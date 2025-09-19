Kein Mensch hat über Inklusion, Barrierefreiheit und behinderte Menschen geredet

Berlin (kobinet)

Der Bundes-Haushalt für das Jahr 2025 wurde diese Woche im Bundes-Tag diskutiert.

Die Politiker haben über das Geld geredet.

Sie haben entschieden: So wird das Geld ausgegeben.

Viele Menschen haben die Debatten verfolgt.

Debatte bedeutet: Die Politiker reden über ein Thema.

Sie haben über verschiedene Themen geredet.