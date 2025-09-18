Küchentischgespräch als Modell für eine personenzentrierte Bedarfsermittlung

Köln (kobinet)

Der Landschafts-Verband Rheinland hat etwas geprüft. Landschafts-Verband bedeutet: Eine große Gruppe von Städten. Die Städte arbeiten zusammen. Sie machen Aufgaben für die Menschen. Zum Beispiel: Schulen und Hilfe für Menschen mit Behinderung. Der Landschafts-Verband Rheinland heißt kurz LVR.

In den Niederlanden gibt es Küchen-Tisch-Gespräche. Das sind besondere Beratungs-Gespräche. Der LVR wollte wissen: Können wir das auch in Deutschland machen? Bei Küchen-Tisch-Gesprächen geht es um Eingliederungs-Hilfe. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung. Die Hilfe soll Menschen mit Behinderung beim Leben helfen.

Das Gespräch findet zu Hause statt. Die Person mit Behinderung ist dabei. Familie und Freunde sind auch dabei. Zusammen überlegen sie: Was braucht die Person? Der LVR hat das geprüft. Das Ergebnis ist gut.

Das Küchen-Tisch-Gespräch passt zu den Regeln in Nord-Rhein-Westfalen. Es passt auch zur Arbeit vom LVR. Das Gespräch stellt die Person in den Mittel-Punkt. Mittel-Punkt bedeutet: Die Person ist das Wichtigste. Alles dreht sich um die Person. Wie bei einem Kreis: Der Mittel-Punkt ist in der Mitte.

Das Gespräch bezieht das Umfeld mit ein. Der LVR hat das schon einmal ausprobiert. Das war in einem Projekt. Das Projekt heißt BEI_NRW 2.0. Menschen mit Behinderung konnten ihre Meinung sagen. Sie konnten das mit einem Computer-Programm machen.

Das Programm ist barriere-frei. Barriere-frei bedeutet: Alle Menschen können es benutzen. Auch Menschen mit Behinderung. Die Berater sind zu den Menschen nach Hause gekommen. Vertrauens-Personen haben geholfen. Vertrauens-Person bedeutet: Ein Mensch dem ich vertraue.

Er hilft mir bei Problemen. Fall-Manager haben auch geholfen. Fall-Manager bedeutet: Eine Person die dir hilft. Sie kümmert sich um deine Probleme. Sie sorgt für die richtige Hilfe. Der Fall-Manager arbeitet mit Ämtern zusammen.

Alle fanden das gut. Der Sozial-Ausschuss vom LVR bekommt Informationen darüber. Sozial-Ausschuss bedeutet: Eine Gruppe von Menschen. Sie treffen sich regelmäßig. Sie sprechen über Hilfe für Menschen. Sie entscheiden über Hilfe.