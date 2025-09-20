Laura Maria Strehl: Frankfurt im Herzen – Visionen für eine inklusive Gesellschaft

Bad Segeberg / Frankfurt
Es gibt einen neuen Podcast.
Podcast bedeutet: Sendung zum Hören im Internet.
Man kann sie jeder-zeit anhören.
Der Podcast heißt: Inklusion Ganz Einfach Leben.
Die Abkürzung ist: IGEL.
Der Moderator heißt Sascha Lang.
Moderator bedeutet: Person die eine Sendung leitet.
Der Moderator stellt Fragen.
Er hilft beim Gespräch.
Er nennt sich auch: Der Inklusator.
Inklusator bedeutet: Person die für Inklusion arbeitet.
Er hilft Menschen mit Behinderung.
Er sorgt dafür dass alle mit-machen können.
Das bedeutet: Er macht Inklusion bekannt.
Diesmal ist Laura Maria Strehl zu Gast.
Sie ist 22 Jahre alt.
Laura liebt ihre Stadt Frankfurt sehr.
Sie setzt sich für Inklusion ein.
Inklusion bedeutet: Alle Menschen gehören dazu.
Niemand wird ausgeschlossen.
Laura macht viele wichtige Sachen.
Sie baut Gruppen auf.
Diese Gruppen nennt man: Communities.
Communities bedeutet: Gruppen von Menschen.
Diese Menschen haben gleiche Interessen.
Sie treffen sich oft.
Sie helfen sich gegenseitig.
Sie beseitigt Hindernisse für Menschen.
Laura zeigt: Menschen treffen sich.
Das hilft.
Menschen verstehen sich dann besser.
Im Podcast spricht Laura über viele Themen.
Sie sagt: Assistenz sind meine Augen.
Assistenz bedeutet: Hilfe für Menschen im Alltag.
Zum Beispiel beim Einkaufen.
Oder beim Putzen.
Aber nicht meine Leistung.
Das bedeutet: Andere helfen ihr beim Sehen.
Aber sie macht ihre Arbeit selbst.
Laura studiert bei der Stadt Frankfurt.
Laura ist Stadt-Teil-Botschafterin.
Stadt-Teil-Botschafterin bedeutet: Person die für einen Stadt-Teil spricht.
Sie kennt viele Menschen dort.
Sie hilft bei Problemen.
Sie vertritt die Menschen.
Sie macht Projekte für Menschen.
Die Projekte bringen Menschen zusammen.
Sie hat eine WhatsApp-Gruppe für Frauen gemacht.
WhatsApp-Gruppe bedeutet: Chat für das Handy.
Dort können viele Menschen zusammen schreiben.
Alle können die Nachrichten lesen.
Man kann Bilder schicken.
Die Gruppe hat 30 kleinere Gruppen.
Dort können sich Frauen austauschen.
Laura erzählt von einem Kuchen-Stand.
Dort hat sie viel gelernt.
Manchmal geht etwas schief.
Dann lernt man daraus.
Und macht weiter.
Laura macht auch Erlebnis-Parcours.
Erlebnis-Parcours bedeutet: Besonderer Weg mit Stationen.
An jeder Station kann man etwas machen.
Man geht von Station zu Station.
Dort lernt man etwas.
Bei dem Parcours können Menschen ausprobieren:
Wie ist es blind zu sein?
Sie bekommen einen Blinden-Stock.
Blindenstock bedeutet: Weißer Stock für blinde Menschen.
Blinde Menschen benutzen ihn zum Gehen.
Er hilft beim Tasten.
Und eine spezielle Brille.
Dann verstehen sie besser.
Wie blinde Menschen leben.
Laura liebt Frankfurt sehr.
Sie findet: Frankfurt ist vielfältig.
Vielfältig bedeutet: Es gibt viele verschiedene Sachen.
Die Sachen sind nicht alle gleich.
Man hat viele Möglichkeiten.
Das bedeutet: Viele verschiedene Menschen leben dort.
Laura gibt praktische Tipps.
Sie motiviert andere Menschen.
Der Podcast hilft im Alltag.
Hier kannst du die neue Folge hören
Bad Segeberg / Frankfurt (kobinet) "Frankfurt im Herzen - Visionen für eine inklusive Gesellschaft", so lautet der Titel des aktuellen Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Inklusator Sascha Lang ist diesmal die 22-jährige Laura Maria Strehl. Sie brennt nicht nur für Inklusion, sondern auch für Frankfurt, wo sie sich in verschiedenen Bereichen engagiert. "Sie baut Communities, räumt Barrieren aus dem Weg und zeigt: Begegnung wirkt", wie es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts heißt.
„Laura Maria Strehl (22) brennt für Inklusion – und für Frankfurt. Sie baut Communities, räumt Barrieren aus dem Weg und zeigt: Begegnung wirkt. Warum sie ‚Assistenz = meine Augen, nicht meine Leistung‘ sagt. Wie ihr duales Studium Public Administration bei der Stadt Frankfurt startet. Stadtteilbotschafterin mit Mission: Projekte, die wirklich Menschen verbinden. Eine Frauen-WhatsApp-Community mit 30 Gruppen – Austausch auf Augenhöhe. Von Bürokratie zu Lösungen: Nachteilsausgleich, Technik, Braille & Co. Scheitern, lernen, weitergehen: Was ein Kuchenstand Laura beigebracht hat. Erlebnis-Parcours mit Blindenstock & Simulationsbrillen: Aha-Momente garantiert. Frankfurt jenseits der Klischees: Vielfalt, Haltung und ganz viel Machergeist. Praktische Tipps, starke Zitate – und jede Menge Motivation. Hör rein und nimm mit, was im Alltag sofort hilft“, heißt es unter anderem in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcasts.
Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcasts
Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts
