Gemeinsam für mehr Inklusion

KÖLN / THESSALONIKI (kobinet)

Der Landschafts-Verband Rheinland ist eine große Organisation. Das ist eine große Verwaltung für mehrere Städte. Sie hilft Menschen mit Behinderung. Sie macht Schulen für Kinder mit besonderen Bedürfnissen. Man sagt kurz: LVR.

Der LVR hat einen wichtigen Vertrag gemacht. Der Vertrag ist mit Organisationen aus Griechenland. Diese Organisationen sind aus der Stadt Thessaloniki. Das ist das erste Mal.

Das Ziel ist: Menschen mit Behinderungen helfen. Die Menschen sollen überall mitmachen können. Das nennt man: Inklusion. Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Europa soll zusammen-arbeiten.

Der Vertrag hat viele Teile: Der LVR macht Erasmus+ Programme. Das ist ein Programm aus Europa. Junge Menschen können damit ins Ausland gehen. Sie können dort lernen oder arbeiten. Das Programm bezahlt Geld dafür.

Es sind Austausch-Programme in Europa. Menschen aus verschiedenen Ländern treffen sich. Sie lernen andere Kulturen kennen. Sie tauschen Wissen und Erfahrungen aus. Menschen mit Behinderungen können auch mitmachen.

Die Partner bauen ein Forschungs-Netzwerk auf. Forscher arbeiten zusammen an ähnlichen Themen. Sie helfen sich gegenseitig. So können sie bessere Ergebnisse erreichen. Das Netzwerk arbeitet im Internet.

Forscher arbeiten über Heil-Pädagogik zusammen. Das ist Hilfe für Menschen mit Behinderung. Fach-Leute unterstützen beim Lernen und Leben. Sie finden heraus: Was kann der Mensch gut? Dann helfen sie beim Üben und Lernen.

Die Partner beraten Menschen mit Behinderungen. Menschen aus Deutschland beraten in Griechenland. Menschen aus Griechenland beraten in Deutschland. So können alle mehr mitmachen.

Die Partner helfen Menschen mit Behinderungen in Nord-Griechenland. Sie sammeln Geld und Sachen. Sie bringen die Hilfe zu den Menschen.

Menschen aus Griechenland haben den LVR besucht. Der Besuch war 2 Tage lang. Es gab ein Fach-Forum. Das ist ein Treffen von Experten. Die Experten sprechen über ein bestimmtes Thema. Sie tauschen ihr Wissen aus.

Die Gäste haben verschiedene Einrichtungen besucht. Das sind Orte für bestimmte Aufgaben. Zum Beispiel: Schulen sind Orte zum Lernen. Sie haben gesehen: So hilft man Menschen mit Behinderungen. Die Orte sind im Rhein-Land.

Der LVR hat Geld gespendet. Es waren 7.600 Euro. Das Geld ist für ein Auto. Das Auto fährt junge Menschen mit Behinderungen. Die jungen Menschen wohnen in Thessaloniki.