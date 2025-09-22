Inklusiver Sozialraum: Modellprojekt liefert wertvolle Erkenntnisse

Köln

Man will sehen: Funktioniert das gut?

Test-Projekt bedeutet: Man probiert etwas Neues aus.

Sie hilft auch Menschen mit Behinderungen.

Die Verwaltung hilft vielen Städten.

Landschafts-Verband bedeutet: Das ist eine große Verwaltung.

Der Landschafts-Verband Rheinland hat ein Test-Projekt gemacht.

Das Projekt war vor allem in der Städte-Region Aachen.

Auch Menschen mit Behinderungen können mitmachen.

Inklusive Sozial-Räume bedeutet: Alle Menschen können dort mitmachen.

In diesen Bereichen leben Menschen zusammen.

Sozial-Räume bedeutet: Das sind Bereiche in einer Stadt.

Das Projekt sollte inklusive Sozial-Räume entwickeln.

Auswerten bedeutet: Man schaut sich alle Antworten an.

Man fragt: Welche Hilfe brauchen die Menschen?

Bedarfs-Ermittlung bedeutet: Man findet heraus was Menschen brauchen.

Die Fach-Leute haben über 600 Bedarfs-Ermittlungen ausgewertet.

In diesem Gebiet liegen mehrere Städte zusammen.

Städte-Region bedeutet: Das ist ein großes Gebiet.

Menschen kommen schlecht von einem Ort zum anderen.

Die Probleme sind zum Beispiel:

Dabei haben sie wichtige Probleme gefunden.

Sie haben auch Einzel-Gespräche geführt.

Sie haben auch Gruppen-Gespräche geführt.

Man sucht nach wichtigen Problemen.

Die Umwelt-Faktoren sollen wichtiger werden.

Aus diesen Problemen haben die Fach-Leute Lösungen entwickelt.

Menschen können schlecht am sozialen Leben teilnehmen.

Es gibt zu wenige Arbeits-Plätze.

Struktur bedeutet: Feste Zeiten und Pläne für den Tag.

Es gibt zu wenig Struktur am Tag.

Umwelt-Faktoren bedeutet: Das sind Dinge um uns herum.

Diese Dinge können unser Leben schwer machen.

Zum Beispiel: Treppen ohne Rampen.

Zum Beispiel: Sind die Wege barriere-frei?

Es soll mehr barriere-freie Assistenz geben.

Assistenz bedeutet: Eine Assistenz hilft Menschen im Alltag.