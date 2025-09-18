Cécile Lecomte macht nicht nur Kletteraktionen, sondern ist Vizeweltmeisterin im WCMX



Der Text liegt auch in besser verständlicher Form vor. Das hat eine Künstliche Intelligenz übersetzt. Informationen dazu gibt es auf dieser Seite Hier klicken Bulle, Schweiz Cécile Lecomte war bei einem großen Sport-Fest. Das war eine Welt-Meisterschaft. Das bedeutet: Die besten Sport-ler der Welt kämpfen gegen-einander. Die Welt-Meisterschaft war am Wochen-Ende. Es ging um WCMX. Das bedeutet: Skaten mit dem Roll-Stuhl. Cécile Lecomte wurde Zweite. Das bedeutet: Sie ist Vize-Welt-Meisterin. Das ist die zweit-beste Sport-lerin der Welt. Sie hatte nicht damit gerechnet. Das bedeutet: Sie dachte nicht, dass das passiert. Alle anderen Sport-lerinnen waren auch sehr gut. WCMX bedeutet Roll-Stuhl-BMX. Man kann auch Roll-Stuhl-Moto-Cross sagen. Die Sport-ler fahren mit dem Roll-Stuhl im Skate-Park. Sie machen Tricks mit dem Roll-Stuhl. Sie fahren steile Rampen runter. Das nennt man hinein-fahren. Sie rutschen auf Metall-Stangen. Dabei müssen sie das Balance halten. Das bedeutet: Man kann gut stehen. Man fällt nicht um. Das nennt man schleifen. Sie springen auch mit dem Roll-Stuhl. Cécile Lecomte dankt dem Verein Sit'n'skate. Der Verein macht kosten-lose WCMX-Treffen. Das bedeutet: Du musst nichts bezahlen. Das sind Roll-Stuhl-Skate-Treffen. Cécile Lecomte hat den Sport dort gelernt. Vor 2 Jahren dachte sie: Ich bin zu alt. Das ist nur für Kinder. Das geht nicht mit Rheuma. Rheuma bedeutet: Eine Krankheit in den Gelenken. Die Gelenke tun weh. Aber das war falsch. Man lernt den Roll-Stuhl besser kennen. Man lernt die eigenen Grenzen kennen. Man kann die Grenzen auch ändern. Das geht Schritt für Schritt. Menschen mit verschiedenen Be-hinderungen machen mit. Be-hinderungen bedeutet: Schwierigkeiten beim Leben. Manche Menschen können nicht gut gehen. Auch ältere Menschen mit Rheuma machen mit. Die Treffen geben Kraft und Mut. Ohne den Verein wäre sie nicht dort gewesen. Der Verein hat Frauen unterstützt. Unterstützen bedeutet: Jemandem helfen. Mut machen. Cécile Lecomte dachte: Ich probiere es. Es braucht mehr Frauen in diesem Sport. Die Menschen sollen mehr Frauen sehen. Es braucht mehr Frauen im Para-Sport. Para-Sport bedeutet: Sport für Menschen mit Be-hinderung. Alle Sport-lerinnen haben tolle Tricks gezeigt. Alle haben von-einander gelernt. Das macht Lust auf neue Tricks. Der Verein Sit'n'skate sagt: Wir kämpfen gegen falsche Gedanken. Falsche Gedanken bedeutet: Manche Menschen denken schlecht über Roll-Stuhl-Fahrer. Das ist nicht richtig. Link zur Internet-Seite des Verbands Link zum Video vom Finale Link zum Video von Cécile Lecomte Fanpost für die kobinet-Redaktion

Foto: Irina Tischer

Bulle, Schweiz (kobinet) "Juhu, ich habe am Wochenende an der WCMX-(Skate mit dem Rollstuhl)-Weltmeisterschaft teilgenommen und bin Zweite geworden. Ich bin also Vizeweltmeisterin in WCMX geworden, zu meiner großen Überraschung, denn alle Riderinnen waren gut." Dies teilte die Kletteraktivistin Cécile Lecomte den kobinet-nachrichten mit. Hinter der Abkürzung WCMX verbirgt sich Rollstuhl-BMX oder Rollstuhl-Motocross. "Wir skaten im Skatepark mit dem Rollstuhl und machen Tricks, Figuren mit dem Rollstuhl. Drop-in (steile Rampe runterfahren), Grinden (auf einer Metallstange rutschen und das Gleichgewicht halten), Springen, die Treppe runterfahren, tanzen etc.", erklärt Cécile Lecomte die Sportart. Ihren Erfolg verbindet Cécile Lecomte mit einem Dank an den Verein Sit’n’skate, der kostenlose WCMX, also Rollstuhl-Skate-Treffen anbietet. „Ich habe diesen Sport durch den Verein entdeckt und mit dem Verein gelernt. Ich dachte vor zwei Jahren, als ich von diesem Verein hörte, ich bin zu alt dafür, das ist für Kinder und Jugendliche, das ist nicht kompatibel mit Rheuma. Aber nein, im Gegenteil. Man lernt mit dem Rollstuhl umzugehen, seine Grenzen kennen und verschieben. Schritt für Schritt. Und Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungen sind dabei. Auch ‚alte Säcke‘ wie ich mit Rheuma. Die Treffen sind empowernd. Ohne den Verein hätte ich mich nicht getraut, mich an einer Weltmeisterschaft zu beteiligen. Und der Verein hat die Teilnahme von Frauen gefördert. Ich dachte also ‚go for it‘. Stimmt, es braucht mehr Sichtbarkeit von Frauen in diesem Sport und allgemein im Parasport! Ob auf dem Podium oder nicht, alle haben tolle Tricks gezeigt und voneinander gelernt. Das gibt Motivation, neue Tricks zu üben. Und wie Sit’n’skate sagt: ‚Destroying stereotypes‘. Wir zerstören Stereotype über Rollstuhlfahrer*innen“, berichtet Cécile Lecomte den kobinet-nachrichten. Link zur offiziellen Webseite des Verbands: https://www.worldwcmx.org/ Link zum Livestream des Finales: https://www.youtube.com/live/4ZKlgW9pn1o?si=xjL1rKgrwAoSNHje Link zum Video mit dem letzten Run von Cécile Lecomte: https://youtu.be/P4K5Q8EeWNI

Foto: Irina Tischer

Ihren Erfolg verbindet Cécile Lecomte mit einem Dank an den Verein Sit’n’skate, der kostenlose WCMX, also Rollstuhl-Skate-Treffen anbietet. „Ich habe diesen Sport durch den Verein entdeckt und mit dem Verein gelernt. Ich dachte vor zwei Jahren, als ich von diesem Verein hörte, ich bin zu alt dafür, das ist für Kinder und Jugendliche, das ist nicht kompatibel mit Rheuma. Aber nein, im Gegenteil. Man lernt mit dem Rollstuhl umzugehen, seine Grenzen kennen und verschieben. Schritt für Schritt. Und Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungen sind dabei. Auch ‚alte Säcke‘ wie ich mit Rheuma. Die Treffen sind empowernd. Ohne den Verein hätte ich mich nicht getraut, mich an einer Weltmeisterschaft zu beteiligen. Und der Verein hat die Teilnahme von Frauen gefördert. Ich dachte also ‚go for it‘. Stimmt, es braucht mehr Sichtbarkeit von Frauen in diesem Sport und allgemein im Parasport! Ob auf dem Podium oder nicht, alle haben tolle Tricks gezeigt und voneinander gelernt. Das gibt Motivation, neue Tricks zu üben. Und wie Sit’n’skate sagt: ‚Destroying stereotypes‘. Wir zerstören Stereotype über Rollstuhlfahrer*innen“, berichtet Cécile Lecomte den kobinet-nachrichten.

Link zur offiziellen Webseite des Verbands:

https://www.worldwcmx.org/

Link zum Livestream des Finales:

https://www.youtube.com/live/4ZKlgW9pn1o?si=xjL1rKgrwAoSNHje

Link zum Video mit dem letzten Run von Cécile Lecomte:

https://youtu.be/P4K5Q8EeWNI