Sonntag trifft IGEL: Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz

Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL zum Thema Mobbing

Foto: IGEL-Media

„Nach der Sommerpause sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag am 21. September 2025 offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Einen Tag nach dem Weltkindertag fragen wir: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte. Jenny teilt Erfahrungen aus Regel- und Sehbehindertenschule; Sascha erinnert an harte Grundschuljahre und solidarische Peers im Gymnasium. Klar wird: Mobbing passiert auch ‚in der Glaskugel‘ – in speziellen Förder-Settings und sogar innerhalb von Communities. Strukturelle Hürden wie fehlende Hilfsmittel, unvorbereitete Schulen, mangelnde Orientierung und Assistenz sowie Behördenstress schwächen Kinder zusätzlich. Wir sprechen über das gesellschaftliche Klima: Ellenbogendenken, konservative und rechte Diskurse – warum Haltung und Sprache an Schulen zählen. Langzeitfolgen sind real: Schweigekultur, Täter-Opfer-Umkehr, psychische Belastung – Muster, die bis in Ausbildung und Job nachwirken. Was hilft? Vertrauenspersonen, klare Anlaufstellen und ernst nehmen statt ‚Zähne zusammenbeißen‘. Empowerment heißt Sichtbarkeit: offen reden, Betroffene schützen – Scham muss die Seite wechseln.

Vorbildwirkung: Öffentliche Stimmen, die eigene Mobbingerfahrungen teilen, geben Eltern und Schülerinnen und Schülern Orientierung. Ausblick: In einer kommenden Folge mit Rehakind zeigen Studien, dass gute Hilfsmittelversorgung bei Kindern Entwicklung messbar stärkt. Unser Appell: Mehr Aufklärung, vernetzte Verbände, gemeinsame Aktionen statt Parallelstrukturen. Eure Perspektiven sind gefragt: Teilt Erlebnisse (gern anonym) – wir sammeln für eine mögliche Feedback-Folge im November oder Dezember.

Kontakt und Sprachnachrichten über unsere bekannten Kanäle und Profilseiten – oder per Mail an [email protected] „, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben mit der Rubrik Sonntag trifft IGEL.

