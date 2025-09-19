Politische Panzermänner und Panzerfrauen, wohin man sieht

Redaktioneller Hinweis: Für Artikel der Kategorie "Kolumne" sind ausschließlich die Autoren verantwortlich. Dies gilt auch für deren Äußerungen in den Lesermeinungen sowie für die Moderation der Kommentare zu deren Beiträgen. Die Inhalte geben nicht die Meinung der Redaktion oder des Trägervereins wieder. Inhaltliche Kritik richten Sie bitte direkt an die Autoren per Email



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Staufen (kobinet) Klaus Theweleit ist ein bekannter Forscher. Forscher bedeutet: Ein Mensch sucht neues Wissen. Er macht Tests. Er schreibt auf, was er findet. Er sagt etwas Wichtiges über Politik. Politiker reden oft nicht über die Wahrheit. Sie reden über unwirkliche Dinge. Die Wahrheit ist: Krieg bedeutet Tod. Menschen sterben im Krieg. Körper werden verletzt. Das ist die harte Realität. Realität bedeutet: Das ist wirklich da. Es ist nicht erfunden. Du kannst es sehen. Es passiert wirklich. Trump und Putin reden auf eine bestimmte Art. Klaus Theweleit hat das nicht erwartet. Deshalb können wir nicht alles verstehen. Politik ist nicht wie ein Billard-Spiel. Billard ist ein Sport mit bunten Kugeln. Man spielt auf einem grünen Tisch. Auch andere Politiker reden so. Zum Beispiel Ursula von der Leyen. Sie ist die Chef-Politiker-in der EU. Chef-Politiker-in bedeutet: Eine wichtige Person. Sie leitet andere Politiker. Sie macht wichtige Entscheidungen. Auch Mark Rutte redet so. Er arbeitet für die NATO. NATO ist ein Militär-Bündnis. Militär-Bündnis bedeutet: Mehrere Länder arbeiten zusammen. Sie helfen sich bei Gefahren. Sie schützen sich gemeinsam. Auch Manfred Weber redet so. Er arbeitet für die EU. Diese Politiker zeigen eine Art von Gewalt. Es ist eine männliche Art von Gewalt. Klaus Theweleit nennt das Panzer-Menschen. Panzer bedeutet: Ein schweres Fahrzeug für den Krieg. Es hat dicke Wände. Panzer-Menschen sind wie harte Panzer. Er hat ein Buch darüber geschrieben. Elon Musk sagt auch so etwas. Er meint: Man braucht Gewalt für Frieden. Das ist ein Wider-spruch. Wider-spruch bedeutet: Eine Gruppe ist gegen etwas. Sie hat eine andere Meinung. Diese Menschen denken: Alle anderen bedrohen mich. Sie denken: Ich muss mich schützen. Deshalb werden sie hart wie ein Panzer. Ihr ganzes Leben ist Gewalt. Das sagt Klaus Theweleit über diese Politiker. Er versteht die Seele von Menschen. Dann kommt immer der gleiche Einwand. Einwand bedeutet: Du hast eine andere Meinung. Du sagst Nein zu einem Vorschlag. Du denkst dass etwas nicht stimmt. Die Leute sagen: Aber Putin hat angefangen. Er hat zuerst Gewalt benutzt. Wir wehren uns nur. Das ist wie im Kinder-garten. Kinder sagen auch: Der andere hat angefangen. Erwachsene Politiker machen das gleiche. Sie nennen es Sicherheits-politik. Sicherheits-politik bedeutet: Politik für die Sicherheit. Politiker entscheiden über Polizei und Soldaten. Das soll alle Menschen schützen. Aber es ist kinder-isch. nimmt die Rückkehr der soldatischen Männlichkeit ins Visier.

Staufen (kobinet) Ich zitiere Klaus Theweleit: "Die politischen Reden geschehen mit großer Selbstverständlichkeit im Irrealen." Das soll heißen: Real ist das blutige Gemetzel des Krieges, die zerfetzten Körper und so weiter. Weiteres Zitat: „Was Trump und Putin tun, wie die reden – ich zum Beispiel habe das nicht für möglich gehalten. Daraus folgt, dass wir nicht so tun sollten, als könnten wir das alles, was um uns herum abläuft, verstehen und erklären wie den Lauf von Billardkugeln.“ Wie Theweleit bei Trump und Putin, so erkenne ich auch im Gestus der von-der-Leyen-Rede und in der Pose flankierender Stellungnahmen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissar Manfred Weber und anderen „das Auftrumpfen einer bestimmten Art von gewalttätiger Männlichkeit“. Als „Panzermenschen“ hat Theweleit diesen Typus in seinem Standardwerk „Männerphantasien“ charakterisiert. – „Ohne massive Gewaltanwendung könne man auch nicht friedlich sein, sage beispielsweise auch Elon Musk.“ „So wie der Körpertyp, um den es sich hier handelt, behauptet, aus Notwehr zu handeln, weil der Rest der Welt ihm den Platz zum Leben nimmt und seine Körperlichkeit zu zerstören droht. Sein Körper droht ständig zu fragmentieren, wogegen er sich zu panzern versucht. Seine Daseinsweise ist Gewalt.“ Soweit die Worte des psychoanalytisch auf die bizarre Szenerie blickenden Theweleit. Wir alle wissen, was an dieser Stelle folgt: Der Einwand nämlich, aber Putin hat mit der Gewalt angefangen, er hat mich als Erster gehauen und ich wehre mich bloß. – Willkommen im politischen Kindergarten, wo der seelische Primitivismus ungehemmt ausagiert wird und die infantilen Reaktionsweisen als Sicherheitspolitik durchgehen.

nimmt die Rückkehr der soldatischen Männlichkeit ins Visier.

Weiteres Zitat: „Was Trump und Putin tun, wie die reden – ich zum Beispiel habe das nicht für möglich gehalten. Daraus folgt, dass wir nicht so tun sollten, als könnten wir das alles, was um uns herum abläuft, verstehen und erklären wie den Lauf von Billardkugeln.“ Wie Theweleit bei Trump und Putin, so erkenne ich auch im Gestus der von-der-Leyen-Rede und in der Pose flankierender Stellungnahmen von NATO-Generalsekretär Mark Rutte, EU-Kommissar Manfred Weber und anderen „das Auftrumpfen einer bestimmten Art von gewalttätiger Männlichkeit“. Als „Panzermenschen“ hat Theweleit diesen Typus in seinem Standardwerk „Männerphantasien“ charakterisiert. – „Ohne massive Gewaltanwendung könne man auch nicht friedlich sein, sage beispielsweise auch Elon Musk.“ „So wie der Körpertyp, um den es sich hier handelt, behauptet, aus Notwehr zu handeln, weil der Rest der Welt ihm den Platz zum Leben nimmt und seine Körperlichkeit zu zerstören droht. Sein Körper droht ständig zu fragmentieren, wogegen er sich zu panzern versucht. Seine Daseinsweise ist Gewalt.“

Soweit die Worte des psychoanalytisch auf die bizarre Szenerie blickenden Theweleit. Wir alle wissen, was an dieser Stelle folgt: Der Einwand nämlich, aber Putin hat mit der Gewalt angefangen, er hat mich als Erster gehauen und ich wehre mich bloß. – Willkommen im politischen Kindergarten, wo der seelische Primitivismus ungehemmt ausagiert wird und die infantilen Reaktionsweisen als Sicherheitspolitik durchgehen.