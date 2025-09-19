Menu Close

Sexkaufverbot könnte auch Unterstützung durch Sexualassistenz betreffen

Veröffentlicht am 19.09.2025 07:43 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Dr. Martin Theben
Dr. Martin Theben
Foto: privat

Berlin (kobinet) "Behinderte Menschen stoßen auf viele Barrieren, wenn es darum geht, ihre Sexualität auszuleben", wird der Rechtsanwalt Dr. Martin Theben in einem Beitrag der Tageszeitung taz über ein Bündnis gegen das von der CDU geforderte Sexkaufverbot zitiert. Für Menschen mit Behinderungen gebe es die Möglichkeit, Unterstützung durch Sexualassistenz zu erhalten. Ein totales Sexkaufverbot würde jedoch auch diese Form der Arbeit betreffen, betonte Martin Theben, der dem Bericht zufolge seine eigene Sexualität in der Jugend nur mithilfe von Sexarbeit ausleben konnte. Ein Bündnis für legale Prostitution hat sich dem taz-Bericht zufolge zusammengetan und eine breite Faktensammlung präsentiert.

Link zum Beitrag der taz

Ottmar Miles-Paul Nachricht

