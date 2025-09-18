Berlin: Wo selbstbestimmte Assistenz gezielt torpediert wird

Berlin (kobinet)

Wer Selbst-Bestimmung nicht will, findet Wege. Selbst-Bestimmung bedeutet: Du entscheidest für dich selbst. Niemand anderes bestimmt über dich. Diese Wege verhindern die Selbst-Bestimmung. Das kostet dann sogar mehr Geld. So ist es jetzt in Berlin.

Es geht um Geld für Persönliche Assistenz. Persönliche Assistenz bedeutet: Ein Helfer unterstützt dich. Der Helfer hilft dir bei deinen täglichen Aufgaben. Du bestimmst selbst, was der Helfer macht. Persönliche Assistenz ist Hilfe für behinderte Menschen. Der Tages-Spiegel hat darüber berichtet.

Der Bericht steht hier. Es gibt zu wenig Personal in der Behinderten-Hilfe. Behinderten-Hilfe bedeutet: Menschen mit Behinderung bekommen Unterstützung. Die Hilfe gibt es vom Staat. Das ist ein Problem. Aber Berlin bestraft Menschen mit Behinderung.

Diese Menschen wollen selbst Verantwortung übernehmen. Sie suchen selbst Personal. Sie stellen die Assistenz-Kräfte selbst an. Die Assistenz-Kräfte bekommen weniger Geld. Das passiert nur bei privaten Arbeit-Gebern. Bei ambulanten Diensten bekommen sie mehr Geld.

Ambulante Dienste bedeutet: Firmen helfen Menschen zu Hause. Die Menschen müssen nicht ins Heim gehen. Die ambulanten Dienste machen die gleiche Arbeit. Private Arbeit-Geber sind billiger. Sie haben keine Miete für Büros. Sie haben keine Verwaltungs-Kosten.

Trotzdem will Berlin das nicht. Das ärgert die Berliner Verwaltung. Die Selbst-Bestimmung wird dadurch schwerer. Ottmar Miles-Paul schreibt dazu einen Kommentar. Er ist Redakteur bei kobinet. Er schüttelt über diese Situation den Kopf.

Kommentar von kobinet-Redakteur Ottmar Miles-Paul

Wir hören viel über die Behinderten-Hilfe. Vor allem über die Eingliederungs-Hilfe. Eingliederungs-Hilfe bedeutet: Hilfe für Menschen mit Behinderung. Es heißt immer: Das ist zu teuer. Die Kosten steigen sehr stark. Es gibt zu viel Bürokratie.

Bürokratie bedeutet: Eine Verwaltung macht Regeln für Menschen. Sie kümmert sich um wichtige Dinge. Manche wollen die Leistungen kürzen. Aber wenn man wirklich sparen könnte, passiert etwas anderes. Die Verwaltung macht alles komplizierter. Sie sorgt für noch mehr Kosten.

Sie macht behinderte Menschen mut-los. Diese Menschen übernehmen gerne Verantwortung. Aber sie werden in die Abhängigkeit gedrängt. Sie müssen dann Dienst-Leister nutzen. Das kostet sogar noch mehr Geld. Das passiert in vielen Regionen in Deutschland.

Vor allem in Berlin ist es schlimm. Der Verwaltung gefallen Persönliche Budgets nicht. Persönliches Budget bedeutet: Du bekommst Geld vom Amt. Mit dem Geld bezahlst du einen Helfer. Seit Anfang des Jahres verdienen direkte Assistenz-Kräfte weniger Geld. Sie verdienen 340 Euro weniger im Monat.

Das gilt nur für private Arbeit-Geber. Bei Assistenz-Diensten verdienen sie mehr. Der Tages-Spiegel berichtet darüber. Ab 2026 wird der Lohn-Unterschied noch größer. Das steht in dem Bericht vom 15. September 2025. Behinderte Menschen wehren sich gegen diese Ungerechtigkeit.

Ihre Assistenz-Kräfte wehren sich auch. Sie machen das schon lange in Berlin. Das kostet viel Kraft und Zeit. Es ist nicht verständlich, was der Berliner Senat macht. Senat bedeutet: Die Regierung von Berlin. Eine Gruppe von wichtigen Leuten.

Sie treffen zusammen Entscheidungen für alle Menschen. Der Senat benachteiligt Menschen mit Persönlichem Budget. Das Persönliche Budget ist eine gute Sache. Ein Sprecher der Senats-Verwaltung sagt etwas Wichtiges. Bei ambulanten Diensten entstehen viele Kosten. Sie brauchen Büro-Miete.

Sie brauchen Verwaltungs-Personal. Sie haben Investitions-Kosten. Investitions-Kosten bedeutet: Geld für neue Sachen. Zum Beispiel für Autos oder Computer. Im Arbeit-Geber-Modell gibt es diese Kosten nicht. Arbeit-Geber-Modell bedeutet: Du stellst deine Helfer selbst ein.

Du bist der Chef von deinen Helfern. Das ist viel billiger. Trotzdem macht der Senat alles schwerer. Er will mehr Kosten verursachen. Behinderte Arbeit-Geber sollen zu ambulanten Diensten wechseln. Dafür erkennt er einen Tarif-Vertrag nicht an.

Tarif-Vertrag bedeutet: Preis-Liste. Das zeigt, was etwas kostet. Der Senat hatte die Menschen zu diesem Tarif-Vertrag ermuntert. Jetzt setzt er die Entgelt-Gruppe herunter. Entgelt-Gruppe bedeutet: Eine Gruppe für die Bezahlung. Alle Menschen in der Gruppe bekommen gleich viel Geld.

Das ist ein bürokratischer Trick. Dadurch finden behinderte Arbeit-Geber schwerer Personal. Die Assistenz-Kräfte verdienen viel weniger. Bei Assistenz-Diensten verdienen sie mehr. Das ist ungerecht. Es gibt einen Rechts-Anspruch auf diese Leistung.