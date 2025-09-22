Menu Close

Inklusiver Sozialraum: Modellprojekt liefert wertvolle Erkenntnisse

Veröffentlicht am 22.09.2025 07:21 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: LVR

Köln (kobinet) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat im Auftrag des Landschaftsausschusses ein Modellprojekt zur Entwicklung inklusiver Sozialräume umgesetzt. Ziel war es, Verfahren zur Verknüpfung von individueller Bedarfsfeststellung und fallübergreifender Quartiersarbeit zu erproben. Der Schwerpunkt der Umsetzung lag in der Städteregion Aachen. Die Auswertung von über 600 Bedarfsermittlungen sowie Fokusgruppen und Interviews zeigte zentrale Barrieren, etwa bei Mobilität, Tagesstruktur, Beschäftigungsmöglichkeiten und sozialer Teilhabe.

Daraus wurden konkrete Handlungsempfehlungen abgeleitet: eine stärkere Berücksichtigung von Umweltfaktoren in der Bedarfserhebung, der Ausbau barrierefreier Assistenzangebote, flexible Übergänge aus der Werkstatt für behinderte Menschen sowie die Stärkung von Peer-Beratung, wie es im Newsletter des LVR heißt.

Link zu detaillierten Ergebnissen der Auswertung

