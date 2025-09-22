Menu Close

Schlägt das Pendel der Inklusion zurück? Die USA unter Donald Trump

Veröffentlicht am 22.09.2025 10:06 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
USA Flagge im Wind
USA Flagge im Wind
Foto: geralt In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

Emden (kobinet) "Schlägt das Pendel der Inklusion zurück? Die USA unter Donald Trump und die Situation der Menschen mit Behinderungen", so lautet der Titel einer Online-Veranstaltung, die vom Verein Agilio – Arbeitsgemeinschaft für integrative Leistung in Ostfriesland und der Deutschen Gesellschaft für Muskelkranke (DGM) Bremen und Niedersachsen durchgeführt wird. Ottmar Miles-Paul, der in den USA gelebt hat, gibt einen Input zur Veranstaltung und für die anschließende Diskussion.

„Betrachtet man die aktuellen politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten, wird deutlich, wie schnell und mit wie wenigen Dekreten sich eine Gesellschaft verändern kann. Die USA waren einmal Vorreiter bei der Umsetzung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum. Was bedeuten nun die Angriffe auf den ‚Americans with Disabilities Act‘ (ADA), auf Medicare/Medicaid und auf die ‚Diversity, Equity, Inclusion (DEI)‘-Initiativen für Menschen mit Behinderung vor Ort? Und schließlich die bedrückende Frage: Kann so etwas auch uns in Deutschland noch treffen? Im anschließenden Gespräch wollen wir diesen Fragen nachgehen“, heißt es in der Ankündigung für die kostenfreie Online-Veranstaltung.

Zum Referenten heißt es in der Ankündigung: „Ottmar Miles-Paul ist selbst seh- und hörbehindert und hat während eines 15-monatigen Aufenthaltes in Berkeley bei San Francisco die Behindertenpolitik der USA Ende der 1980er-Jahre kennengelernt. Von 1993 bis 1999 baute er als Geschäftsführer die Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) auf. Seit Jahrzehnten setzt er sich für Selbstbestimmung und Teilhabe von Menschen mit Behinderungen sowie für eine barrierefreie Umweltgestaltung ein. Er versteht Information als Schlüssel zur Teilhabe und betreibt aktiv Öffentlichkeitsarbeit. Er arbeitet als Buchautor, als ehrenamtlich tätiger Publizist und als Initiator und Vorstand des Online-Informationsportals kobinet-nachrichten.“

Link zur Anmeldung:

https://eu01web.zoom.us/meeting/register/3Mj5EMprTkCyUKYzDxd4jg

Hartmut Smikac Nachricht

