Laura Maria Strehl: Frankfurt im Herzen – Visionen für eine inklusive Gesellschaft

Cover des IGEL-Podcast mit Laura-Maria Strehl aus Frankfurt

Foto: IGEL-Media

Bad Segeberg / Frankfurt (kobinet) "Frankfurt im Herzen - Visionen für eine inklusive Gesellschaft", so lautet der Titel des aktuellen Podcasts Inklusion Ganz Einfach Leben (IGEL). Zu Gast beim Inklusator Sascha Lang ist diesmal die 22-jährige Laura Maria Strehl. Sie brennt nicht nur für Inklusion, sondern auch für Frankfurt, wo sie sich in verschiedenen Bereichen engagiert. "Sie baut Communities, räumt Barrieren aus dem Weg und zeigt: Begegnung wirkt", wie es in der Ankündigung der aktuellen Episode des IGEL-Podcasts heißt.

„Laura Maria Strehl (22) brennt für Inklusion – und für Frankfurt. Sie baut Communities, räumt Barrieren aus dem Weg und zeigt: Begegnung wirkt. Warum sie ‚Assistenz = meine Augen, nicht meine Leistung‘ sagt. Wie ihr duales Studium Public Administration bei der Stadt Frankfurt startet. Stadtteilbotschafterin mit Mission: Projekte, die wirklich Menschen verbinden. Eine Frauen-WhatsApp-Community mit 30 Gruppen – Austausch auf Augenhöhe. Von Bürokratie zu Lösungen: Nachteilsausgleich, Technik, Braille & Co. Scheitern, lernen, weitergehen: Was ein Kuchenstand Laura beigebracht hat. Erlebnis-Parcours mit Blindenstock & Simulationsbrillen: Aha-Momente garantiert. Frankfurt jenseits der Klischees: Vielfalt, Haltung und ganz viel Machergeist. Praktische Tipps, starke Zitate – und jede Menge Motivation. Hör rein und nimm mit, was im Alltag sofort hilft“, heißt es unter anderem in der Ankündigung dieser Episode des IGEL-Podcasts.

Link zur aktuellen Episode des IGEL-Podcasts

Link zu allen bisher erschienenen Episoden des IGEL-Podcasts