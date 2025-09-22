Menu Close

Herbst der Reformen kann beginnen

Veröffentlicht am 22.09.2025 07:52 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Person mit kobinet-T-Shirt mit Blick auf den Reichstag
Foto: Susanne Göbel
Foto: Susanne Göbel

Berlin (kobinet) Den sommerlichen Temperaturen folgt herbstliches Wetter. Mit dem heutigen Eintritt in den Herbst fragen sich viele Menschen mit Behinderung, was der von Bundeskanzler Friedrich Merz angekündigte "Herbst der Reformen" für sie bringen wird. Während der bereits für Mitte Juli 2025 zur Verbändeanhörung angekündigte Referentenentwurf für die Reform des Behindertengleichstellungsgesetzes (BGG) für mehr Barrierefreiheit – vor allem auch im privaten Bereich – in der Sommerhitze im Wirtschafts- und Innenministerium stecken geblieben ist, wird die derzeitige Diskussion hauptsächlich von Kürzungsvorschlägen im sozialen Bereich dominiert, wie die LIGA Selbstvertretung kritisiert.

Daher dürfe man gespannt darauf sein, was die Regierungskoalition aus CDU, SPD und CSU tatsächlich im angekündigten Herbst der Reformen auf den Weg bringt und welche Auswirkungen das auf behinderte Menschen haben wird.

Neben einer echten Reform für mehr Barrierefreiheit ging es bisher auch bei der in der letzten Legislaturperiode angekündigten Reform des Werkstättensystems nicht voran. Die vor allem von der CDU und deren behindertenpolitischem Sprecher Wilfried Oellers favorisierte Wiedereinführung der Förderung von Werkstätten für behinderte Menschen aus Mitteln der Ausgleichsabgabe dürfte das System der Werkstätten eher fördern, statt die vor allem auch vom UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen geforderte Inklusion auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu unterstützen.

Ottmar Miles-Paul Meinung

