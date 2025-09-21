Sonntag trifft IGEL: Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz

Bad Segeberg / Halle (kobinet)
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Hör-Sendung im Internet.
Man kann sie jeder-zeit hören.
Der Podcast heißt IGEL.
Das bedeutet: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit.
Niemand wird ausgeschlossen.
In der neuen Folge geht es um Mobbing.
Mobbing bedeutet: Andere Menschen ärgern.
Das tut der Seele weh.
Das Thema ist: Mobbing stoppen.
Kinder und Erwachsene brauchen Schutz.
Sascha Lang und Jennifer Sonntag sprechen im Podcast.
Sie sprechen offen über Mobbing.
Mobbing bei Kindern ist ein großes Problem.
Am 21. September 2025 war der Welt-Kinder-Tag.
Einen Tag später sprechen sie über das Thema.
Die beiden fragen:
Wie kann frühe Inklusion gut funktionieren?
Sie sprechen über Grund-Schulen.
Sie sprechen auch über weiter-führende Schulen.
Mit-Schüler mobben andere Kinder.
Auch die Schul-Systeme mobben Kinder.
Manchmal mobben auch Lehr-Kräfte.
Jenny teilt ihre Erfahrungen.
Sie war in einer Regel-Schule.
Sie war auch in einer Seh-Behinderten-Schule.
Sascha erinnert sich an seine Grund-Schul-Zeit.
Die Zeit war schwer für ihn.
Im Gymnasium halfen ihm seine Mit-Schüler.
Solidarisch bedeutet: Menschen helfen sich.
Der Staat hilft den Bürgern auch.
Mobbing passiert überall.
Es passiert auch in speziellen Förder-Schulen.
Es passiert in Communities von Menschen mit Behinderung.
Communities bedeutet: Gruppen von Menschen.
Sie haben etwas Gemeinsames.
Das ist wie in einer Glas-Kugel.
Man denkt: Hier ist alles sicher.
Aber das stimmt nicht.
Es gibt viele Probleme im System.
System-Probleme bedeutet: Probleme im ganzen System.
Diese Probleme kommen nicht von einer Person.
Sie kommen von schlechten Regeln.
Zum Beispiel fehlen Hilfs-Mittel.
Schulen sind oft nicht vorbereitet.
Es gibt keine gute Hilfe.
Orientierung bedeutet: Hilfe beim Zurecht-Finden.
Jemand zeigt den richtigen Weg.
Es fehlt Assistenz.
Der Stress mit Behörden ist groß.
Das gesellschaftliche Klima ist wichtig.
Viele Menschen denken nur an sich selbst.
Das nennt man Ellenbogen-Denken.
Ellenbogen-Denken bedeutet: Nur an sich selbst denken.
Eine Person will nur Vorteile für sich.
Sie schadet anderen für ihren Vorteil.
Bestimmte politische Gespräche machen es schlimmer.
Konservativ bedeutet: Alte Regeln behalten.
Nichts ändern wollen.
Das Alte ist gut.
Diskurs bedeutet: Gespräche über wichtige Themen.
Viele Menschen reden über ein Thema.
Sie tauschen ihre Gedanken aus.
Die Haltung an Schulen ist wichtig.
Die Sprache an Schulen ist wichtig.
Mobbing hat Lang-Zeit-Folgen.
Viele Menschen schweigen über Mobbing.
Oft wird das Opfer zum Täter gemacht.
Das nennt man Täter-Opfer-Umkehr.
Täter-Opfer-Umkehr bedeutet: Die Schuld wird verdreht.
Das Opfer wird als Täter dargestellt.
Der echte Täter wird als Opfer dargestellt.
Die seelische Belastung ist groß.
Psychisch bedeutet: Das betrifft die Seele.
Das betrifft die Gefühle und Gedanken.
Diese Muster wirken bis in den Job nach.
Was kann helfen?
Vertrauens-Personen sind wichtig.
Es braucht klare Anlauf-Stellen.
Man muss Betroffene ernst nehmen.
Man soll nicht sagen: Zähne zusammen-beißen.
Selbst-bestimmung bedeutet Sicht-Barkeit.
Selbst-bestimmung bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.
Niemand anders entscheidet.
Empowerment ist das englische Wort für Selbst-bestimmung.
Offen reden hilft.
Betroffene müssen geschützt werden.
Die Scham muss die Seite wechseln.
Nicht die Opfer sollen sich schämen.
Die Täter sollen sich schämen.
Öffentliche Stimmen sind wichtig.
Sie teilen ihre eigenen Mobbing-Erfahrungen.
Das gibt Eltern und Schülern Hilfe.
Es wird eine neue Folge geben.
Die Folge ist mit Rehakind.
Studien zeigen etwas Wichtiges:
Gute Hilfs-Mittel-Versorgung bei Kindern hilft.
Sie stärkt die Entwicklung.
Das kann man messen.
Messbar bedeutet: Man kann es mit Zahlen zeigen.
Man kann beweisen wie viel.
Der Appell der Podcast-Macher:
Es braucht mehr Aufklärung.
Verbände sollen sich vernetzen.
Es braucht gemeinsame Aktionen.
Nicht jeder soll alleine arbeiten.
Getrennte Systeme helfen nicht.
Parallel-Strukturen bedeutet: Es gibt 2 verschiedene Systeme.
Diese arbeiten getrennt.
Sie machen ähnliche Dinge.
Aber sie arbeiten nicht zusammen.
Die Hörer können mit-machen.
Sie können ihre Erlebnisse teilen.
Das kann auch anonym passieren.
Anonym bedeutet: Niemand weiß den Namen.
Die Person bleibt unbekannt.
Die Macher sammeln die Erfahrungen.
Es soll eine Feedback-Folge geben.
Das wird im November oder Dezember sein.
Man kann Kontakt aufnehmen.
Es gibt bekannte Kanäle und Profil-Seiten.
Man kann auch eine E-Mail schreiben.
Die Adresse ist: [email protected]
Man kann auch Sprach-Nachrichten schicken.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcast
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcast
Bad Segeberg / Halle (kobinet) "Mobbing stoppen – Kinder wie Erwachsene brauchen Schutz", so lautet der Titel des Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL) aus der Reihe Sonntag trifft IGEL. Nach der Sommerpause sprechen Sascha Lang und Jennifer Sonntag offen über Mobbing – besonders bei Kindern. Ein Tag nach dem Weltkindertag fragen sie: Wie gelingt frühe Inklusion wirklich? Im Fokus stehen Grund- und weiterführende Schulen – Mobbing durch Mitschülerinnen und Mitschüler, aber auch durch Strukturen und teilweise Lehrkräfte, wie es unter anderem in der Ankündigung heißt.
Lesermeinungen