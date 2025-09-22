SagtNichtNichts: Aktion Mensch kündigt Kampagne gegen Mobbing unter Jugendlichen an

Bonn
Die Aktion Mensch macht bald eine neue Kampagne.
Eine Kampagne bedeutet: Geplante Werbung für ein Ziel.
Viele Menschen arbeiten zusammen.
Sie wollen andere Menschen überzeugen.
Das Thema ist Mobbing unter Jugendlichen.
Mobbing ist andere Menschen ärgern.
Das tut der Seele weh.
Mobbing ist ein echtes Problem heute.
Die Aktion Mensch will das Problem lösen.
Die Aktion Mensch sagt: Inklusion geht weiter.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
Sie beginnt damit: Wir alle schauen hin.
Das steht im neuen Newsletter der Aktion Mensch.
Ein Newsletter ist eine Nachricht mit Informationen.
Man bekommt ihn meist per E-Mail.
Die Aktion Mensch hat eine Befragung gemacht.
Bei einer Befragung stellt man Menschen Fragen.
Man will ihre Meinung wissen.
So erfährt man: Was denken die Menschen?
Ungefähr 2200 Jugendliche haben mitgemacht.
Das Ergebnis: Mobbing ist ein echtes Problem.
Es ist sogar das größte Problem für junge Menschen.
Viele Menschen erleben Mobbing.
Aber sie sagen nichts dazu.
Die Aktion Mensch will alle Menschen aufmerksam machen.
Aufmerksam machen bedeutet: Menschen über ein wichtiges Thema informieren.
Dann verstehen sie das Problem besser.
Sie können dann richtig handeln.
Das bedeutet: Die Menschen sollen aufmerksam werden.
Die Kampagne ist für alle da.
Für die Betroffenen.
Betroffene sind Menschen mit einem Problem.
Das Problem betrifft ihr Leben direkt.
Sie leiden unter dem Problem.
Für die Täter.
Für aktive Zuschauer.
Und für passive Zuschauer.
Passive Zuschauer schauen nur zu.
Sie machen selbst nichts.
Sie helfen nicht bei Problemen.
Am 29. September startet die Kampagne.
Es gibt Plakate.
Es gibt Fernseh-Formate.
Es gibt den Hashtag #SagtNichtNichts.
Ein Hashtag ist ein Wort im Internet.
Vor dem Wort steht das Zeichen #.
Und es gibt viele weitere Maßnahmen.
Maßnahmen sind Dinge, die man tut.
Man tut sie, um ein Problem zu lösen.
Die Aktion Mensch sagt: Dieses Thema geht uns alle an.
Wir wollen eine inklusive Gesellschaft.
In dieser Gesellschaft zählt jeder Mensch.
Es gibt auch einen passenden Podcast.
Podcast bedeutet: Sendung zum Hören im Internet.
Man kann sie jeder-zeit anhören.
Der Podcast heißt "Inklusion Ganz Einfach Leben" (IGEL).
Der aktuelle Titel ist: "Mobbing stoppen - Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz".
Der Podcast kommt aus der Reihe "Sonntag trifft IGEL".
Nach der Sommer-Pause sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag über Mobbing.
Besonders bei Kindern.
Es war ein Tag nach dem Welt-Kinder-Tag.
Sie fragten: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich?
Im Fokus stehen Grund-Schulen und weiter-führende Schulen.
Es gibt Mobbing durch Mit-Schülerinnen und Mit-Schüler.
Es gibt auch Mobbing durch bestimmte Ordnungen.
Ordnungen sind Aufbau von Dingen.
Sie zeigen, wie Sachen zusammen-gehören.
Zum Beispiel: In einer Schule gibt es Regeln und Abläufe.
Manchmal gibt es auch Mobbing durch Lehr-Kräfte.
Bonn (kobinet) "Wir starten bald unsere neue Kampagne zum Thema Mobbing unter Jugendlichen – einem echten Problem unserer Zeit, das wir mit vielfältigen Maßnahmen intensiv angehen wollen. (...) Weil Inklusion weiter geht, als viele denken: Sie beginnt damit, dass wir alle hinsehen." So heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch. Eine aktuelle Befragung der Aktion Mensch unter circa 2200 Jugendlichen hat ergeben, dass Mobbing ein echtes Problem unserer Zeit ist – aktuell sogar eines der größten für junge Menschen in unserer Gesellschaft, heißt es zu der in Kürze startenden Kampagne der Aktion Mensch.
„Viele von Mobbing Betroffene sagen nichts. Dafür wollen wir sensibilisieren und aufklären – und zwar für alle Beteiligten: für die Betroffenen, die Täter sowie aktive und passive Zuschauer. Mit Plakaten, Fernsehformaten, dem Hashtag #SagtNichtNichts und vielen weiteren Maßnahmen werden wir ab dem 29. September darauf aufmerksam machen, denn: Dieses Thema geht uns alle an. Für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder zählt“, heißt es im Vorfeld des Kampagnenstarts auf der Seite der Aktion Mensch.
Link zu weiteren Infos der Aktion Mensch
Zum Thema passt auch der aktuelle Podcast „Inklusion Ganz Einfach Leben“ (IGEL). „Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz“, so lautet der Titel des IGEL-Podcasts aus der Reihe „Sonntag trifft IGEL“. Nach der Sommerpause sprachen Sascha Lang und Jennifer Sonntag offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Einen Tag nach dem Weltkindertag fragten sie: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte, wie es unter anderem in der Ankündigung heißt.
