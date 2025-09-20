Access erhielt Zukunftswege Preis 2025 der Commerzbank

Bild von der Zukunftswege Preisverleihung 2025 an Accee

Foto: Mirco Liege

Frankfurt / Nürnberg (kobinet) "Dieser Preis gebührt unserem gesamten Team", freuen sich Andrea Seeger und Kristin Feuerstein. Die Geschäftsführerin und die Inklusionsberaterin durften am Abend des 18. September 2025 in Frankfurt am Main stellvertretend für den Fachdienst Access – Inklusion im Arbeitsleben den Zukunftswege-Preis 2025 der Commerzbank-Stiftung entgegennehmen. Der Zukunftswege-Preis gehört zu den höchstdotierten Auszeichnungen für berufliche Teilhabe in Deutschland. Prämiert werden mit ihm gemeinnützige Organisationen aus zwei Kategorien, die sich in besonders überzeugender, kreativer und wirksamer Weise um die Integration benachteiligter Jugendlicher bemühen. Access – Inklusion im Arbeitsleben ist nun eine davon.

Sechs Organisationen wurden in diesem Jahr mit dem ZukunftsWege-Preis bedacht. Wie Heike Heuberger, Jurymitglied und Vorständin der Commerzbank-Stiftung, betonte, handele es sich bei ihnen allesamt um Einrichtungen, die Zukunft auf vorbildhafte Weise gestalten – „ganz praktisch, individuell und mit großer Wirkung“. Organisationen wie Access und die weiteren Preisträger zeigten, so Heuberger, „wie nachhaltige Teilhabe gelingen kann, wenn junge Menschen nicht auf ihre Defizite, sondern auf ihre Potenziale hin begleitet werden. Das stärkt die jungen Menschen, aber eben auch unser Gemeinwesen.“ Access im Speziellen würdigte die Jury als vorbildhaft in seiner Arbeit mit Jugendlichen mit Behinderungen. Individuell, pragmatisch und auf immer wieder innovative Weise würden junge Menschen beim Übergang von Förderschulen auf den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützt.

„Dass wir einen so bedeutenden Preis erhalten, freut uns sehr und erfüllt uns mit großem Stolz“, sagte Andrea Seeger, Geschäftsführerin von Access – Inklusion im Arbeitsleben. „Wir sehen ihn als klares Indiz dafür, dass all das Herzblut und die kreativen Ideen, die unser Team in seine Arbeit steckt, wahrgenommen und geschätzt werden – und das sogar bundesweit! Insofern ist der ZukunftsWege-Preis uns ein Ansporn, auch weiterhin unser Bestes für Inklusion und die Belange von jungen Menschen mit Behinderungen zu geben.“

Über den ZukunftsWege-Preis

Der Preis wurde 2023 von der Commerzbank-Stiftung ins Leben gerufen. Er zeichnet bundesweit gemeinnützige Einrichtungen aus, die Jugendlichen mit sozialen oder gesundheitlichen Benachteiligungen den Einstieg in Ausbildung und Beruf ermöglichen – und ihnen damit Teilhabe und Zukunftsperspektiven eröffnen. Weitere Informationen über den ZukunftsWege-Preis 2025 unter www.commerzbank-stiftung.de.

Über Access – Inklusion im Arbeitsleben

Um Menschen mit Behinderungen und besonderen Unterstützungsbedarfen auch im Berufsleben gesellschaftliche Teilhabe zu ermöglichen, unterstützt die gemeinnützige Access GmbH sie dabei, einen passenden Arbeitsplatz zu finden. Der Fachdienst mit Standorten in Bamberg, Erlangen, Fürth und Nürnberg hat seit 1998 Erfahrung in der beruflichen Inklusion. Das Unternehmen arbeitet im Auftrag von öffentlichen Stellen und im Rahmen verschiedener Projekte, um die Chancen von Menschen mit Behinderungen auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt zu verbessern – sowohl hinsichtlich der Suche als auch dem Erhalt eines passenden Arbeitsplatzes. Zudem kooperiert Access mit örtlichen Integrationsfachdiensten, Werkstätten für behinderte Menschen sowie (Förder-)Schulen und berät Unternehmen bei der Schaffung und Gestaltung von inklusiven Arbeitsplätzen. Access hat mehr als 1.500 betriebliche Kooperationspartner und wurde für seine Arbeit bereits vielfach ausgezeichnet.

Access lebt Inklusion: 20 Prozent der Beschäftigten von Access sind selbst schwerbehindert und stehen damit sinnbildlich für den exzellenten Beitrag von Inklusion zur Erfüllung der Unternehmensziele. Weitere Informationen gibt es unter www.access-inklusion.de.

Das gemeinnützige Unternehmen muss gerade für seine innovative Projektarbeit immer wieder beträchtliche Eigenmittel aufbringen und ist deshalb auf Zuwendungen angewiesen. Unterstützt werden kann Access zum Beispiel im Rahmen einer Fördermitgliedschaft. Informationen dazu finden sich unter www.access-inklusion.de/inklusion-foerdern.