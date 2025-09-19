Menu Close

Mobilität darf kein Luxus werden

Veröffentlicht am 19.09.2025 13:53 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Schwarze Silhouette einer Person hinter einem Verkaufstresen, die eine Karte hochhält und blaue Silhouette einer Person vor dem Tresen
Ticket kosten mehr Geld
Foto: Clker-Free-Vector-Images In neuem Fenster öffnen via Pixabay In neuem Fenster öffnen

DÜSSELDORF (kobinet) Kritisch hat sich der Sozialverband VdK Nordrhein-Westfalen zur angekündigten Preiserhöhung des Deutschlandtickets um fünf Euro ab dem Jahr 2026 geäußert. Dabei hatten CDU und SPD im Koalitionsvertrag ursprünglich vereinbart, das Ticket für mindestens drei Jahre zum Preis von 58 Euro anzubieten. Der VdK NRW warnt: Eine Preissteigerung trifft vor allem Menschen mit geringem Einkommen, Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit Behinderungen hart. Diese Bevölkerungsgruppen sind ohnehin häufig von Armut bedroht und auf bezahlbare Mobilitätsangebote angewiesen. Besonders in NRW ist die soziale Lage alarmierend: Über 20 Prozent der 15- bis 65-Jährigen gelten als armutsgefährdet.

„Mobilität ist ein Grundrecht. Sie darf nicht vom Geldbeutel abhängen. Wir als VdK fordern seit Jahren ein Sozialticket zum Preis von 29 Euro“, erklärt der Verband. „Gerade für viele unserer Mitglieder ist das Deutschlandticket ein zentrales Mittel, um am öffentlichen Leben teilzunehmen. Eine Preiserhöhung stellt für viele eine kaum zu bewältigende finanzielle Belastung dar.“

Der VdK warnt davor, dass eine Verteuerung des Deutschlandtickets soziale Isolation und Vereinsamung weiter verschärfen wird. „Wenn Mobilität zu teuer wird, verzichten viele Menschen auf das Ticket – mit der Folge, dass sie sich weniger bewegen, soziale Kontakte verlieren und von gesellschaftlicher Teilhabe ausgeschlossen werden“, so der Verband weiter.

Hartmut Smikac Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x