Menu Close

Von Schutzräumen und Tatorten: Ausstellung von AbleismusTöte auf der REHACARE in Düsseldorf

Veröffentlicht am 18.09.2025 07:29 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Bild von der Ausstellung
Bild von der Ausstellung "Von Schutzräumen und Tatorten" auf der Rehacare 2025
Foto: AbleismusTötet

Düsseldorf (kobinet) "Wir sind mit unserer Ausstellung 'Von Schutzräumen und Tatorten' auf der REHACARE! Obwohl der erste Tag gerade erst angefangen hat, haben wir schon viele beeindruckende Gespräche geführt und Diskussionen angeregt. Auch diverse Berichte von Gewalt in Einrichtungen waren dabei", so heißt es in einem Facebook-Post vom 17. September 2024 von AbleismusTötet. Die Initiative zeigt bei der internationalen Fachmesse für Rehabilitation und Pflege noch bis zum 20. September 2024 die neu entwickelte Ausstellung über Gewalt in Einrichtungen der Behindertenhilfe und steht für Gespräche zur Verfügung.

„Es ist jedoch immer wieder schockierend festzustellen, für wie viele Menschen das Thema Gewalt in Einrichtungen völlig unbekannt ist. Umso wichtiger, dass wir darüber sprechen, wie Ableismus tötet und was passieren muss, um Menschen mit Behinderungen besser vor Gewalt zu schützen“, heißt es weiter zum Ausstellungsstart auf Facebook. „Kommt uns gerne besuchen in Halle 7 Stand 70A04.“

Link zum Facebook-Post von AbleismusTötet

Ottmar Miles-Paul Nachricht

Diesen Beitrag teilen

Lesermeinungen

Bitte beachten Sie unsere Regeln in der Netiquette, unsere Nutzungsbestimmungen und unsere Datenschutzhinweise.

Sie müssen angemeldet sein, um eine Lesermeinung verfassen zu können. Sie können sich mit einem bereits existierenden Disqus-, Facebook-, Google-, Twitter-, Microsoft- oder Youtube-Account schnell und einfach anmelden. Oder Sie registrieren sich bei uns, dazu können Sie folgende Anleitung lesen: Link
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Lesermeinungen
Neueste
Älteste
Inline Feedbacks
Alle Lesermeinungen ansehen

Unsere Unterstützer

Logo Firma dimedis

Superdesk Logo

und

Logo NC Klage

Logo Schulrecht

Unsere Kooperationspartner

Copyright © 2002 – 2025 kobinet e.V. | Alle Rechte vorbehalten.

0
Wir würden gerne Ihre Meinung lesen, schreiben Sie einen Leserbrief!x