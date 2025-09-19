Mobilität darf kein Luxus werden

DÜSSELDORF (kobinet)

Man kann Bus und Bahn fahren.

Das Deutschland-Ticket kostet 49 Euro im Monat.

Das Deutschland-Ticket wird teurer.

Diese Menschen helfen anderen bei Problemen.

Sozial-Verband bedeutet: Eine Gruppe von Menschen.

Der Sozial-Verband VdK ist nicht zufrieden.

Jetzt wird es doch teurer.

Sie wollten das Ticket 3 Jahre lang für 58 Euro verkaufen.

CDU und SPD hatten etwas anderes versprochen.

Ab 2026 kostet es 5 Euro mehr.

Das ist schlecht für Menschen mit Behinderungen.

Das ist schlecht für Rentner.

Das ist schlecht für arme Menschen.

Der VdK NRW sagt: Das ist schlecht.

Arm-gefährdet bedeutet: Eine Person hat wenig Geld.

In NRW sind 20 Prozent der Menschen arm-gefährdet.

Zum Beispiel Bus oder Bahn.

Verkehrs-Mittel bedeutet: Fahrzeuge für Menschen.

Diese Menschen haben wenig Geld.

Sie könnte bald sehr arm werden.

Der VdK sagt: Mobilität ist ein Grund-Recht.

Mobilität bedeutet: Menschen können sich bewegen.

Sie können von einem Ort zum anderen fahren.

Grundrechte sind wichtige Rechte für alle Menschen.

Diese Rechte stehen im Grund-Gesetz.