Menu Close

Momentaufnahme 405

Veröffentlicht am 21.09.2025 12:00 von Irina Tischer in der Kategorie Nachricht (?)
Der Umriss eine Menschen vor dem Hintergrund eines Sonnenuntergangs am Meer
Sonnenuntergang
Foto: Irina Tischer

Berlin (kobinet) Man muss freie, einfache Gedanken des Lichtes täglich wiederholen, wie die Sonne täglich aufgeht und die Nacht verscheucht. Berthold Auerbach

Berthold Auerbach – Der Erzähler aus dem Schwarzwald
Berthold Auerbach, eigentlich Moses Baruch Auerbacher, wurde am 28. Februar 1812 im kleinen Ort Nordstetten bei Horb am Neckar geboren. Er wuchs in einer jüdischen Familie auf, die ihn ursprünglich für das Rabbineramt bestimmte. Doch schon früh zog es ihn hinaus in die Welt des Denkens und Schreibens.
Nach dem Besuch des Gymnasiums in Stuttgart studierte er in Tübingen, München und Heidelberg Philosophie, Geschichte und Jura. Besonders die Philosophie von Baruch de Spinoza faszinierte ihn – so sehr, dass er eine Übersetzung und eine Lebensbeschreibung Spinozas veröffentlichte. Diese Arbeiten zeigten, wohin sein Weg führen würde: nicht ins Predigtamt, sondern in die Literatur.
Sein großer Durchbruch gelang 1843 mit den „Schwarzwälder Dorfgeschichten“. In diesen Erzählungen brachte er das einfache Leben der Menschen seiner Heimat in die Literatur. Auerbach schaffte es, das Ländliche mit einer warmen Menschlichkeit und einem klaren Blick für gesellschaftliche Fragen zu verbinden. Damit gilt er als Begründer der deutschen „Dorfgeschichte“ – einer literarischen Form, die später viele Autoren inspirierte.
In den folgenden Jahren erschienen weitere Werke wie „Barfüßele“ (1856) oder der Gesellschaftsroman „Auf der Höhe“ (1865). Seine Bücher wurden weit über Deutschland hinaus gelesen und in viele Sprachen übersetzt. Auerbachs Erfolg machte ihn zu einem der bekanntesten Schriftsteller seiner Zeit.
Sein Leben führte ihn von der kleinen Schwarzwaldgemeinde bis an die Mittelmeerküste. Am 8. Februar 1882 starb er in Cannes, Frankreich. Doch seine Geschichten über das Schwarzwaldleben leben bis heute weiter – als literarisches Fenster in eine vergangene Welt.
Irina Tischer Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x