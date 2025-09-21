Momentaufnahme 405



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Berlin (kobinet) Man muss freie und einfache Gedanken haben. Diese Gedanken sind wie Licht. Man muss diese Gedanken jeden Tag wiederholen. So wie die Sonne jeden Tag aufgeht. Die Sonne macht die Nacht hell. Das sagte Berthold Auerbach. Berthold Auerbach war ein Geschichten-Schreiber Er kam aus dem Schwarzwald. Berthold Auerbach hieß früher Moses Baruch Auerbacher. Er wurde am 28. Februar 1812 geboren. Das war in Nordstetten bei Horb am Neckar. Das ist ein kleiner Ort. Seine Familie war jüdisch. Die Familie wollte: Berthold soll Rabbiner werden. Rabbiner bedeutet: Ein wichtiger Mann bei den Juden. Er ist ihr Lehrer und Leiter. Aber Berthold wollte denken und schreiben. Berthold ging auf das Gymnasium in Stuttgart. Gymnasium bedeutet: Eine Schule für kluge Kinder. Dort kann man das Abitur machen. Dann studierte er in Tübingen. Und in München und Heidelberg. Er studierte Philosophie, Geschichte und Jura. Philosophie bedeutet: Über das Leben nach-denken. Menschen fragen sich: Was ist richtig? Was ist falsch? Jura bedeutet: Das Studium von Gesetzen. Man lernt alles über Rechte. Berthold mochte den Philosophen Baruch de Spinoza sehr. Philosophen bedeutet: Menschen die viel nach-denken. Sie stellen wichtige Fragen über das Leben. Er übersetzte Texte von Spinoza. Übersetzte bedeutet: Aus einer Sprache in eine andere Sprache machen. Er schrieb auch über Spinozas Leben. So zeigte sich: Berthold wollte Schriftsteller werden. Schriftsteller bedeutet: Ein Beruf. Schriftsteller schreiben Bücher für andere Menschen. 1843 hatte Berthold großen Erfolg. Er schrieb die Schwarzwälder Dorf-Geschichten. In diesen Geschichten schrieb er über Menschen. Die Menschen lebten einfach auf dem Land. Auerbach schrieb sehr menschlich über das Land-Leben. Er sah auch gesellschaftliche Probleme. Gesellschaftliche bedeutet: Es hat mit allen Menschen zu tun. Es geht um das Zusammen-leben von Menschen. Deshalb gilt er als Begründer der deutschen Dorf-Geschichte. Begründer bedeutet: Eine Person die etwas Neues macht. Zum Beispiel: Eine Firma oder einen Verein. Viele andere Schriftsteller lernten von ihm. Später schrieb Auerbach mehr Bücher. Ein Buch hieß Barfüßele (1856). Ein anderes Buch hieß Auf der Höhe (1865). Seine Bücher lasen Menschen in ganz Deutschland. Die Bücher wurden in viele Sprachen übersetzt. Auerbach wurde ein sehr bekannter Schriftsteller. Auerbach lebte erst in einer kleinen Schwarzwald-Gemeinde. Später reiste er weit weg bis ans Mittel-Meer. Er starb am 8. Februar 1882 in Cannes. Das ist in Frankreich. Seine Geschichten über das Schwarzwald-Leben gibt es noch heute. Die Geschichten zeigen uns: So lebten die Menschen früher. Dieser Text ist in Leichter Sprache nach DIN SPEC 33429. Sonnenuntergang

Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Man muss freie, einfache Gedanken des Lichtes täglich wiederholen, wie die Sonne täglich aufgeht und die Nacht verscheucht. Berthold Auerbach



Sonnenuntergang

Berthold Auerbach – Der Erzähler aus dem Schwarzwald

Berthold Auerbach, eigentlich Moses Baruch Auerbacher, wurde am 28. Februar 1812 im kleinen Ort Nordstetten bei Horb am Neckar geboren. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf, die ihn ursprünglich für das Rabbineramt bestimmte. Doch schon früh zog es ihn hinaus in die Welt des Denkens und Schreibens.

Nach dem Besuch des Gymnasiums in Stuttgart studierte er in Tübingen, München und Heidelberg Philosophie, Geschichte und Jura. Besonders die Philosophie von Baruch de Spinoza faszinierte ihn – so sehr, dass er eine Übersetzung und eine Lebensbeschreibung Spinozas veröffentlichte. Diese Arbeiten zeigten, wohin sein Weg führen würde: nicht ins Predigtamt, sondern in die Literatur.

Sein großer Durchbruch gelang 1843 mit den „Schwarzwälder Dorfgeschichten“. In diesen Erzählungen brachte er das einfache Leben der Menschen seiner Heimat in die Literatur. Auerbach schaffte es, das Ländliche mit einer warmen Menschlichkeit und einem klaren Blick für gesellschaftliche Fragen zu verbinden. Damit gilt er als Begründer der deutschen „Dorfgeschichte“ – einer literarischen Form, die später viele Autoren inspirierte.

In den folgenden Jahren erschienen weitere Werke wie „Barfüßele“ (1856) oder der Gesellschaftsroman „Auf der Höhe“ (1865). Seine Bücher wurden weit über Deutschland hinaus gelesen und in viele Sprachen übersetzt. Auerbachs Erfolg machte ihn zu einem der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit.

Sein Leben führte ihn von der kleinen Schwarzwaldgemeinde bis an die Mittelmeerküste. Am 8. Februar 1882 starb er in Cannes, Frankreich. Doch seine Geschichten über das Schwarzwaldleben leben bis heute weiter – als literarisches Fenster in eine vergangene Welt.

