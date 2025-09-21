Willis Blick: Was ist „rechts“ und was hat „links“ damit zu tun?

In der Zeitung ZEIT gab es einen Artikel.
Der Autor heißt Jens Jessen.
Jessen schreibt: Die Linken sind schuld.
Schuld woran?
Die AfD wird stärker.
Das ist seine Meinung.
Jessen sagt etwas.
Die Linken reden zu viel über Vielfalt.
Vielfalt bedeutet: Alle Menschen sind verschieden.
Sie reden auch über Gender-Gerechtigkeit.
Gender-Gerechtigkeit bedeutet: Alle Geschlechter sind gleich wichtig.
Männer und Frauen sollen gleiche Rechte haben.
Andere Geschlechter auch.
Jessen sagt: Das hilft der AfD.
Ines Schwerdtner ist Chef-in der Linken-Partei.
Sie sagt: Das stimmt nicht.
Sie stimmt Jessen nicht zu.
Rechte und linke Politik-er streiten oft.
Das ist normal in der Politik.
Der Autor hat auch einen Text geschrieben.
Es ist eine Kolumne.
Eine Kolumne ist ein Text in der Zeitung.
Ein Autor schreibt seine Meinung.
Der Text war am 1. September auf kobinet.
Er kritisiert die Medien.
Er sagt: Die Medien wollen die Bürger erziehen.
Das ist schlecht für die Demokratie.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.
Manche Leute sagen: Der Text ist rechts.
Der Autor sagt: Das stimmt nicht.
Ich bin links.
Aber ich kritisiere trotzdem manche Sachen.
Das ist erlaubt.
Es gibt eine Gruppe.
Sie heißt: Krüppel gegen Rechts.
Was bedeutet rechts für diese Gruppe?
Sie meinen vor allem die AfD.
Die AfD behandelt behinderte Menschen schlecht.
Das nennt man diskriminieren.
Diskriminieren bedeutet: ungerecht behandeln.
Manche Menschen werden dann benachteiligt.
Das ist gegen das Grund-Gesetz.
Staufen (kobinet) Seltsame Frage? Nicht unbedingt, seitdem nach einem Artikel des ZEIT-Feuilletonisten Jens Jessen von Ende August in den politischen Feuilletons genau diese Frage hitzig diskutiert wird. Tenor des Artikels: Schuld am Aufstieg von Rechtsaußen sei die Linke selbst. Wokeness, Diversity und Gendergerechtigkeit seien das größte Geschenk, das die Linke der Rechten machen konnte. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, hat noch in derselben ZEIT-Ausgabe den Vorwurf Jessens zurückgewiesen. Zurzeit schaukelten sich wieder einmal rechte und linke Ränder gegenseitig hoch. Auch darüber, was es mit der politischen Mitte auf sich hat, wird in diesem Zusammenhang gestritten.
Mit der gerade aufkommenden Unklarheit und Verwirrung über die gängigen politischen Ortsbestimmungen hierzulande habe auch ich mich in Reaktionen auf meine Dissens-Kolumne vom 1. September konfrontiert gesehen. Darin kritisierte ich Erscheinungsformen einer die Bürger bevormundenden medialen Erziehungsdemokratie, ausgeübt durch einen hegemonialen schwarz-rot-grünen Mitteblock. Die Folge sei zunehmender Konformitätsdruck und abnehmende Meinungsdemokratie. Diese Stellungnahme wurde nun prompt als politisch rechts ausgelegt, obwohl ich in meinen Ausführungen die Begriffe „rechts“ und „links“ nicht verwendet habe und mich im Übrigen nach wie vor als politisch links verorte. Es besteht also offensichtlich Klärungs- und Verständigungsbedarf über die Begriffe „rechts“ und „links“ sowie über Zusammenhänge und mögliche Interdependenzen zwischen den so bezeichneten politischen Richtungen.
Jessens Kritik deckt sich in Teilen mit dem, was auch ich in meiner Kolumne beanstande. Anders als ich spricht er jedoch von „linken Diskurswächtern“ und meint in der Sache dennoch dasselbe wie ich, wenn er vom „Umerziehen-Wollen“ spricht oder von einem „akademischen Kleinbürgertum, das seine ideologische Diskursmacht durchsetzen möchte“. Übereinstimmend mit meiner Einschätzung ist auch seine Beobachtung: „Schalte ich den Deutschlandfunk ein, werde ich von morgens bis abends agitiert“ („oberlehrerhaft“ hieß es in meinem Text).
Naheliegend ist an dieser Stelle für mich die Frage: Wie definieren die „Krüppel gegen Rechts“ das „rechts“ in ihrem Namen? Gemeint ist damit im Wesentlichen die AfD beziehungsweise alle, die auf „gesichert rechtsextremistische“ Weise das in Grundgesetzartikel 3 garantierte Diskriminierungsverbot behinderter Menschen missachten. Darauf kann man sich formelhaft zurückziehen. Möchte man sich aber im eigenen Interesse in die gegenwärtige Debatte einschalten, scheint mir dazu mehr an politischer Argumentation in eigener Sache und Auseinandersetzung mit den Diskussionsbeiträgen anderer erforderlich. Wenn dazu von der Initiative etwas käme, würde dies kobinet-Lesende gewiss interessieren.
Umso mehr, als die Frage, was „rechts“ ist und wie damit umzugehen sei, heftig diskutiert wird. Ob man etwa – wie der progressiv oder eher links einzuordnende Per Leo als Erster vorgeschlagen hat – „mit Rechten reden“ sollte und wie es unlängst Boris Palmer in Tübingen unter lautstarken Protesten vorgemacht hat. Oder ob sich Liberale und Linke den Gesprächsavancen verweigern sollten, die ihnen ein offenbar rhetorisch hochbegabter Agitator der Rechten in den USA macht, der sich überdies als eine Art „compassionate right“ inszeniert, also den mitfühlenden Rechten performt und dem – wie mir aus der Ferne scheint – Sensibilität und Empathie nicht pauschal abgesprochen werden können. Die politisch motivierte, ob zu Recht oder zu Unrecht dem linken Lager zugerechnete Ermordung dieses Influencers in den USA dürfte Jens Jessen in seiner These bestärken, die Erfolge der politischen Rechten international gingen auf das Konto einer verfehlten, identitätspolitisch verkürzten und moralisch überheblichen Politik der Linken.
https://www.swr.de/swrkultur/leben-und-gesellschaft/woke-und-weltfremd-ist-die-linke-schuld-am-rechtsruck-forum-2025-09-17-100.html
Jens Jessen in DER ZEIT:
https://www.zeit.de/2025/37/politische-extreme-polarisierung-linke-afd-protest
