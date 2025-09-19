Kinderrechte sind Bausteine für Demokratie

BERLIN (kobinet)
Morgen ist Welt-Kinder-Tag.
Das Deutsche Kinder-Hilfs-Werk fordert etwas.
UNICEF Deutschland fordert das auch.
UNICEF bedeutet: Kinder-Hilfs-Werk der UN.
Sie sagen: Die Kinder-Rechte müssen umgesetzt werden.
Die UN-Kinder-Rechts-Konvention hat diese Rechte aufgeschrieben.
UN-Kinder-Rechts-Konvention bedeutet: Das ist ein wichtiger Vertrag.
Viele Länder haben ihn unterschrieben.
Der Vertrag sagt: Alle Kinder haben besondere Rechte.
Zum Beispiel das Recht auf Schutz und Bildung.
Diese Rechte sollen für alle Kinder gelten.
Kinder und Jugendliche sollen mit-bestimmen können.
Sie sollen bei wichtigen Entscheidungen mit-reden.
Das soll in Deutschland so sein.
Das soll auch in anderen Ländern so sein.
Die Bundes-Regierung soll dabei helfen.
Bundes-Regierung bedeutet: Das sind die wichtigsten Politiker in Deutschland.
UNICEF Deutschland sagt: Kinder-Rechte sind wichtig.
Das Deutsche Kinder-Hilfs-Werk sagt das auch.
Besonders das Recht auf Mit-Bestimmung ist wichtig.
Das ist gut für alle jungen Menschen.
Auch in Deutschland müssen die Kinder-Rechte besser werden.
Die Kinder-Rechte sollen ins Grund-Gesetz.
Grund-Gesetz bedeutet: Das ist das wichtigste deutsche Gesetz.
Es soll Maßnahmen gegen Kinder-Armut geben.
Kinder-Armut bedeutet: Kinder haben zu wenig Geld.
Ihre Familien können wichtige Dinge nicht kaufen.
Zum Beispiel genug Essen oder warme Kleidung.
Kinder und Jugendliche sollen mehr mit-bestimmen können.
Das ist wichtig für die Demokratie.
Demokratie bedeutet: Das Volk bestimmt mit.
Alle Menschen dürfen mit-entscheiden.
Das ist wichtig für den Zusammen-halt.
Heute haben Kinder und Jugendliche demonstriert.
Sie waren am Brandenburger Tor in Berlin.
Die 2 Kinder-Rechts-Organisationen waren dabei.
Sie haben ein Zeichen für Kinder-Rechte gesetzt.
Das Zeichen war gut zu sehen.
Am Welt-Kinder-Tag gibt es viele Veranstaltungen.
Die Veranstaltungen sind in ganz Deutschland.
Das Motto ist: Kinder-Rechte sind Bausteine für Demokratie.
UNICEF Deutschland lädt Kinder und Familien ein.
Sie sollen aktiv werden.
Kinder können Kinder-Rechte-Bausteine basteln.
Sie können Puzzle-Stücke machen.
Sie können Freundschafts-Arm-Bänder basteln.
So können Kinder ihre Wünsche zeigen.
Sie zeigen: So soll die Zukunft für Kinder werden.
Familien und Einrichtungen können Fotos machen.
Die Fotos zeigen ihre kreativen Aktionen.
Sie können die Fotos in sozialen Medien teilen.
Soziale Medien bedeutet: Das sind Internet-Seiten.
Dort kann man mit anderen Menschen schreiben.
Der Hash-Tag ist: #wiestarkwäredasdenn.
Hash-Tag bedeutet: Ein Wort im Internet.
Vor dem Wort steht das Zeichen #.
Das Deutsche Kinder-Hilfs-Werk feiert den ganzen September.
Es gibt ein digitales Kinder-Rechte-Spezial.
Das ist eine besondere Internet-Seite für Kinder.
Dort lernen Kinder ihre Rechte kennen.
Die Seite ist extra für Kinder gemacht.
Sie ist einfach zu verstehen.
Das ist auf der Internet-Seite https://www.kindersache.de/.
Dort können Kinder viel über ihre Rechte lernen.
Es gibt viele interessante Artikel.
Die Kinder können selbst aktiv werden.
Sie können kreativ sein.
Die Angebote regen zum Mit-Machen an.
Die Angebote machen Spaß.
Die Kinder-Rechte werden nicht nur erklärt.
Die Kinder können die Rechte selbst erleben.
Sie können über die Rechte sprechen.
Alle sollen sich für Kinder-Rechte stark machen.
BERLIN (kobinet) Zum morgigen Weltkindertag fordern das Deutsche Kinderhilfswerk und UNICEF Deutschland von Politik und Gesellschaft mit Nachdruck, die in der UN-Kinderrechtskonvention verankerten Rechte der Kinder vollständig Wirklichkeit werden zu lassen. Dafür müssen die Interessen und Belange von Kindern und Jugendlichen sowie ihre aktive Beteiligung in politischen Entscheidungsprozessen umgesetzt werden – in Deutschland und in der internationalen Zusammenarbeit der Bundesregierung.
Für UNICEF Deutschland und das Deutsche Kinderhilfswerk ist die Umsetzung der Kinderrechte, besonders das Recht auf Mitbestimmung, grundlegend für das Wohlergehen der jungen Generation. Auch in Deutschland muss den Kinderrechten mehr Geltung verschafft werden. Dafür braucht es vor allem die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz, entschiedene Maßnahmen gegen Kinderarmut und einen verstärkten Ausbau der Beteiligungsrechte von Kindern und Jugendlichen. Diese politische und gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist entscheidend für die Stärkung des sozialen Zusammenhalts und den Schutz unserer Demokratie. Kinder und Jugendliche setzten aus diesem Anlass heute zusammen mit den beiden Kinderrechtsorganisationen vor dem Brandenburger Tor ein unübersehbares Zeichen für Kinderrechte.
Im Rahmen des Weltkindertags finden in ganz Deutschland zahlreiche Veranstaltungen und Aktionen unter dem Motto „Kinderrechte – Bausteine für Demokratie!“ statt. UNICEF Deutschland lädt Kinder und ihre Familien ein, aktiv zu werden: Mit selbstgestalteten Kinderrechte-Bausteinen und -Puzzlestücken sowie Freundschaftsarmbändern für mehr Zusammenhalt können Kinder ihre Wünsche für eine kindgerechte Zukunft zum Ausdruck bringen. Unter dem Hashtag #wiestarkwäredasdenn können Familien und Einrichtungen Fotos ihrer Kreativaktionen in sozialen Medien teilen.
Zudem feiert das Deutsche Kinderhilfswerk den Weltkindertag den ganzen September hindurch mit einem digitalen „Kinderrechte-Spezial“ auf dieser Internetseite. Dabei können die Kinder in vielen interessanten Artikeln mehr über ihre Rechte erfahren und zudem selbst aktiv und kreativ werden. Der Fokus liegt dabei auf partizipativen Angeboten, die die Kinder zum Mitmachen anregen und Spaß machen. Statt Kinderrechte abstrakt zu erklären, geht es vielmehr darum, sie erlebbar zu machen und über sie ins Gespräch zu kommen. Wir laden alle ein, sich am Weltkindertag für die Rechte von Kindern und Jugendlichen starkzumachen!
