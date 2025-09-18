Flashmob gegen Leistungskürzungen auf der REHACARE

Düsseldorf (kobinet)

Über 50 Menschen haben protestiert. Diese Menschen haben Behinderungen. Sie waren auf der REHACARE Messe. Die Messe war in Düsseldorf. REHACARE ist eine große Messe. Dort zeigen Firmen Hilfs-Mittel.

Die Hilfs-Mittel sind für Menschen mit Behinderung. Zum Beispiel Roll-Stühle oder Hör-Geräte. Die Messe ist jedes Jahr. Die Menschen haben einen Flash-Mob gemacht. Ein Flashmob ist ein Treffen von Menschen. Sie machen etwas zusammen.

Flash-Mob bedeutet: Viele Menschen kommen zusammen. Sie machen zur gleichen Zeit das Gleiche. Dann gehen sie wieder weg. Der Protest war am 18. September 2025. Das war am Nach-Mittag. Die Menschen standen zwischen Halle 6 und Halle 7.

Sie hatten Schilder dabei. Auf den Schildern stand zum Beispiel: Teil-Habe ist kein Luxus. Teilhabe bedeutet: Man macht bei etwas mit. Man darf mit-bestimmen. Kein Abbau! Kein Verzicht!

In-Klusion ist Menschen-Recht! Inklusion bedeutet: Alle Menschen machen mit. Niemand wird ausgeschlossen. Herbst der Reformen! Winter der In-Klusion! Die Menschen protestieren gegen Kürzungen. Kürzungen bedeutet: Es gibt weniger Geld.

Der Staat gibt weniger Geld aus. Menschen bekommen weniger Unterstützung. Es geht um Hilfen für Menschen mit Behinderungen. Die Politik diskutiert über diese Kürzungen. Wiebke Schär hat das erzählt. Sie hat es den kobinet-nachrichten erzählt.

Sie arbeitet für die ISL. ISL bedeutet: Interessens-Vertretung Selbst-Bestimmt Leben. Das ist in Deutschland. Interessens-Vertretung bedeutet: Eine Person spricht für andere Menschen. Sie sagt: Das ist wichtig für uns. Sie kämpft für die Rechte einer Gruppe.

Die ISL ist auch auf der REHACARE. Sie haben dort einen Stand. Auch das Projekt AbleismusTötet ist da. Ableismus bedeutet: Menschen mit Behinderung werden schlecht behandelt. Sie bekommen nicht die gleichen Chancen. AbleismusTötet ist ein Hash-Tag im Internet.