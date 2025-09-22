Inklusiver Sozialraum: Modellprojekt liefert wertvolle Erkenntnisse

Köln
Der Landschafts-Verband Rheinland hat ein Test-Projekt gemacht.
Landschafts-Verband bedeutet: Das ist eine große Verwaltung.
Die Verwaltung hilft vielen Städten.
Sie hilft auch Menschen mit Behinderungen.
Test-Projekt bedeutet: Man probiert etwas Neues aus.
Man will sehen: Funktioniert das gut?
Das Projekt sollte inklusive Sozial-Räume entwickeln.
Sozial-Räume bedeutet: Das sind Bereiche in einer Stadt.
In diesen Bereichen leben Menschen zusammen.
Inklusive Sozial-Räume bedeutet: Alle Menschen können dort mitmachen.
Auch Menschen mit Behinderungen können mitmachen.
Das Projekt war vor allem in der Städte-Region Aachen.
Städte-Region bedeutet: Das ist ein großes Gebiet.
In diesem Gebiet liegen mehrere Städte zusammen.
Die Fach-Leute haben über 600 Bedarfs-Ermittlungen ausgewertet.
Bedarfs-Ermittlung bedeutet: Man findet heraus was Menschen brauchen.
Man fragt: Welche Hilfe brauchen die Menschen?
Auswerten bedeutet: Man schaut sich alle Antworten an.
Man sucht nach wichtigen Problemen.
Sie haben auch Gruppen-Gespräche geführt.
Sie haben auch Einzel-Gespräche geführt.
Dabei haben sie wichtige Probleme gefunden.
Die Probleme sind zum Beispiel:
Menschen kommen schlecht von einem Ort zum anderen.
Es gibt zu wenig Struktur am Tag.
Struktur bedeutet: Feste Zeiten und Pläne für den Tag.
Es gibt zu wenige Arbeits-Plätze.
Menschen können schlecht am sozialen Leben teilnehmen.
Aus diesen Problemen haben die Fach-Leute Lösungen entwickelt.
Die Umwelt-Faktoren sollen wichtiger werden.
Umwelt-Faktoren bedeutet: Das sind Dinge um uns herum.
Diese Dinge können unser Leben schwer machen.
Zum Beispiel: Treppen ohne Rampen.
Zum Beispiel: Sind die Wege barriere-frei?
Es soll mehr barriere-freie Assistenz geben.
Assistenz bedeutet: Eine Assistenz hilft Menschen im Alltag.
Zum Beispiel beim Einkaufen oder Putzen.
Menschen sollen leichter aus der Werkstatt wechseln können.
Werkstatt für behinderte Menschen bedeutet: Dort arbeiten Menschen mit Behinderung zusammen.
Auch Menschen ohne Behinderung arbeiten dort.
Peer-Beratung soll stärker werden.
Peer-Beratung bedeutet: Menschen helfen anderen Menschen.
Sie geben ihre Erfahrungen weiter.
Menschen mit Behinderungen beraten andere Menschen mit Behinderungen.
Das steht im Newsletter vom Landschafts-Verband Rheinland.
Newsletter bedeutet: Ein Newsletter ist eine Nachricht mit Informationen.
Man bekommt ihn meist per E-Mail.
Köln (kobinet) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im Auftrag des Landschaftsausschusses ein Modellprojekt zur Entwicklung inklusiver Sozialräume umgesetzt. Ziel war es, Verfahren zur Verknüpfung von individueller Bedarfsfeststellung und fallübergreifender Quartiersarbeit zu erproben. Der Schwerpunkt der Umsetzung lag in der Städteregion Aachen. Die Auswertung von über 600 Bedarfsermittlungen sowie Fokusgruppen und Interviews zeigte zentrale Barrieren, etwa bei Mobilität, Tagesstruktur, Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialer Teilhabe.
Daraus wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet: eine stärkere Berücksichtigung von Umweltfaktoren in der Bedarfserhebung, der Ausbau barrierefreier Assistenzangebote, flexible Übergänge aus der Werkstatt für behinderte Menschen sowie die Stärkung von Peer-Beratung, wie es im Newsletter des LVR heißt.
Köln (kobinet) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im Auftrag des Landschaftsausschusses ein Modellprojekt zur Entwicklung inklusiver Sozialräume umgesetzt. Ziel war es, Verfahren zur Verknüpfung von individueller Bedarfsfeststellung und fallübergreifender Quartiersarbeit zu erproben. Der Schwerpunkt der Umsetzung lag in der Städteregion Aachen. Die Auswertung von über 600 Bedarfsermittlungen sowie Fokusgruppen und Interviews zeigte zentrale Barrieren, etwa bei Mobilität, Tagesstruktur, Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialer Teilhabe.
Daraus wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet: eine stärkere Berücksichtigung von Umweltfaktoren in der Bedarfserhebung, der Ausbau barrierefreier Assistenzangebote, flexible Übergänge aus der Werkstatt für behinderte Menschen sowie die Stärkung von Peer-Beratung, wie es im Newsletter des LVR heißt.
Lesermeinungen