zug hält am Bahn-Steig.
Die Menschen steigen ein und aus.
Das ist schwierig für Menschen mit Behinderung.
Das Zug-Personal sagt oft:
Menschen mit Behinderung müssen sich anmelden.
Zug-Personal bedeutet: Die Arbeiter im Zug.
Sie helfen den Fahr-Gästen.
Sie kontrollieren die Fahr-Karten.
Sie sorgen für Sicherheit im Zug.
Das stimmt aber nicht beim Regional-Verkehr.
Hier gibt es also kaum Verbesserungen.
Man kann nur hoffen:
Die neue Bahn-Chefin kümmert sich um Barriere-Freiheit.
Alexander Ahrens erinnert an eine Diskussion.
Das war im Jahr 2023.
Das war beim Bahn-Symposium.
Symposium bedeutet: Eine große Besprechung.
Experten sprechen über die Bahn.
Sie tauschen Wissen aus.
Sie planen Verbesserungen für die Zukunft.
Dort hat er über Barriere-Freiheit gesprochen.
Evelyn Palla war auch dabei.
Sie hat geantwortet.
Hier ist der Link zur Diskussion:
Podiums-Diskussion ab Minute 53:30
Podiums-Diskussion bedeutet: Eine Veranstaltung.
Mehrere Menschen sitzen auf einer Bühne.
Sie sprechen über ein wichtiges Thema.
Das Publikum kann zuhören und Fragen stellen.
Berlin (kobinet) Der Aufsichtsrat der Bahn hat die bisherige Regionalverkehrsvorständin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, heute am 23. September 2025 zur neuen Konzernchefin berufen. Ob die gebürtige Südtirolerin, die u. a. einen Lokführerschein gemacht hat, auch ein gutes Händchen in Sachen Barrierefreiheit hat, das fragen sich nicht nur Alexander Ahrens, sondern auch viele behinderte Menschen, die von den vielfältigen Barrieren bei der Nutzung der Bahn geplagt sind. "Ich bin mal gespannt, wie die neue Bahnchefin mit dem Thema Barrierefreiheit umgeht. Im Regionalverkehr hat man als Fahrgast überall Probleme mit den unterschiedlichen Bahnsteighöhen", teilte Alexander Ahrens den kobinet-nachrichten mit.
„Auch das Fahrpersonal betont sehr oft, dass man sich anmelden muss. Dabei stimmt das beim Regionalverkehr gar nicht. Hier gibt es also kaum Verbesserungen. Ob die neue Bahnchefin Barrierefreiheit ebenfalls im Blick hat und Partizipation zulässt, das kann man nur hoffen“, betonte Alexander Ahrens weiter.
Alexander Ahrens verwies auf eine Podiumsdiskussion beim Bahnsymposium 2023, wo er das Thema Barrierefreiheit angesprochen hatte und unter anderem auch die nun zur Bahnchefin ernannte Evelyn Palla geantwortet hatte.
