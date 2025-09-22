SagtNichtNichts: Aktion Mensch kündigt Kampagne gegen Mobbing unter Jugendlichen an

Bild zur Kampagne der Aktion Mensch zum Mobbing

Foto: Aktion Mensch

Bonn (kobinet) "Wir starten bald unsere neue Kampagne zum Thema Mobbing unter Jugendlichen – einem echten Problem unserer Zeit, das wir mit vielfältigen Maßnahmen intensiv angehen wollen. (...) Weil Inklusion weiter geht, als viele denken: Sie beginnt damit, dass wir alle hinsehen." So heißt es im neuesten Newsletter der Aktion Mensch. Eine aktuelle Befragung der Aktion Mensch unter circa 2200 Jugendlichen hat ergeben, dass Mobbing ein echtes Problem unserer Zeit ist – aktuell sogar eines der größten für junge Menschen in unserer Gesellschaft, heißt es zu der in Kürze startenden Kampagne der Aktion Mensch.

„Viele von Mobbing Betroffene sagen nichts. Dafür wollen wir sensibilisieren und aufklären – und zwar für alle Beteiligten: für die Betroffenen, die Täter sowie aktive und passive Zuschauer. Mit Plakaten, Fernsehformaten, dem Hashtag #SagtNichtNichts und vielen weiteren Maßnahmen werden wir ab dem 29. September darauf aufmerksam machen, denn: Dieses Thema geht uns alle an. Für eine inklusive Gesellschaft, in der jeder zählt“, heißt es im Vorfeld des Kampagnenstarts auf der Seite der Aktion Mensch.

Link zu weiteren Infos der Aktion Mensch

Zum Thema passt auch der aktuelle Podcast „Inklusion Ganz Einfach Leben“ (IGEL). „Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz“, so lautet der Titel des IGEL-Podcasts aus der Reihe „Sonntag trifft IGEL“. Nach der Sommerpause sprachen Sascha Lang und Jennifer Sonntag offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Einen Tag nach dem Weltkindertag fragten sie: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte, wie es unter anderem in der Ankündigung heißt.

Link zum IGEL-Podcast zum Thema Mobbing