Sexkaufverbot könnte auch Unterstützung durch Sexualassistenz betreffen

Berlin (kobinet)

Menschen mit Behinderung haben oft Probleme mit ihrer Sexualität. Sexualität bedeutet: Alles was mit Liebe und Sex zu tun hat. Das sagt Rechts-Anwalt Dr. Martin Theben. Rechts-Anwalt bedeutet: Ein Fach-Mann für Gesetze. Er hilft Menschen vor Gericht. Es gibt viele Barrieren für Menschen mit Behinderung.

Barriere bedeutet: Etwas ist im Weg. Man kann nicht weiter gehen. Die Zeitung taz hat über ein Bündnis geschrieben. Ein Bündnis ist eine große Familie. Oder eine Gruppe beim Computer-Spiel. Das Bündnis ist gegen ein Sex-Kauf-Verbot.

Sex-Kauf-Verbot bedeutet: Menschen dürfen keinen Sex kaufen. Das ist dann verboten. Die CDU will dieses Verbot. CDU ist eine Partei in Deutschland. Menschen mit Behinderung können Hilfe bekommen. Diese Hilfe heißt Sexual-Assistenz.

Sexual-Assistenz bedeutet: Hilfe beim Sex. Fach-Leute helfen Menschen mit Behinderung. Das ist anders als Prostitution. Prostitution bedeutet: Sex für Geld anbieten. Menschen verkaufen ihren Körper. Ein Sex-Kauf-Verbot würde auch diese Hilfe verbieten.

Martin Theben war früher Jugendlicher. Damals konnte er nur mit Sex-Arbeit seine Sexualität leben. Das steht in dem Bericht. Ein Bündnis für legale Prostitution hat sich zusammen-getan. Legal bedeutet: Vom Staat erlaubt. Es ist kein Verbrechen.