Berlin (kobinet)

Die Eingliederungs-Hilfe muss weiter entwickelt werden. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Unterstützung für Menschen mit Behinderung. Das muss mit Fakten gemacht werden. Es gibt schon gute Untersuchungen dazu.

Das BTHG bedeutet: Bundes-Teil-Habe-Gesetz. Das Bundes-Teil-Habe-Gesetz hilft Menschen mit Behinderung. Es gibt ihnen mehr Rechte. Es gab eine Bewertung von diesem Gesetz. Die BAR bedeutet: Bundes-Arbeits-Gemeinschaft für Rehabilitation. Das ist eine Gruppe von Experten.

Rehabilitation bedeutet: Etwas wieder heil machen. Zum Beispiel nach einer Krankheit. Die BAR hat Berichte über Teil-Habe-Verfahren geschrieben. Teil-Habe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Diese Berichte sind eine gute Grund-Lage.

Viele Menschen reden über hohe Kosten. Sie sagen: Die Eingliederungs-Hilfe wird viel teurer. Das stimmt aber nicht ganz.

Die Kosten sind seit 2018 nur wenig gestiegen. Menschen mit Behinderungen bekommen mehr Leistungen. Leistungen bedeutet: Hilfe vom Staat. Zum Beispiel Geld oder Unterstützung. Das kostet nur wenige Prozent mehr. Prozent bedeutet: Ein Teil von 100.

Das Zeichen ist %. Die meisten Kosten-Steigerungen haben andere Gründe: - Die Löhne werden höher - Alles wird teurer - Es gibt mehr Menschen die Hilfe brauchen - Viele Menschen werden älter

- Die Verwaltung arbeitet nicht gut Verwaltung bedeutet: Das Amt regelt wichtige Dinge. Zum Beispiel in der Stadt.

Prof. Dr. Sigrid Arnade hat das erklärt. Sie hat für den Deutschen Behinderten-Rat gesprochen. Das war bei einem Gespräch am 12. September 2024. Das Gespräch war im Bundes-Ministerium für Arbeit und Soziales. Bundes-Ministerium bedeutet: Das ist ein Amt in Deutschland. Da arbeiten Menschen für die Regierung.