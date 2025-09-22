Schlägt das Pendel der Inklusion zurück? Die USA unter Donald Trump

Es gibt eine Online-Veranstaltung über Menschen mit Behinderungen in den USA. Eine Online-Veranstaltung ist ein Treffen im Internet. Menschen treffen sich am Computer oder Handy. Sie können sich sehen und hören. Sie müssen nicht an einem Ort sein. Der Titel ist: Schlägt das Pendel der Inklusion zurück?

Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Die USA unter Donald Trump und die Situation der Menschen mit Behinderungen. Die Veranstaltung machen 2 Vereine zusammen. Das sind Agilio und die Deutsche Gesellschaft für Muskel-Kranke. Die Deutsche Gesellschaft für Muskel-Kranke heißt auch DGM.

DGM ist ein Verein. Der Verein hilft Menschen mit Muskel-Krankheiten. Agilio ist die Arbeits-Gemeinschaft für integrative Leistung in Ost-Friesland. Arbeits-Gemeinschaft bedeutet: Mehrere Gruppen arbeiten zusammen. Sie haben das gleiche Ziel. Integrative Leistung bedeutet: Alle Menschen machen zusammen mit.

Menschen mit und ohne Behinderung arbeiten gemeinsam. Niemand wird ausgeschlossen. Alle gehören dazu. Die DGM ist aus Bremen und Niedersachsen. Ottmar Miles-Paul gibt einen Vortrag. Ein Vortrag bedeutet: Eine Person spricht vor anderen Menschen.

Die Person erklärt ein Thema. Die anderen Menschen hören zu. Er hat in den USA gelebt. Danach gibt es eine Diskussion. Eine Diskussion bedeutet: Menschen sprechen zusammen über ein Thema. Jeder kann seine Meinung sagen.

Alle hören zu. Die Politik in den USA verändert sich gerade sehr schnell. Früher waren die USA sehr gut bei Barriere-Freiheit. Barrierefreiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Sie haben viele öffentliche Orte barriere-frei gemacht.

Öffentliche Orte sind Orte für alle Menschen. Zum Beispiel: Bahnhöfe, Schulen, Ämter oder Parks. Aber jetzt gibt es Angriffe auf wichtige Gesetze. Zum Beispiel auf den Americans with Disabilities Act. Americans with Disabilities Act heißt auch ADA. Das ist ein Gesetz aus Amerika.

Das Gesetz schützt Menschen mit Behinderung. Sie sollen die gleichen Rechte haben wie alle anderen. Das Gesetz verbietet Benachteiligung. Auch Medicare und Medicaid sind bedroht. Medicare ist eine Kranken-Versicherung in Amerika. Sie ist für ältere Menschen ab 65 Jahren.

Die Regierung bezahlt die Versicherung. Ärzte und Medikamente werden damit bezahlt. Medicaid ist eine Kranken-Versicherung in Amerika. Sie ist für arme Menschen und Familien. Die Regierung hilft beim Bezahlen. Ärzte und Medikamente werden günstiger.

Auch die DEI-Programme sind bedroht. DEI-Programme sind besondere Pläne in Firmen. DEI bedeutet: Diversity, Equity, Inclusion. Die Programme helfen allen Menschen bei der Arbeit. Zum Beispiel Menschen mit anderer Haut-Farbe oder Behinderung. Vielfalt bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen.

Alles ist nicht gleich. Gleich-berechtigung bedeutet: Alle haben die gleichen Rechte. Niemand wird schlechter behandelt. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Die wichtige Frage ist: Was bedeutet das für Menschen mit Behinderungen?

Kann das auch in Deutschland passieren? Diese Fragen werden in der Diskussion besprochen. Die Online-Veranstaltung kostet nichts. Ottmar Miles-Paul ist der Referent. Ein Referent ist eine Person. Diese Person hält einen Vortrag.

Sie erklärt anderen Menschen ein Thema. Er hat selbst eine Seh-Behinderung und eine Hör-Behinderung. Er war 15 Monate in Berkeley bei San Francisco. Das war Ende der 1980er-Jahre. Dort hat er die Behinderten-Politik der USA kennen-gelernt. Behinderten-Politik bedeutet: Regeln und Gesetze für Menschen mit Behinderung.

Die Politik soll Menschen mit Behinderung helfen. Von 1993 bis 1999 war er Geschäfts-Führer. Ein Geschäfts-Führer ist der Chef von einer Firma oder einem Verein. Er entscheidet wichtige Sachen. Er sorgt dafür, dass alles gut läuft. Er hat die Interessen-Vertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland aufgebaut.

Die Interessen-Vertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland heißt auch ISL. Interessen-Vertretung bedeutet: Eine Gruppe kämpft für die Rechte von Menschen. Sie sagt: Das ist wichtig für diese Menschen. Das brauchen diese Menschen. Seit vielen Jahren setzt er sich für Menschen mit Behinderungen ein. Er will, dass sie selbst bestimmen können.

Er will, dass sie überall mitmachen können. Er will barriere-freie Umgebungen. Ottmar Miles-Paul findet Information sehr wichtig. Information ist der Schlüssel zur Teil-habe. Deshalb macht er viel Öffentlichkeits-Arbeit. Öffentlichkeits-Arbeit bedeutet: Man erzählt vielen Menschen von wichtigen Themen.

Man schreibt Texte oder macht Veranstaltungen. Man will, dass alle Menschen Bescheid wissen. Er arbeitet als Buch-Autor. Ein Buch-Autor ist eine Person. Diese Person schreibt Bücher. Sie denkt sich Geschichten aus oder erklärt wichtige Themen.

Er arbeitet ehren-amtlich als Publizist. Ehren-amtlich bedeutet: Man arbeitet ohne Geld. Man macht die Arbeit, weil sie wichtig ist. Man will anderen Menschen helfen. Ein Publizist ist eine Person. Diese Person schreibt Texte für Zeitungen oder Internet-Seiten.

Sie erklärt wichtige Themen. Viele Menschen lesen diese Texte. Er hat das Online-Portal kobinet-nachrichten mit-gegründet. Ein Online-Portal ist eine Internet-Seite. Dort stehen viele Informationen zu einem Thema. Menschen können die Informationen lesen.