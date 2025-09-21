Menu Close

Sonntag trifft IGEL: Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz

Veröffentlicht am 21.09.2025 10:54 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Meinung (?)
Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email.
Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL zum Thema Mobbing
Cover des IGEL-Podcast Sonntag trifft IGEL zum Thema Mobbing
Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz", so lautet der Titel des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. Nach der Sommerpause sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Ein Tag nach dem Weltkindertag fragen sie: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte, wie es unter anderem in der Ankündigung heißt.

„Nach der Sommerpause sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag am 21. September 2025 offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Einen Tag nach dem Weltkindertag fragen wir: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte. Jenny teilt Erfahrungen aus Regel- und Sehbehindertenschule; Sascha erinnert an harte Grundschuljahre und solidarische Peers im Gymnasium. Klar wird: Mobbing passiert auch ‚in der Glaskugel‘ – in speziellen Förder-Settings und sogar innerhalb von Communities. Strukturelle Hürden wie fehlende Hilfsmittel, unvorbereitete Schulen, mangelnde Orientierung und Assistenz sowie Behördenstress schwächen Kinder zusätzlich. Wir sprechen über das gesellschaftliche Klima: Ellenbogendenken, konservative und rechte Diskurse – warum Haltung und Sprache an Schulen zählen. Langzeitfolgen sind real: Schweigekultur, Täter-Opfer-Umkehr, psychische Belastung – Muster, die bis in Ausbildung und Job nachwirken. Was hilft? Vertrauenspersonen, klare Anlaufstellen und ernst nehmen statt ‚Zähne zusammenbeißen‘. Empowerment heißt Sichtbarkeit: offen reden, Betroffene schützen – Scham muss die Seite wechseln.
Vorbildwirkung: Öffentliche Stimmen, die eigene Mobbingerfahrungen teilen, geben Eltern und Schülerinnen und Schülern Orientierung. Ausblick: In einer kommenden Folge mit Rehakind zeigen Studien, dass gute Hilfsmittelversorgung bei Kindern Entwicklung messbar stärkt. Unser Appell: Mehr Aufklärung, vernetzte Verbände, gemeinsame Aktionen statt Parallelstrukturen. Eure Perspektiven sind gefragt: Teilt Erlebnisse (gern anonym) – wir sammeln für eine mögliche Feedback-Folge im November oder Dezember.
Kontakt und Sprachnachrichten über unsere bekannten Kanäle und Profilseiten – oder per Mail an [email protected]„, heißt es in der Ankündigung der aktuellen Episode des Podcast Inklusion Ganz Einfach Leben mit der Rubrik Sonntag trifft IGEL.

Ottmar Miles-Paul Meinung

