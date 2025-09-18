Menu Close

Cécile Lecomte macht nicht nur Kletteraktionen, sondern ist Vizeweltmeisterin im WCMX

Veröffentlicht am 18.09.2025 07:51 von Ottmar Miles-Paul in der Kategorie Nachricht (?)
Foto: Irina Tischer

Bulle, Schweiz (kobinet) "Juhu, ich habe am Wochenende an der WCMX-(Skate mit dem Rollstuhl)-Weltmeisterschaft teilgenommen und bin Zweite geworden. Ich bin also Vizeweltmeisterin in WCMX geworden, zu meiner großen Überraschung, denn alle Riderinnen waren gut." Dies teilte die Kletteraktivistin Cécile Lecomte den kobinet-nachrichten mit. Hinter der Abkürzung WCMX verbirgt sich Rollstuhl-BMX oder Rollstuhl-Motocross. "Wir skaten im Skatepark mit dem Rollstuhl und machen Tricks, Figuren mit dem Rollstuhl. Drop-in (steile Rampe runterfahren), Grinden (auf einer Metallstange rutschen und das Gleichgewicht halten), Springen, die Treppe runterfahren, tanzen etc.", erklärt Cécile Lecomte die Sportart.

Ihren Erfolg verbindet Cécile Lecomte mit einem Dank an den Verein Sit’n’skate, der kostenlose WCMX, also Rollstuhl-Skate-Treffen anbietet. „Ich habe diesen Sport durch den Verein entdeckt und mit dem Verein gelernt. Ich dachte vor zwei Jahren, als ich von diesem Verein hörte, ich bin zu alt dafür, das ist für Kinder und Jugendliche, das ist nicht kompatibel mit Rheuma. Aber nein, im Gegenteil. Man lernt mit dem Rollstuhl umzugehen, seine Grenzen kennen und verschieben. Schritt für Schritt. Und Menschen mit sehr unterschiedlichen Behinderungen sind dabei. Auch ‚alte Säcke‘ wie ich mit Rheuma. Die Treffen sind empowernd. Ohne den Verein hätte ich mich nicht getraut, mich an einer Weltmeisterschaft zu beteiligen. Und der Verein hat die Teilnahme von Frauen gefördert. Ich dachte also ‚go for it‘. Stimmt, es braucht mehr Sichtbarkeit von Frauen in diesem Sport und allgemein im Parasport! Ob auf dem Podium oder nicht, alle haben tolle Tricks gezeigt und voneinander gelernt. Das gibt Motivation, neue Tricks zu üben. Und wie Sit’n’skate sagt: ‚Destroying stereotypes‘. Wir zerstören Stereotype über Rollstuhlfahrer*innen“, berichtet Cécile Lecomte den kobinet-nachrichten.

Link zur offiziellen Webseite des Verbands:

https://www.worldwcmx.org/

Link zum Livestream des Finales:

https://www.youtube.com/live/4ZKlgW9pn1o?si=xjL1rKgrwAoSNHje

Link zum Video mit dem letzten Run von Cécile Lecomte:

https://youtu.be/P4K5Q8EeWNI

