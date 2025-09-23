Bringt die neue Bahnchefin Evelyn Palla neuen Wind in Sachen Barrierefreiheit?

Berlin (kobinet)

Der Aufsichts-Rat der Bahn hat eine neue Chefin gewählt. Aufsichts-Rat bedeutet: Eine Gruppe kontrolliert den Chef. Sie schauen, ob alles richtig ist. Die neue Chefin heißt Evelyn Palla. Das war am 23. September 2025. Evelyn Palla hat vorher den Regional-Verkehr geleitet.

Regional-Verkehr bedeutet: Züge in der Nähe. Diese Züge fahren kurze Strecken. Sie verbinden Städte und Dörfer. Die Züge halten oft an Bahn-Höfen. Evelyn Palla kommt aus Süd-Tirol. Sie hat auch einen Lok-Führer-Schein gemacht.

Lok-Führer-Schein bedeutet: Eine Erlaubnis zum Züge-Fahren. Man muss eine Prüfung machen. Dann bekommt man den Schein. Das bedeutet: Sie kann Züge fahren. Viele Menschen fragen sich jetzt: Wird sie auch die Barriere-Freiheit verbessern?

Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Alexander Ahrens ist ein Experte für Barriere-Freiheit. Er macht sich Sorgen. Auch viele Menschen mit Behinderung machen sich Sorgen. Sie haben oft Probleme beim Bahn-Fahren.

Es gibt zu viele Barrieren. Alexander Ahrens sagt: Ich bin gespannt. Wird die neue Bahn-Chefin die Barriere-Freiheit verbessern? Im Regional-Verkehr gibt es viele Probleme. Die Bahn-Steige haben verschiedene Höhen. Bahn-Steige sind Plätze am Bahn-Hof.

Dort warten Menschen auf den Zug. Der Zug hält am Bahn-Steig. Die Menschen steigen ein und aus. Das ist schwierig für Menschen mit Behinderung. Das Zug-Personal sagt oft: Menschen mit Behinderung müssen sich anmelden.

Zug-Personal bedeutet: Die Arbeiter im Zug. Sie helfen den Fahr-Gästen. Sie kontrollieren die Fahr-Karten. Sie sorgen für Sicherheit im Zug. Das stimmt aber nicht beim Regional-Verkehr. Hier gibt es also kaum Verbesserungen.

Man kann nur hoffen: Die neue Bahn-Chefin kümmert sich um Barriere-Freiheit. Alexander Ahrens erinnert an eine Diskussion. Das war im Jahr 2023. Das war beim Bahn-Symposium. Symposium bedeutet: Eine große Besprechung.

Experten sprechen über die Bahn. Sie tauschen Wissen aus. Sie planen Verbesserungen für die Zukunft. Dort hat er über Barriere-Freiheit gesprochen. Evelyn Palla war auch dabei. Sie hat geantwortet.