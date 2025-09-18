Von Schutzräumen und Tatorten: Ausstellung von AbleismusTöte auf der REHACARE in Düsseldorf

Düsseldorf (kobinet)

Die Gruppe AbleismusTötet ist auf der REHACARE. REHACARE bedeutet: Eine große Messe für Hilfs-Mittel. Die Messe ist jeden Jahr in Düsseldorf. Dort gibt es Roll-Stühle und Hör-Geräte. Das ist eine Messe für Hilfs-Mittel. Hilfs-Mittel bedeutet: Dinge die das Leben leichter machen.

Roll-Stühle und Brillen sind Hilfs-Mittel. Die Messe ist in Düsseldorf. Die Gruppe zeigt dort eine Ausstellung. Die Ausstellung heißt: Von Schutz-Räumen und Tat-Orten. Schutz-Raum bedeutet: Ein sicherer Ort für Menschen in Not. Dort können sich Menschen verstecken.

Niemand darf ihnen dort weh tun. Tat-Ort bedeutet: Ein Platz wo etwas Schlimmes passiert ist. Zum Beispiel: Jemand wurde dort verletzt. Die Polizei untersucht diese Orte genau. In der Ausstellung geht es um Gewalt. Gewalt bedeutet: Jemand tut einem anderen Menschen weh.

Das kann mit Worten oder mit dem Körper sein. Die Gewalt passiert in Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Einrichtung bedeutet: Ein Ort wo Menschen Hilfe bekommen. Zum Beispiel: Kranken-Häuser oder Wohn-Heime. Dort arbeiten Menschen die anderen helfen. Am ersten Tag gab es schon viele Gespräche.

Die Gespräche waren sehr wichtig. Viele Menschen haben von Gewalt erzählt. Die Gewalt war in Einrichtungen passiert. Das schreibt AbleismusTötet auf Facebook. AbleismusTötet bedeutet: Der Name von einer Gruppe. Die Gruppe kämpft gegen schlechte Behandlung von Menschen mit Behinderung.

Das war am 17. September 2024. Die Ausstellung ist noch bis 20. September da. Menschen können die Ausstellung besuchen. Die Gruppe spricht gerne mit Besuchern. Viele Menschen wissen nichts über Gewalt in Einrichtungen. Das ist ein Problem.

Deshalb ist die Ausstellung wichtig. Die Gruppe erklärt: Ableismus kann Menschen töten. Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. Andere Menschen denken: Menschen mit Behinderung sind weniger wert. Das ist falsch und verletzt Menschen. Menschen mit Behinderungen brauchen besseren Schutz vor Gewalt.