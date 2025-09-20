Menu Close

Projekte für Kinderrechte ausgezeichnet

Veröffentlicht am 20.09.2025 13:00 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Bild eines goldenen Pokals
Preis gewonnen !
Foto: Pixabay/OpenClipart-Vectors

HANNOVER (kobinet) Unter dem Motto "Ich kenne meine Rechte" werden in Niedersachsen jährlich Aktionen und Initiativen ausgezeichnet, die sich besonders um Kinderrechte verdient machen. Der Preis ist mit insgesamt 9.000 Euro dotiert. Er wird in drei gleichberechtigten Kategorien mit jeweils 3.000 Euro verliehen. Auch in diesem Jahr wurde der KinderHabenRechtePreis wieder durch Schirmherrn und niedersächsischen Minister für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. Andreas Philippi, in Hannover verliehen.

Den Preis erhielten folgende Projekte in den jeweiligen Kategorien:

Kategorie: Recht auf Beteiligung – Jugendräte im Landkreis Lüneburg, Albert-Schweitzer-Familienwerk e. V. Bleckede

Kategorie: Kinderrechte bekannt machen – „Kinderrechte-Mitmach-Heft“, Jugendkunstschule buntich e. V. Braunschweig

Kategorie: Recht auf Schutz – Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DLRG Jugend) Niedersachsen, Bad Nenndorf

Hartmut Smikac Nachricht

