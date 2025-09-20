Projekte für Kinderrechte ausgezeichnet

HANNOVER (kobinet)

In Nieder-Sachsen gibt es einen besonderen Preis. Der Preis heißt: Ich kenne meine Rechte. Dieser Preis wird jedes Jahr verliehen. Der Preis ist für Gruppen und Vereine. Diese Gruppen helfen Kindern bei ihren Rechten. Der Preis hat 9.000 Euro.

Es gibt 3 verschiedene Bereiche. Bereiche bedeutet: Man macht Gruppen. Ähnliche Sachen kommen in eine Gruppe. So findet man Sachen leichter. Jeder Bereich bekommt 3.000 Euro. Alle 3 Bereiche sind gleich wichtig.

Dr. Andreas Philippi hat die Preise verliehen. Er ist Minister in Nieder-Sachsen. Er kümmert sich um Soziales und Gesundheit. Die Preis-Verleihung war in Hannover. Diese Projekte haben gewonnen:

Bereich Recht auf Mit-Reden: Mit-Reden bedeutet: Du darfst mit-sprechen. Du kannst bei Entscheidungen mit-machen. Du hast eine Stimme. Andere müssen auf dich hören. Die Jugend-Räte im Land-Kreis Lüneburg haben gewonnen.

Jugend-Räte sind Gruppen von jungen Menschen. Diese jungen Menschen sprechen für andere junge Menschen. Sie sagen ihre Meinung zu wichtigen Sachen. Sie helfen bei Entscheidungen mit. Ein Land-Kreis ist ein Gebiet. In diesem Gebiet sind viele Städte und Dörfer.

Das Projekt ist vom Albert-Schweitzer-Familien-Werk e. V. Das ist ein Verein. Der Verein ist in Bleckede. Ein Familien-Werk hilft Familien. Es bietet Beratung und Unterstützung an. Familien können dort Hilfe bekommen.

Bereich Kinder-Rechte bekannt machen: Das Kinder-Rechte-Mitmach-Heft hat gewonnen. Das ist ein Heft für Kinder. In dem Heft stehen die Rechte von Kindern. Kinder können in dem Heft mit-machen. Sie können malen oder schreiben.

Das Heft ist von der Jugend-Kunst-Schule buntich e. V. Das ist ein Verein. Der Verein ist in Braunschweig. Das ist eine Schule für junge Menschen. Dort lernen sie Kunst zu machen. Sie können malen oder basteln.

Bereich Recht auf Schutz: Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiff-Brüchiger hat gewonnen. Ein Schiff-Brüchiger ist eine Person auf einem Schiff. Das Schiff ist kaputt gegangen. Die Person ist im Wasser. Sie braucht Hilfe.