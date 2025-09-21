Willis Blick: Was ist „rechts“ und was hat „links“ damit zu tun?

schaut politisch nach rechts und links und sieht, es besteht Klärungsbedarf

Staufen (kobinet) Seltsame Frage? Nicht unbedingt, seitdem nach einem Artikel des ZEIT-Feuilletonisten Jens Jessen von Ende August in den politischen Feuilletons genau diese Frage hitzig diskutiert wird. Tenor des Artikels: Schuld am Aufstieg von Rechtsaußen sei die Linke selbst. Wokeness, Diversity und Gendergerechtigkeit seien das größte Geschenk, das die Linke der Rechten machen konnte. Die Co-Vorsitzende der Linkspartei, Ines Schwerdtner, hat noch in derselben ZEIT-Ausgabe den Vorwurf Jessens zurückgewiesen. Zurzeit schaukelten sich wieder einmal rechte und linke Ränder gegenseitig hoch. Auch darüber, was es mit der politischen Mitte auf sich hat, wird in diesem Zusammenhang gestritten.

Mit der gerade aufkommenden Unklarheit und Verwirrung über die gängigen politischen Ortsbestimmungen hierzulande habe auch ich mich in Reaktionen auf meine Dissens-Kolumne vom 1. September konfrontiert gesehen. Darin kritisierte ich Erscheinungsformen einer die Bürger bevormundenden medialen Erziehungsdemokratie, ausgeübt durch einen hegemonialen schwarz-rot-grünen Mitteblock. Die Folge sei zunehmender Konformitätsdruck und abnehmende Meinungsdemokratie. Diese Stellungnahme wurde nun prompt als politisch rechts ausgelegt, obwohl ich in meinen Ausführungen die Begriffe „rechts“ und „links“ nicht verwendet habe und mich im Übrigen nach wie vor als politisch links verorte. Es besteht also offensichtlich Klärungs- und Verständigungsbedarf über die Begriffe „rechts“ und „links“ sowie über Zusammenhänge und mögliche Interdependenzen zwischen den so bezeichneten politischen Richtungen.

Jessens Kritik deckt sich in Teilen mit dem, was auch ich in meiner Kolumne beanstande. Anders als ich spricht er jedoch von „linken Diskurswächtern“ und meint in der Sache dennoch dasselbe wie ich, wenn er vom „Umerziehen-Wollen“ spricht oder von einem „akademischen Kleinbürgertum, das seine ideologische Diskursmacht durchsetzen möchte“. Übereinstimmend mit meiner Einschätzung ist auch seine Beobachtung: „Schalte ich den Deutschlandfunk ein, werde ich von morgens bis abends agitiert“ („oberlehrerhaft“ hieß es in meinem Text).

Naheliegend ist an dieser Stelle für mich die Frage: Wie definieren die „Krüppel gegen Rechts“ das „rechts“ in ihrem Namen? Gemeint ist damit im Wesentlichen die AfD beziehungsweise alle, die auf „gesichert rechtsextremistische“ Weise das in Grundgesetzartikel 3 garantierte Diskriminierungsverbot behinderter Menschen missachten. Darauf kann man sich formelhaft zurückziehen. Möchte man sich aber im eigenen Interesse in die gegenwärtige Debatte einschalten, scheint mir dazu mehr an politischer Argumentation in eigener Sache und Auseinandersetzung mit den Diskussionsbeiträgen anderer erforderlich. Wenn dazu von der Initiative etwas käme, würde dies kobinet-Lesende gewiss interessieren.

Umso mehr, als die Frage, was „rechts“ ist und wie damit umzugehen sei, heftig diskutiert wird. Ob man etwa – wie der progressiv oder eher links einzuordnende Per Leo als Erster vorgeschlagen hat – „mit Rechten reden“ sollte und wie es unlängst Boris Palmer in Tübingen unter lautstarken Protesten vorgemacht hat. Oder ob sich Liberale und Linke den Gesprächsavancen verweigern sollten, die ihnen ein offenbar rhetorisch hochbegabter Agitator der Rechten in den USA macht, der sich überdies als eine Art „compassionate right“ inszeniert, also den mitfühlenden Rechten performt und dem – wie mir aus der Ferne scheint – Sensibilität und Empathie nicht pauschal abgesprochen werden können. Die politisch motivierte, ob zu Recht oder zu Unrecht dem linken Lager zugerechnete Ermordung dieses Influencers in den USA dürfte Jens Jessen in seiner These bestärken, die Erfolge der politischen Rechten international gingen auf das Konto einer verfehlten, identitätspolitisch verkürzten und moralisch überheblichen Politik der Linken.

Jens Jessen in DER ZEIT:

