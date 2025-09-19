Menu Close

Gemeinsam für mehr Inklusion

Veröffentlicht am 19.09.2025 14:00 von Hartmut Smikac in der Kategorie Nachricht (?)
Hände mit heller, dunkler und schwarzer Hautfarbe auf der Europa-Fahne
Europa für Alle - unabhängig von der Herkunft
Foto: Pixabay/Ralphs_Fotos

KÖLN / THESSALONIKI (kobinet) Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat erstmals eine Kooperationsvereinbarung mit mehreren Partnerorganisationen aus dem Raum Thessaloniki unterzeichnet. Ziel der Kooperation ist es, die Zusammenarbeit im Bereich der Inklusion von Menschen mit Behinderungen nachhaltig auszubauen und ein Zeichen für europäische Solidarität zu setzen.

Der Landschaftsverband Rheinland (LVR) hat eine wegweisende Kooperationsvereinbarung mit griechischen Partnerorganisationen aus Thessaloniki geschlossen, um die Inklusion von Menschen mit Behinderungen europaweit voranzutreiben. Die Zusammenarbeit umfasst Erasmus+-Programme, ein EU-Forschungsnetzwerk für Heil- und Sonderpädagogik sowie humanitäre Hilfen – begleitet von einem Spendenscheck über 7.600 Euro für ein Beförderungsfahrzeug für junge Menschen mit Behinderungen in Griechenland.

Der Kooperationsvertrag umfasst unter anderem den Ausbau von Erasmus+-Kooperationen im Rahmen der 2024 erfolgten LVR-Akkreditierung für die duale Ausbildung, den Aufbau eines (virtuellen) EU-Forschungsnetzwerks im Bereich der Heil- und Sonderpädagogik, die Initiierung von wechselseitigen Beratungsangeboten für Menschen mit Behinderungen für mehr Teilhabe in der Gesellschaft sowie die Koordination humanitärer Hilfen zugunsten von Menschen mit Behinderungen in Nordgriechenland.

Die feierliche Unterzeichnung wurde von einem zweitägigen Besuch einer griechischen Delegation begleitet. Bestandteile des Programms waren ein Deutsch-Griechisches Fachforum für Teilhabe und Inklusion sowie Hospitationen in verschiedenen Einrichtungen im Rheinland. Die Gäste erhielten so direkte Einblicke in die lokale Behindertenhilfe.

Im Rahmen des Besuchs überreichte der LVR zudem einen Spendenscheck in Höhe von 7.600 Euro. Mit dem Geld soll ein Fahrzeug für die Beförderung junger Menschen mit Behinderungen in Thessaloniki finanziert werden. Dabei handelt es sich um eine Initiative, die zahlreiche Mitarbeitende des LVR sowie Mitglieder der Landschaftsversammlung Rheinland unterstützt haben.

