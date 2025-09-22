Menu Close

REHACARE 2025: Internationale Vielfalt, KI und kritische Lücken

Veröffentlicht am 22.09.2025 05:30 von Sascha Lang in der Kategorie Meinung (?)
Sascha Lang vom IGEL-Podcast auf der REHACARE 2025
Sascha Lang vom IGEL-Podcast auf der REHACARE 2025
Düsseldorf (kobinet) Mit mehr als 34.000 Besucherinnen und Besuchern aus 88 Ländern und über 800 Ausstellenden aus 40 Nationen hat die REHACARE INTERNATIONAL 2025 erneut ihre Rolle als internationale Leitmesse für Rehabilitation, Prävention, Inklusion und Pflege unter Beweis gestellt. Auffällig war in diesem Jahr die starke Präsenz asiatischer Anbieter, die insbesondere im Bereich der Künstlichen Intelligenz, Robotik und digitaler Assistenzsysteme neue Maßstäbe setzten. Pflege- und Rehatechnik "Made in Asia" prägte vielerorts das Bild der Messe.

Doch neben all den Innovationen und positiven Eindrücken gibt es auch kritische Töne. Während Sportangebote für Menschen mit Behinderungen vielfältig vertreten waren – etwa durch den Behinderten- und Rehabilitationssportverband Nordrhein-Westfalen, der sein 40-jähriges Messejubiläum feierte –, fehlten in diesem Jahr Sportarten für blinde und sehbehinderte Menschen vollständig. Auch insgesamt ist dieser Bereich auf der REHACARE seit mehr als 15 Jahren deutlich weniger präsent. Viele Aussteller setzen offenbar eher auf die Fachmesse SightCity in Frankfurt, die speziell für blinde und sehbehinderte Menschen wichtige Plattformen bietet. Allerdings bleibt dabei die Realität vieler Menschen mit mehrfachen Behinderungen auf der Strecke. Eine stärkere Verzahnung wäre dringend wünschenswert.

Mein persönliches Highlight war die Begegnung mit Friedhelm Julius Beucher, Ehrenpräsident des Deutschen Behindertensportverbandes, den ich für meinen Podcast interviewen durfte. Solche Gespräche zeigen, dass die Messe nicht nur Schaufenster für Technik ist, sondern auch Raum für persönlichen Austausch und gesellschaftliche Impulse bietet.

Trotz mancher Kritik bleibt die REHACARE für mich ein fester Bestandteil im Kalender – als Podcaster ebenso wie in meiner Rolle im Familienministerium Luxemburgs. Nirgendwo sonst erhält man in so geballter Form Einblicke in die Vielfalt der Inklusion, in neue technische Lösungen und gesellschaftliche Entwicklungen.

Die nächste REHACARE findet vom 23. bis 26. September 2026 in Düsseldorf statt.

