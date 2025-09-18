Menu Close

Flashmob gegen Leistungskürzungen auf der REHACARE

Veröffentlicht am 18.09.2025 15:17 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Flashmob auf der REHACARE 2025
Foto: ISL

Düsseldorf (kobinet) Mit einem Flashmob haben gut 50 Menschen mit verschiedenen Behinderungen bei der derzeit in Düsseldorf stattfindenden Messe für Rehabilitation und Pflege REHACARE ihren Protest gegen Kürzungen und entsprechende Diskussionen bei den Leistungen für behinderte Menschen zum Ausdruck gebracht. Zwischen Halle 6 und Halle 7 haben sie sich am Nachmittag des 18. September 2025 mit Schildern wie "Teilhabe ist kein Luxus", "Kein Abbau! Kein Verzicht! Inklusion ist Menschenrecht!" oder "Herbst der Reformen! Winter der Inklusion" versammelt, wie Wiebke Schär von der Interessenvertretung Selbstbestimmt Leben in Deutschland (ISL) den kobinet-nachrichten mitteilte.

Sowohl die ISL mit einer Reihe von Selbstbestimmt Leben-Initiativen als auch das Projekt AbleismusTötet sind mit einem Stand beziehungsweise mit einer Ausstellung auf der REHACARE in Düsseldorf vertreten, die noch bis zum 20. September ihre Tore geöffnet hat.

