Selbstbestimmt Leben bereit für Besucher*innenansturm auf der REHACARE

Düsseldorf

Die REHACARE-Messe ist geöffnet. REHACARE-Messe bedeutet: Eine große Ausstellung. Firmen zeigen dort Hilfs-Mittel. Die Hilfs-Mittel sind für Menschen mit Behinderung. Roll-Stühle kann man dort sehen. Prothesen kann man dort sehen.

Prothese bedeutet: Ein künstliches Körper-Teil. Die Messe ist jedes Jahr in Düsseldorf. Die Messe ist bis zum 20. September 2025 da. REHACARE ist eine Messe für Hilfs-Mittel. REHACARE ist eine Messe für Pflege. Hilfs-Mittel machen das Leben leichter.

Roll-Stühle sind Hilfs-Mittel. Brillen sind Hilfs-Mittel. Die Messe ist in Düsseldorf. Menschen sind auch da. Sie sind von der Selbst-bestimmt-Leben-Bewegung. Selbstbestimmt bedeutet: Man entscheidet für sich selbst.

Niemand anderes bestimmt über einen. Menschen mit Behinderung wollen selbst entscheiden. Sie wollen nicht bevormundet werden. Bevormunden bedeutet: Jemand entscheidet für dich ohne zu fragen. Du darfst nicht selbst bestimmen. Sie wollen ihr Leben selbst planen.

Sie wollen ihr Leben selbst gestalten. Das ist ihr Recht. Diese Menschen kämpfen für Rechte. Sie kämpfen für die Rechte von Menschen mit Behinderung. Sie haben einen Stand auf der Messe. Der Stand ist in Halle 6.

Die Stand-Nummer ist G 05. Besucher können dort hin-gehen. Besucher können mit den Menschen sprechen. Diese Vereine sind am Stand dabei:

Am Stand gibt es wichtige Themen. Die Menschen sprechen über Intensiv-Pflege zu Hause. Intensiv-Pflege bedeutet: Sehr kranke Menschen brauchen viel Hilfe. Sie brauchen Tag und Nacht Betreuung. Fach-Kräfte passen auf sie auf. Die Pflege ist sehr aufwendig.

Sie sprechen über selbst-bestimmtes Leben mit Assistenz. Assistenz bedeutet: Eine Assistenz hilft einem Menschen im Alltag. Sie sprechen über Barriere-Freiheit. Barriere-Freiheit bedeutet: Alle Menschen können etwas benutzen. Niemand wird ausgeschlossen. Die neue Regierung soll mehr tun.

Sie soll mehr für Barriere-Freiheit tun. Das ist ein wichtiges Thema am Stand. Es gibt auch Infos über Beratungs-Stellen. Beratungs-Stelle bedeutet: Ein Ort zum Hilfe holen. Dort arbeiten Fach-Leute. Sie geben Tipps und Informationen.