Menu Close

Bringt die neue Bahnchefin Evelyn Palla neuen Wind in Sachen Barrierefreiheit?

Veröffentlicht am 23.09.2025 12:48 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Evelyn Palla
Evelyn Palla
Foto: DB AG Stefan Wildhirt

Berlin (kobinet) Der Aufsichtsrat der Bahn hat die bisherige Regionalverkehrsvorständin der Deutschen Bahn, Evelyn Palla, heute am 23. September 2025 zur neuen Konzernchefin berufen. Ob die gebürtige Südtirolerin, die u. a. einen Lokführerschein gemacht hat, auch ein gutes Händchen in Sachen Barrierefreiheit hat, das fragen sich nicht nur Alexander Ahrens, sondern auch viele behinderte Menschen, die von den vielfältigen Barrieren bei der Nutzung der Bahn geplagt sind. "Ich bin mal gespannt, wie die neue Bahnchefin mit dem Thema Barrierefreiheit umgeht. Im Regionalverkehr hat man als Fahrgast überall Probleme mit den unterschiedlichen Bahnsteighöhen", teilte Alexander Ahrens den kobinet-nachrichten mit.

„Auch das Fahrpersonal betont sehr oft, dass man sich anmelden muss. Dabei stimmt das beim Regionalverkehr gar nicht. Hier gibt es also kaum Verbesserungen. Ob die neue Bahnchefin Barrierefreiheit ebenfalls im Blick hat und Partizipation zulässt, das kann man nur hoffen“, betonte Alexander Ahrens weiter.

Alexander Ahrens verwies auf eine Podiumsdiskussion beim Bahnsymposium 2023, wo er das Thema Barrierefreiheit angesprochen hatte und unter anderem auch die nun zur Bahnchefin ernannte Evelyn Palla geantwortet hatte.

Link zur Podiumsdiskussion ab Minute 53:30

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x